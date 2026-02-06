Turvatolmuimeja NT 75/1 Me Ec H Z22 on võimas ühe mootoriga märg- ja kuivtolmuimeja. See sobib eriti hästi kasutamiseks potentsiaalselt plahvatusohtlikes keskkondades plahvatusohtliku tolmu koristamiseks. Tolmuimeja on sertifitseeritud põlevtolmu (plahvatusklassi tsoon 22) ja tervisele ohtliku H-klassi tolmu imemiseks. Harjadeta EC-mootori eeldatav kasutusiga on 5000 töötundi. Lisaks sobib tolmuimeja ka asbesti ja mitmete teiste ainete imemiseks. Seadmel on elektrijuhtivusega ja hõlpsasti märgatav imemisvoolik (pidev antistaatilisust tagav süsteem), mistõttu on see ideaalne professionaalseks kasutuseks. Fliisist filtrikott ja ohutusfilter tagavad tolmu ohutu kõrvaldamise.