Vee- ja tolmuimeja NT 75/1 Me Ec H Z22
TÜV sertifikaadiga turvatolmuimeja NT 75/1 Me Ec H Z22 on võimas ühe mootori ja pidevalt toimiva antistaatilise süsteemiga märg- ja kuivtolmuimeja, mis on ette nähtud plahvatusohtliku tolmu imemiseks (ohuklassi tsoon 22).
Turvatolmuimeja NT 75/1 Me Ec H Z22 on võimas ühe mootoriga märg- ja kuivtolmuimeja. See sobib eriti hästi kasutamiseks potentsiaalselt plahvatusohtlikes keskkondades plahvatusohtliku tolmu koristamiseks. Tolmuimeja on sertifitseeritud põlevtolmu (plahvatusklassi tsoon 22) ja tervisele ohtliku H-klassi tolmu imemiseks. Harjadeta EC-mootori eeldatav kasutusiga on 5000 töötundi. Lisaks sobib tolmuimeja ka asbesti ja mitmete teiste ainete imemiseks. Seadmel on elektrijuhtivusega ja hõlpsasti märgatav imemisvoolik (pidev antistaatilisust tagav süsteem), mistõttu on see ideaalne professionaalseks kasutuseks. Fliisist filtrikott ja ohutusfilter tagavad tolmu ohutu kõrvaldamise.
Omadused ja tulu
Tsoon 22 + tolmuklass HPlahvatusohtlikuks klassifitseeritud tolmu imemiseks (tsoon 22) ja tervisele ohtliku tolmu imemiseks (tolmuklass H).
Antistaatiline süsteemKõik Kärcheri turvatolmuimejatel on pidevalt toimiv antistaatilisust tagav süsteem ja elektrijuhtivusega lisatarvikud.
Harjadeta EC-mootorHarjadeta EC-mootori eeldatav kasutusiga on 5000 töötundi, mistõttu on see ideaalne pidevaks kasutamiseks.
Spetsifikatsioonid
Tehnilised andmed
|Pinge (V)
|220 / 240
|Sagedus (Hz)
|50 / 60
|Õhuvoolu hulk (l/s)
|61
|Vaakum (mbar/kPa)
|220 / 22
|Konteineri maht (l)
|75
|Nimivõimsus (W)
|max. 1000
|Standardne nimilaius ( )
|ID 40
|Kaabli pikkus (m)
|10
|Kaabli materjal
|Kumm
|Helirõhutase (dB(A))
|76
|Värvus
|Hõbedane
|Kaal ilma lisatarvikuteta (kg)
|27,8
|Kaal, sh pakend (kg)
|33,2
|Mõõdud (pikkus x laius x kõrgus) (mm)
|640 x 540 x 925
Scope of supply
- Ohutusfiltrikott: 1 tk.
- Imemisvooliku pikkus: 4 m
- Imemisvooliku tüüp: elektrijuhtivusega
- Torude kogus: 1 tk.
- Torude pikkus: 1000 mm
- Torude materjal: Teras, kroomitud
- Põlv: Metall
- Filtrikoti materjal: Fliis
- Märg/kuiva põranda otsiku laius: 360 mm
- Pragude puhastamise otsik
- Roostevabast terasest konteiner
- Lapik kurdfilter: HEPA-14 (H14)
- Lükkesang
Seadmed
- Antistaatiline süsteem
- Kaitseklass: I
- Piduriga rullik
- Tolmuklass: H
- Konteineri materjal: Roostevaba teras
Kasutusvaldkonnad
- Turva-tolmuimeja H tolmuklassi tervisele kahjulike ja/või kantserogeensete tolmuosakeste turvaliseks eemalduseks
Lisatarvikud
OTSI VARUOSI
Leia Kärcheri puhastusseadmete varuosi ja jooniseid. Vali otsimise alustamiseks „Otsi varuosi“ või võta ühendust volitatud Kärcheri müüja või edasimüüjaga.