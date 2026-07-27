Vanade majade renoveerimisel ei oska me kunagi midagi ette oodata. Seda tüüpi töödega eraldub koos teiste ainetega asbest, mis on tervisele kahjulik ja/või kantserogeenne ja tuleb koheselt eemaldada. NT 30/1 Tact Te H masinaga on teil selle ülesande jaoks olemas ideaalne märg- ja kuivtolmuimega. Olles äärmiselt kompaktne ja uskumatult liikuv, ei võta see masin arvesse mitte ainult välistingimusi, vaid seda on testitud ja heaks kiidetud kõikide H klassi tolmude osas. Tänu innovaatilisele uuele topeltfiltreerimise omadusele saab ohtliku tolmu kinni püüda turva-filterkotti kasutades. See tähendab ka, et 30 l mahutisse saab otse imeda suure hulga vähem ohtlikke tolmuosakesi. Siin on kasutatud edasi arendatud ja väga efektiivset Tact filterpuhastuse süsteemi. Selle süsteemiga saavutab seade 99.995%-lise garanteeritud filtreerimise efektiivsuse. Praktiline automaatkäivitusega pistikupesa ja ka täielikult antistaatiline disain koos elektritarvikutega tõstavad esile meie NT 30/1 Tact Te H nutika kontseptsiooni.