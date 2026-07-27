Suured puidu- ja kiudtolmu kogused põhjustavad kiiresti traditsiooniliste filtrisüsteemide ummistusi. Seda ei ole meie kompaktse märg- ja kuivtolmuimeja NT 40/1 Tact Te M puhul, mis on loodud spetsiaalselt puidutööstuse nõudmistele ja suudab korraga hallata enneolematuid puidutolmu koguseid garanteeritud 99,9-protsendilise filtreerimise efektiivsusega. See on võimalik tänu uue kassettfiltri koostoimele täisautomaatse filtripuhastusega ning filtri puhastamise ja imemisvõimsuse tõhusa jälgimise ja juhtimisega anduriga juhitava elektroonika abil. Tolmu tekitavate elektritööriistade tolmu otsene imemine on samuti hõlpsasti teostatav tänu integreeritud automaatse käivitumisega masina pistikupesale, samuti täielikule antistaatilisele süsteemile (sh juhtivad tarvikud). NT 40/1 Tact Te M on varustatud ka ergonoomilise tõukekäepideme ja tugeva 40-liitrise mahutiga ning sobib seetõttu kasutamiseks töökodades, tisleritöökodades ja tööstusettevõtetes.