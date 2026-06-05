50 l mahuti koos reguleeritava lükkesanga ja tühjendusvoolikuga muudavad meie NT 50/1 Tact Te H märg- ja kuivtolmuimeja ideaalseks, et turvaliselt eemaldada tervisele kahjulikke ja kantserogeenseid tolmuosakesi, eriti tööstuskeskkondades. Masinat on testitud ja heaks kiidetud kõikide (eranditeta) H tolmuklassi kuuluvate tolmuosakeste osas - sealhulgas asbestitolm - ja seetõttu aitab see kindlalt kaitsta kasutajaid ja teisi terviseohtudega kokku puutuvaid inimesi. Uue topeltfiltersüsteemiga on aga turva-filterkotiga võimalik püüda mitte ainult ohtlikke tolmuosakesi, vaid ka suurtes kogustes vähem ohtlikke tolmuosakesi, mida saab sisse imeda otse mahutisse. Siin on kasutatud edasi arendatud ja väga efektiivset Tact filterpuhastuse süsteemi. NT 50/1 Tact Te H masinal on ka elektripistikupesa koos automaatse sisse-väljalülitusega ning elektritarvikuid sisaldav täielik antistaatiline süsteem.