Iga päev leidub ehituspaikades ja töökodades erinevat liiki ohtlikku, mõnikord sissehingatavaid, peentolmu. Tänu uuele täiesti automatiseeritud filtripuhastuse süsteemile eemaldab meie kompaktne NT 30/1 Tact Te M märg- ja kuivtolmuimeja sellises koguses peentolmu, mida pole varem saavutatud ning samaaegselt garanteerib 99,9%-lise filtreerimisefektiivsuse. Filtripuhastuse süsteemi ja imemisvõimsust jälgitakse ja reguleeritakse kogu aeg andurite juhitava elektroonika abil. Tänu selle integreeritud pistikupesale ja autokäivitusseadmele ja täielikule antistaatilisele süsteemile (sealhulgas elektrit juhtivad tarvikud) on masin ideaalne tolmu tekitavatelt elektriseadmetelt tolmu võtmiseks. Kasutades äsja välja töötatud tarvikuid, mida reeglina hoiustatakse otse masinal, saab juba põrandale või masinatele ladestunud tolmu imeda probleemideta ja täielikult tugevasse metallrullikute ja kaitserauaga 30 liitrisesse mahutisse.