Vee- ja tolmuimeja NT 50/1 Tact Te M
Välja töötatud väga suurtes kogustes ohtliku M tolmuklassi peentolmu jaoks: Suur ja väga liikuv 50/1 Tact Te M märg- ja kuivtolmuimeja, millel on 50 liitrine mahuti ja reguleeritav lükkesang.
Tänu uuele täielikult automatiseeritud filtri puhastussüsteemile imeb meie 50/1 Tact Te M märg- ja kuivtolmuimeja sisse varem mitte saavutatud hulgal peentolmu ning garanteerib samaaegselt 99,9%-lise filtreerimisefektiivsuse. Masin kasutab andurite juhitavat elektroonikat, et tagada kogu aeg optimaalne filtri puhastus ja seeläbi säilitada püsivalt väga hea imemisvõimsus. Koos suure, tugeva metallrullikute ja reguleeritava lükkesangaga 50 liitrise mahutiga masin tuleb toime mitte ainult väga suurtes kogustes M tolmuklassi ohtliku peentolmuga, vaid ka raske mustuse ja vedelikega. NT 50/1 Tact Te M masinal on elektripistikupesa koos automaatse sisse- väljalülitusega ja ka elektrijuhtivaid tarvikuid sisaldav täielik antistaatiline süsteem. Seetõttu on see ideaalne suurtes kogustes peentolmu tekitavate elektritööriistade puhastamiseks. Tolm, mis on juba varem ladestunud põrandale või masinatele, eemaldatakse kindlalt uue välja töötatud tarvikute kompletiga, kuhu kuulub 4 m imemisvoolik, roostevaba terasest torud ja lai põrandaotsik. Kõiki tarvikuid hoiustatakse kindlalt masinal tänu nutikatele hoiulahendustele.
Omadused ja tulu
Testitud 99,9 protsendine filtreerimise efektiivsus
Täielik antistaatiline süsteem elektrijuhitavate tarvikutega
Automaatse sisse-/väljalülitusega elektripistikupesa
Jahutav õhu filtreerimine
M tolmuklassi tolmuimeja
Märg ja kuivpuhastuse lame volditud filter
Elektritööriistade adapter
Spetsifikatsioonid
Tehnilised andmed
|Faaside arv (Ph)
|1
|Pinge (V)
|220 / 240
|Sagedus (Hz)
|50 / 60
|Õhuvoolu hulk (l/s)
|74
|Vaakum (mbar/kPa)
|273 / 27,3
|Konteineri maht (l)
|50
|Nimivõimsus (W)
|max. 1380
|Standardne nimilaius ( )
|ID 35
|Kaabli pikkus (m)
|7,5
|Kaabli materjal
|Kumm
|Helirõhutase (dB(A))
|69
|Värvus
|Antratsiit
|Kaal ilma lisatarvikuteta (kg)
|19
|Kaal, sh pakend (kg)
|24,6
|Mõõdud (pikkus x laius x kõrgus) (mm)
|640 x 370 x 1045
Scope of supply
- Imemisvooliku pikkus: 4 m
- Imemisvooliku tüüp: elektrijuhtivusega
- Torude kogus: 2 tk.
- Torude pikkus: 550 mm
- Torude materjal: Roostevaba teras
- Põlv: elektrijuhtivusega
- Filtrikottide kogus: 1 tk.
- Filtrikoti materjal: Fliis
- Märg/kuiva põranda otsiku laius: 360 mm
- Pragude puhastamise otsik
- Elektritööriistade konnektor
- Nõrutusvoolik
- Lükkesang
- Polüuretaanist kilekott tolmuimejasse kogutud prügi tolmuvabaks kõrvaldamiseks: 1 tk.
Seadmed
- Automaatne toitelüliti elektritööriistadele
- Antistaatiline süsteem
- Vastupidav põrkeraud
- Kaitseklass: I
- Piduriga rullik
- Tolmuklass: M
- Konteineri materjal: Plastmass
Kasutusvaldkonnad
- M tolmuklassi turva-tolmuimeja kogu peentolmu eemaldamiseks
- Peene tolmu ja jämeda mustuse imemiseks
- Vedelike ja märja mustuse imemiseks
- Kõikide kivitolmu, puidutolmu, keraamilise tolmu jne. eemaldamiseks.
Lisatarvikud
