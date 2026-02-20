Tänu uuele täielikult automatiseeritud filtri puhastussüsteemile imeb meie 50/1 Tact Te M märg- ja kuivtolmuimeja sisse varem mitte saavutatud hulgal peentolmu ning garanteerib samaaegselt 99,9%-lise filtreerimisefektiivsuse. Masin kasutab andurite juhitavat elektroonikat, et tagada kogu aeg optimaalne filtri puhastus ja seeläbi säilitada püsivalt väga hea imemisvõimsus. Koos suure, tugeva metallrullikute ja reguleeritava lükkesangaga 50 liitrise mahutiga masin tuleb toime mitte ainult väga suurtes kogustes M tolmuklassi ohtliku peentolmuga, vaid ka raske mustuse ja vedelikega. NT 50/1 Tact Te M masinal on elektripistikupesa koos automaatse sisse- väljalülitusega ja ka elektrijuhtivaid tarvikuid sisaldav täielik antistaatiline süsteem. Seetõttu on see ideaalne suurtes kogustes peentolmu tekitavate elektritööriistade puhastamiseks. Tolm, mis on juba varem ladestunud põrandale või masinatele, eemaldatakse kindlalt uue välja töötatud tarvikute kompletiga, kuhu kuulub 4 m imemisvoolik, roostevaba terasest torud ja lai põrandaotsik. Kõiki tarvikuid hoiustatakse kindlalt masinal tänu nutikatele hoiulahendustele.