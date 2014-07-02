Vee- ja tolmuimeja NT 27/1 Me Adv
Mudel NT 27/1 Me Advanced on võimas märg- ja kuivtolmuimeja, millel on roostevabast terasest konteiner ja suur kassettfilter, mistõttu sobib see professionaalseks kasutuseks. Seade on väga kompaktne ja selle standardvarustusse kuuluvad mitmed kasulikud lisatarvikud.
Tolmuimeja NT 27/1 Me Advanced on kompaktne, hea manööverdusvõimega ja kasutajasõbalik märg- ja kuivtolmuimeja professionaalseks kasutuseks. Masina võimas ventilaator tagab tohutu imemisvõimsuse. Masinal on kassettfilter. Ülevoolamise vältimiseks katkestab mehaaniline ujukisüsteem toite kohe, kui konteiner on maksimaalse tasemeni täis. Praktiline kiirkinnitussüsteem tagab lisatarvikute kiire ja lihtsa vahetamise. Viis sujuvalt liikuvat rullikut tagavad esmaklassilise manööverdatavuse ja kaljukindla stabiilsuse. Ventilaatori katte pealmisel osal on praktiline kandikulaadne pind jääkide jaoks. Kogu masina korpus on valmistatud löögikindlast plastmassist. Lisaks on mudelil NT 27/1 Me Advanced lisatarvikute hoidikud ja konks toitejuhtme korrastatud hoiustamiseks. Ergonoomilise kujuga kandesang muudab lisatarvikutega koormatud seadme transportimise lihtsaks ja mugavaks. Tolmuimejal NT 27/1 Me Advanced on ümber masina paiknev põrkeraud, mis kaitseb nii masinat kui ka seinu, seadmeid ja mööblit kahjustuste eest. Selle tööstusliku tolmuimeja roostevabast terasest konteiner on happe- ja leelisekindel, mis tagab seadme pika kasutusea.
Omadused ja tulu
Tarvikute integreeritud hoiukohtLisatarvikute praktiline hoidik seadme tagaosas. Imemistorusid ja tarvikuid saab kindlalt ja mugavalt hoiustada masinal, mistõttu on need ka alati käepärast.
Veekindel PES kassettfilterLihtne lülitumine niiske ja kuiva tolmuimeja töörežiimi vahel. PES-kassettfilter ei vaja enne kasutamist kuivatamist. Kestlikkus: PES-kassettfilter on pestav.
Vastupidavad metallriividNeed eriti vastupidavad riivid lukustavad veelgi usaldusväärsemalt.
Tugev põrkeraud
- Põrkeraud pakub aastaringset kaitset tolmuimejatele ja seadmetele.
Ujuksüsteem
- Imemisvõimsus on püsivalt kõrgel tasemel.
- Ujuksüsteem katkestab sisseimatava veevoolu, kui see on jõudnud maksimumtasemeni.
Spetsifikatsioonid
Tehnilised andmed
|Pinge (V)
|220 - 240
|Sagedus (Hz)
|50 - 60
|Õhuvoolu hulk (l/s)
|72
|Vaakum (mbar/kPa)
|249 / 24,9
|Konteineri maht (l)
|27
|Konteineri materjal
|Roostevaba teras
|Nimivõimsus (W)
|max. 1380
|Standardne nimilaius ( )
|ID 35
|Kaabli pikkus (m)
|7,5
|Helirõhutase (dB(A))
|71
|Värvus
|Hõbedane
|Kaal ilma lisatarvikuteta (kg)
|7,8
|Mõõdud (pikkus x laius x kõrgus) (mm)
|420 x 420 x 540
Scope of supply
- Imemisvooliku pikkus: 2.5 m
- Põlv: Plastmass
- Torude kogus: 2 tk.
- Torude pikkus: 550 mm
- Torude materjal: Roostevaba teras
- Filtrikottide kogus: 1 tk.
- Filtrikoti materjal: Paber
- Märg/kuiva põranda otsiku laius: 360 mm
- Pragude puhastamise otsik
- Kassettfilter: PES
Seadmed
- Vastupidav põrkeraud
- Kaitseklass: II
- Piduriga rullik
Videos
Kasutusvaldkonnad
- Sobib märgade ja kuivade tolmu imemiseks
Lisatarvikud
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