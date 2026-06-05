Vee- ja tolmuimeja NT 50/1 Tact Te H
Mõeldud asbesti eemaldamiseks ja paljudeks teisteks töödeks: 50/1 Tact Te H märg- ja kuivtolmuimeja, millel on 50 l mahuti on mõeldud ohtlike tolmuklassi H tolmuosakeste imemiseks.
50 l mahuti koos reguleeritava lükkesanga ja tühjendusvoolikuga muudavad meie NT 50/1 Tact Te H märg- ja kuivtolmuimeja ideaalseks, et turvaliselt eemaldada tervisele kahjulikke ja kantserogeenseid tolmuosakesi, eriti tööstuskeskkondades. Masinat on testitud ja heaks kiidetud kõikide (eranditeta) H tolmuklassi kuuluvate tolmuosakeste osas - sealhulgas asbestitolm - ja seetõttu aitab see kindlalt kaitsta kasutajaid ja teisi terviseohtudega kokku puutuvaid inimesi. Uue topeltfiltersüsteemiga on aga turva-filterkotiga võimalik püüda mitte ainult ohtlikke tolmuosakesi, vaid ka suurtes kogustes vähem ohtlikke tolmuosakesi, mida saab sisse imeda otse mahutisse. Siin on kasutatud edasi arendatud ja väga efektiivset Tact filterpuhastuse süsteemi. NT 50/1 Tact Te H masinal on ka elektripistikupesa koos automaatse sisse-väljalülitusega ning elektritarvikuid sisaldav täielik antistaatiline süsteem.
Omadused ja tulu
H-filtri ja filtripuhastussüsteemiga Tact filtreerimissüsteem
Vastab tolmuklass H katsenõuetele, koos lisakatsega asbesti suhtes vastavalt dokumendile TRGS 519
Täielik antistaatiline süsteem elektrijuhitavate tarvikutega
Automaatse sisse-/väljalülitusega elektripistikupesa
Elektritööriistade adapter
Spetsifikatsioonid
Tehnilised andmed
|Faaside arv (Ph)
|1
|Pinge (V)
|220 - 240
|Sagedus (Hz)
|50 - 60
|Õhuvoolu hulk (l/s)
|74
|Vaakum (mbar/kPa)
|273 / 27,3
|Konteineri maht (l)
|50
|Nimivõimsus (W)
|max. 1380
|Standardne nimilaius ( )
|ID 35
|Kaabli pikkus (m)
|7,5
|Kaabli materjal
|Kumm
|Helirõhutase (dB(A))
|69
|Värvus
|Antratsiit
|Kaal ilma lisatarvikuteta (kg)
|19,6
|Kaal, sh pakend (kg)
|25,6
|Mõõdud (pikkus x laius x kõrgus) (mm)
|640 x 370 x 1045
Scope of supply
- Ohutusfiltrikott: 1 tk.
- Imemisvooliku pikkus: 4 m
- Imemisvooliku tüüp: elektrijuhtivusega
- Torude kogus: 2 tk.
- Torude pikkus: 550 mm
- Torude materjal: Roostevaba teras
- Põlv: elektrijuhtivusega
- Filtrikoti materjal: Fliis
- Märg/kuiva põranda otsiku laius: 360 mm
- Pragude puhastamise otsik
- Elektritööriistade konnektor
- Nõrutusvoolik
- Lapik kurdfilter: PTFE HEPA
- Lükkesang
- Polüuretaanist kilekott tolmuimejasse kogutud prügi tolmuvabaks kõrvaldamiseks: 1 tk.
Seadmed
- Automaatne toitelüliti elektritööriistadele
- Antistaatiline süsteem
- Vastupidav põrkeraud
- Kaitseklass: I
- Piduriga rullik
- Tolmuklass: H
- Konteineri materjal: Plastmass
Videos
Kasutusvaldkonnad
- Turva-tolmuimeja H tolmuklassi tervisele kahjulike ja/või kantserogeensete tolmuosakeste turvaliseks eemalduseks
- Peene tolmu ja jämeda mustuse imemiseks
Lisatarvikud
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