Vee- ja tolmuimeja NT 40/1 Tact Te M *EU
Suurte puidutolmu koguste spetsialist: meie märg- ja kuivtolmuimeja NT 40/1 Tact Te M uue kassettfiltri, täisautomaatse filtripuhastuse, 40-liitrise mahuti ja tõukekäepidemega.
Suured puidu- ja kiudtolmu kogused põhjustavad kiiresti traditsiooniliste filtrisüsteemide ummistusi. Seda ei ole meie kompaktse märg- ja kuivtolmuimeja NT 40/1 Tact Te M puhul, mis on loodud spetsiaalselt puidutööstuse nõudmistele ja suudab korraga hallata enneolematuid puidutolmu koguseid garanteeritud 99,9-protsendilise filtreerimise efektiivsusega. See on võimalik tänu uue kassettfiltri koostoimele täisautomaatse filtripuhastusega ning filtri puhastamise ja imemisvõimsuse tõhusa jälgimise ja juhtimisega anduriga juhitava elektroonika abil. Tolmu tekitavate elektritööriistade tolmu otsene imemine on samuti hõlpsasti teostatav tänu integreeritud automaatse käivitumisega masina pistikupesale, samuti täielikule antistaatilisele süsteemile (sh juhtivad tarvikud). NT 40/1 Tact Te M on varustatud ka ergonoomilise tõukekäepideme ja tugeva 40-liitrise mahutiga ning sobib seetõttu kasutamiseks töökodades, tisleritöökodades ja tööstusettevõtetes.
Omadused ja tulu
Kassettfilter on sertifitseeritud tolmuklassile M
- Kassettfilter takistab usaldusväärselt filtri ummistumist.
- Eraldusaste 99,9 protsenti suures koguses kiudude ja puidutolmu imemisel.
Testitud 99,9 protsendine filtreerimise efektiivsus
Täielik antistaatiline süsteem elektrijuhitavate tarvikutega
- Suurenenud kasutaja ohutus
- Elektrostaatilise laengu hajutuamine
- Kaitse elektrostaatilise väljavoolu vastu
Automaatse sisse-/väljalülitusega elektripistikupesa
- Elektrilise tööriista ühendamine imuriga on lihtne
- Lihtne kasutada tänu automaatsele ON/Off funktsioonile
- Energiatõhus: Imur lülitab välja automaatselt
M tolmuklassi tolmuimeja
- Filtreerimise efektiivsus 99,9%
- Elektriline õhuvoo jälgimine
- Tagab puhtad ja ohutud töökohad
Jahutav õhu filtreerimine
Elektritööriistade adapter
- Võimaldab tolmutut puurimist, saagimist või lihvimist elektritööriist
- Kaasas on kummist lisatarvik ja valeõhu pöördlev rõngas
- Pöörlev rõngas imemisvõimsuse reguleerimiseks
Ergonoomiline lükkesang
- Ergonoomiline disain võimaldab masinat mugavalt transportida.
Spetsifikatsioonid
Tehnilised andmed
|Pinge (V)
|220 - 240
|Sagedus (Hz)
|50 - 60
|Õhuvoolu hulk (l/s)
|74
|Vaakum (mbar/kPa)
|273 / 27,3
|Konteineri maht (l)
|40
|Nimivõimsus (W)
|max. 1380
|Standardne nimilaius ( )
|ID 35
|Kaabli pikkus (m)
|7,5
|Kaabli materjal
|Kumm
|Helirõhutase (dB(A))
|69
|Värvus
|Antratsiit
|Kaal ilma lisatarvikuteta (kg)
|17,5
|Kaal, sh pakend (kg)
|22,8
|Mõõdud (pikkus x laius x kõrgus) (mm)
|650 x 370 x 1100
Scope of supply
- Imemisvooliku pikkus: 4 m
- Imemisvooliku tüüp: elektrijuhtivusega
- Torude kogus: 2 tk.
- Torude pikkus: 500 mm
- Torude materjal: Roostevaba teras
- Põlv: elektrijuhtivusega
- Filtrikottide kogus: 1 tk.
- Filtrikoti materjal: Fliis
- Märg/kuiva põranda otsiku laius: 360 mm
- Pragude puhastamise otsik
- Elektritööriistade konnektor
- Küünalfilter puit
- Lükkesang
- Polüuretaanist kilekott tolmuimejasse kogutud prügi tolmuvabaks kõrvaldamiseks: 1 tk.
Seadmed
- Automaatne toitelüliti elektritööriistadele
- Antistaatiline süsteem
- Vastupidav põrkeraud
- Kaitseklass: I
- Piduriga rullik
- Tolmuklass: M
- Konteineri materjal: Plastmass
Videos
Kasutusvaldkonnad
- M tolmuklassi turva-tolmuimeja kogu peentolmu eemaldamiseks
- Peene tolmu ja jämeda mustuse imemiseks
- Töökodades, nt kivi või puitu töödeldes, samuti puidutööstuses
- Kõikide kivitolmu, puidutolmu, keraamilise tolmu jne. eemaldamiseks.
Lisatarvikud
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