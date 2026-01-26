Vee- ja tolmuimeja NT 30/1 Tact Te M
30/1 Tact Te M eemaldab turvaliselt ja kindlalt sageli ehitustel tekkivaid sissehingatavaid M tolmuklassi tolmuosakesi. Kompaktne 30 l mahutiga märg- ja kuivtolmuimeja.
Iga päev leidub ehituspaikades ja töökodades erinevat liiki ohtlikku, mõnikord sissehingatavaid, peentolmu. Tänu uuele täiesti automatiseeritud filtripuhastuse süsteemile eemaldab meie kompaktne NT 30/1 Tact Te M märg- ja kuivtolmuimeja sellises koguses peentolmu, mida pole varem saavutatud ning samaaegselt garanteerib 99,9%-lise filtreerimisefektiivsuse. Filtripuhastuse süsteemi ja imemisvõimsust jälgitakse ja reguleeritakse kogu aeg andurite juhitava elektroonika abil. Tänu selle integreeritud pistikupesale ja autokäivitusseadmele ja täielikule antistaatilisele süsteemile (sealhulgas elektrit juhtivad tarvikud) on masin ideaalne tolmu tekitavatelt elektriseadmetelt tolmu võtmiseks. Kasutades äsja välja töötatud tarvikuid, mida reeglina hoiustatakse otse masinal, saab juba põrandale või masinatele ladestunud tolmu imeda probleemideta ja täielikult tugevasse metallrullikute ja kaitserauaga 30 liitrisesse mahutisse.
Omadused ja tulu
Testitud 99,9 protsendine filtreerimise efektiivsus
Täielik antistaatiline süsteem elektrijuhitavate tarvikutega
- Suurenenud kasutaja ohutus
- Elektrostaatilise laengu hajutuamine
- Kaitse elektrostaatilise väljavoolu vastu
Automaatse sisse-/väljalülitusega elektripistikupesa
- Elektrilise tööriista ühendamine imuriga on lihtne
- Lihtne kasutada tänu automaatsele ON/Off funktsioonile
- Energiatõhus: Imur lülitab välja automaatselt
Jahutav õhu filtreerimine
M tolmuklassi tolmuimeja
- Filtreerimise efektiivsus 99,9%
- Elektriline õhuvoo jälgimine
- Tagab puhtad ja ohutud töökohad
Märg ja kuivpuhastuse lame volditud filter
Elektritööriistade adapter
- Võimaldab tolmutut puurimist, saagimist või lihvimist elektritööriist
- Kaasas on kummist lisatarvik ja valeõhu pöördlev rõngas
- Pöörlev rõngas imemisvõimsuse reguleerimiseks
Spetsifikatsioonid
Tehnilised andmed
|Faaside arv (Ph)
|1
|Pinge (V)
|220 / 240
|Sagedus (Hz)
|50 / 60
|Õhuvoolu hulk (l/s)
|74
|Vaakum (mbar/kPa)
|273 / 27,3
|Konteineri maht (l)
|30
|Nimivõimsus (W)
|max. 1380
|Standardne nimilaius ( )
|ID 35
|Kaabli pikkus (m)
|7,5
|Kaabli materjal
|Kumm
|Helirõhutase (dB(A))
|69
|Värvus
|Antratsiit
|Kaal ilma lisatarvikuteta (kg)
|14,2
|Kaal, sh pakend (kg)
|19,7
|Mõõdud (pikkus x laius x kõrgus) (mm)
|560 x 370 x 580
Scope of supply
- Imemisvooliku pikkus: 4 m
- Imemisvooliku tüüp: elektrijuhtivusega
- Torude kogus: 2 tk.
- Torude pikkus: 550 mm
- Torude materjal: Roostevaba teras
- Põlv: elektrijuhtivusega
- Filtrikottide kogus: 1 tk.
- Filtrikoti materjal: Fliis
- Märg/kuiva põranda otsiku laius: 360 mm
- Pragude puhastamise otsik
- Elektritööriistade konnektor
- Polüuretaanist kilekott tolmuimejasse kogutud prügi tolmuvabaks kõrvaldamiseks: 1 tk.
Seadmed
- Automaatne toitelüliti elektritööriistadele
- Antistaatiline süsteem
- Vastupidav põrkeraud
- Kaitseklass: I
- Piduriga rullik
- Tolmuklass: M
- Konteineri materjal: Plastmass
Kasutusvaldkonnad
- M tolmuklassi turva-tolmuimeja kogu peentolmu eemaldamiseks
- Peene tolmu ja jämeda mustuse imemiseks
- Vedelike ja märja mustuse imemiseks
- Kõikide kivitolmu, puidutolmu, keraamilise tolmu jne. eemaldamiseks.
