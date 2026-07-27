Vee- ja tolmuimeja NT 30/1 Tact Te H
99,995%-lise garanteeritud filtreerimisefektiivsusega on 30/1 Tact Te H märg- ja kuivtolmuimeja esimene valik tervisele kahjuliku tolmu eemaldamiseks tolmuklassis H.
Vanade majade renoveerimisel ei oska me kunagi midagi ette oodata. Seda tüüpi töödega eraldub koos teiste ainetega asbest, mis on tervisele kahjulik ja/või kantserogeenne ja tuleb koheselt eemaldada. NT 30/1 Tact Te H masinaga on teil selle ülesande jaoks olemas ideaalne märg- ja kuivtolmuimega. Olles äärmiselt kompaktne ja uskumatult liikuv, ei võta see masin arvesse mitte ainult välistingimusi, vaid seda on testitud ja heaks kiidetud kõikide H klassi tolmude osas. Tänu innovaatilisele uuele topeltfiltreerimise omadusele saab ohtliku tolmu kinni püüda turva-filterkotti kasutades. See tähendab ka, et 30 l mahutisse saab otse imeda suure hulga vähem ohtlikke tolmuosakesi. Siin on kasutatud edasi arendatud ja väga efektiivset Tact filterpuhastuse süsteemi. Selle süsteemiga saavutab seade 99.995%-lise garanteeritud filtreerimise efektiivsuse. Praktiline automaatkäivitusega pistikupesa ja ka täielikult antistaatiline disain koos elektritarvikutega tõstavad esile meie NT 30/1 Tact Te H nutika kontseptsiooni.
Omadused ja tulu
H-filtri ja filtripuhastussüsteemiga Tact filtreerimissüsteem
- Imeb vähem ohtlikud tolmuosakesed otse konteinerisse. Filtreerimise efektiivsus: 99,995 protsenti.
- Suurim võimalik tervisekaitse ilma imemisvõimsust või filtri vastupidavust ohverdamata.
Vastab tolmuklass H katsenõuetele, koos lisakatsega asbesti suhtes vastavalt dokumendile TRGS 519
- Saksamaal lubatakse ainult selle litsentsiga turva-tolmuimejaid kasutada asbesti sisaldavat tolmu imemiseks.
Täielik antistaatiline süsteem elektrijuhitavate tarvikutega
- Suurenenud kasutaja ohutus
- Elektrostaatilise laengu hajutuamine
- Kaitse elektrostaatilise väljavoolu vastu
Automaatse sisse-/väljalülitusega elektripistikupesa
- Elektrilise tööriista ühendamine imuriga on lihtne
- Lihtne kasutada tänu automaatsele ON/Off funktsioonile
- Energiatõhus: Imur lülitab välja automaatselt
Elektritööriistade adapter
- Võimaldab tolmutut puurimist, saagimist või lihvimist elektritööriist
- Kaasas on kummist lisatarvik ja valeõhu pöördlev rõngas
- Pöörlev rõngas imemisvõimsuse reguleerimiseks
Spetsifikatsioonid
Tehnilised andmed
|Faaside arv (Ph)
|1
|Pinge (V)
|220 - 240
|Sagedus (Hz)
|50 - 60
|Õhuvoolu hulk (l/s)
|74
|Vaakum (mbar/kPa)
|273 / 27,3
|Konteineri maht (l)
|30
|Nimivõimsus (W)
|max. 1380
|Standardne nimilaius ( )
|ID 35
|Kaabli pikkus (m)
|7,5
|Kaabli materjal
|Kumm
|Helirõhutase (dB(A))
|69
|Värvus
|Antratsiit
|Kaal ilma lisatarvikuteta (kg)
|14,4
|Kaal, sh pakend (kg)
|19,6
|Mõõdud (pikkus x laius x kõrgus) (mm)
|560 x 370 x 580
Scope of supply
- Ohutusfiltrikott: 1 tk.
- Imemisvooliku pikkus: 4 m
- Imemisvooliku tüüp: elektrijuhtivusega
- Torude kogus: 2 tk.
- Torude pikkus: 550 mm
- Torude materjal: Roostevaba teras
- Põlv: elektrijuhtivusega
- Filtrikottide kogus: 1 tk.
- Filtrikoti materjal: Fliis
- Märg/kuiva põranda otsiku laius: 360 mm
- Pragude puhastamise otsik
- Elektritööriistade konnektor
- Lapik kurdfilter: PTFE HEPA
- Polüuretaanist kilekott tolmuimejasse kogutud prügi tolmuvabaks kõrvaldamiseks: 1 tk.
Seadmed
- Automaatne toitelüliti elektritööriistadele
- Antistaatiline süsteem
- Vastupidav põrkeraud
- Kaitseklass: I
- Piduriga rullik
- Konteineri materjal: Plastmass
Videos
Kasutusvaldkonnad
- Turva-tolmuimeja H tolmuklassi tervisele kahjulike ja/või kantserogeensete tolmuosakeste turvaliseks eemalduseks
- Peene tolmu ja jämeda mustuse imemiseks
Lisatarvikud
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