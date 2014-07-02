Vee- ja tolmuimeja NT 27/1 Me Adv

Mudel NT 27/1 Me Advanced on võimas märg- ja kuivtolmuimeja, millel on roostevabast terasest konteiner ja suur kassettfilter, mistõttu sobib see professionaalseks kasutuseks. Seade on väga kompaktne ja selle standardvarustusse kuuluvad mitmed kasulikud lisatarvikud.

Tolmuimeja NT 27/1 Me Advanced on kompaktne, hea manööverdusvõimega ja kasutajasõbalik märg- ja kuivtolmuimeja professionaalseks kasutuseks. Masina võimas ventilaator tagab tohutu imemisvõimsuse. Masinal on kassettfilter. Ülevoolamise vältimiseks katkestab mehaaniline ujukisüsteem toite kohe, kui konteiner on maksimaalse tasemeni täis. Praktiline kiirkinnitussüsteem tagab lisatarvikute kiire ja lihtsa vahetamise. Viis sujuvalt liikuvat rullikut tagavad esmaklassilise manööverdatavuse ja kaljukindla stabiilsuse. Ventilaatori katte pealmisel osal on praktiline kandikulaadne pind jääkide jaoks. Kogu masina korpus on valmistatud löögikindlast plastmassist. Lisaks on mudelil NT 27/1 Me Advanced lisatarvikute hoidikud ja konks toitejuhtme korrastatud hoiustamiseks. Ergonoomilise kujuga kandesang muudab lisatarvikutega koormatud seadme transportimise lihtsaks ja mugavaks. Tolmuimejal NT 27/1 Me Advanced on ümber masina paiknev põrkeraud, mis kaitseb nii masinat kui ka seinu, seadmeid ja mööblit kahjustuste eest. Selle tööstusliku tolmuimeja roostevabast terasest konteiner on happe- ja leelisekindel, mis tagab seadme pika kasutusea.

Omadused ja tulu
Vee- ja tolmuimeja NT 27/1 Me Adv: Tarvikute integreeritud hoiukoht
Tarvikute integreeritud hoiukoht
Lisatarvikute praktiline hoidik seadme tagaosas. Imemistorusid ja tarvikuid saab kindlalt ja mugavalt hoiustada masinal, mistõttu on need ka alati käepärast.
Vee- ja tolmuimeja NT 27/1 Me Adv: Veekindel PES kassettfilter
Veekindel PES kassettfilter
Lihtne lülitumine niiske ja kuiva tolmuimeja töörežiimi vahel. PES-kassettfilter ei vaja enne kasutamist kuivatamist. Kestlikkus: PES-kassettfilter on pestav.
Vee- ja tolmuimeja NT 27/1 Me Adv: Vastupidavad metallriivid
Vastupidavad metallriivid
Need eriti vastupidavad riivid lukustavad veelgi usaldusväärsemalt.
Tugev põrkeraud
  • Põrkeraud pakub aastaringset kaitset tolmuimejatele ja seadmetele.
Ujuksüsteem
  • Imemisvõimsus on püsivalt kõrgel tasemel.
  • Ujuksüsteem katkestab sisseimatava veevoolu, kui see on jõudnud maksimumtasemeni.
Spetsifikatsioonid

Tehnilised andmed

Pinge (V) 220 - 240
Sagedus (Hz) 50 - 60
Õhuvoolu hulk (l/s) 72
Vaakum (mbar/kPa) 249 / 24,9
Konteineri maht (l) 27
Konteineri materjal Roostevaba teras
Nimivõimsus (W) max. 1380
Standardne nimilaius ( ) ID 35
Kaabli pikkus (m) 7,5
Helirõhutase (dB(A)) 71
Värvus Hõbedane
Kaal ilma lisatarvikuteta (kg) 7,8
Mõõdud (pikkus x laius x kõrgus) (mm) 420 x 420 x 540

Scope of supply

  • Imemisvooliku pikkus: 2.5 m
  • Põlv: Plastmass
  • Torude kogus: 2 tk.
  • Torude pikkus: 550 mm
  • Torude materjal: Roostevaba teras
  • Filtrikottide kogus: 1 tk.
  • Filtrikoti materjal: Paber
  • Märg/kuiva põranda otsiku laius: 360 mm
  • Pragude puhastamise otsik
  • Kassettfilter: PES

Seadmed

  • Vastupidav põrkeraud
  • Kaitseklass: II
  • Piduriga rullik
Vee- ja tolmuimeja NT 27/1 Me Adv
Vee- ja tolmuimeja NT 27/1 Me Adv
Videos
Kasutusvaldkonnad
  • Sobib märgade ja kuivade tolmu imemiseks
Lisatarvikud
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