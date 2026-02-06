Vee- ja tolmuimeja NT 75/1 Me Ec H Z22

TÜV sertifikaadiga turvatolmuimeja NT 75/1 Me Ec H Z22 on võimas ühe mootori ja pidevalt toimiva antistaatilise süsteemiga märg- ja kuivtolmuimeja, mis on ette nähtud plahvatusohtliku tolmu imemiseks (ohuklassi tsoon 22).

Turvatolmuimeja NT 75/1 Me Ec H Z22 on võimas ühe mootoriga märg- ja kuivtolmuimeja. See sobib eriti hästi kasutamiseks potentsiaalselt plahvatusohtlikes keskkondades plahvatusohtliku tolmu koristamiseks. Tolmuimeja on sertifitseeritud põlevtolmu (plahvatusklassi tsoon 22) ja tervisele ohtliku H-klassi tolmu imemiseks. Harjadeta EC-mootori eeldatav kasutusiga on 5000 töötundi. Lisaks sobib tolmuimeja ka asbesti ja mitmete teiste ainete imemiseks. Seadmel on elektrijuhtivusega ja hõlpsasti märgatav imemisvoolik (pidev antistaatilisust tagav süsteem), mistõttu on see ideaalne professionaalseks kasutuseks. Fliisist filtrikott ja ohutusfilter tagavad tolmu ohutu kõrvaldamise.

Omadused ja tulu
Vee- ja tolmuimeja NT 75/1 Me Ec H Z22: Tsoon 22 + tolmuklass H
Plahvatusohtlikuks klassifitseeritud tolmu imemiseks (tsoon 22) ja tervisele ohtliku tolmu imemiseks (tolmuklass H).
Vee- ja tolmuimeja NT 75/1 Me Ec H Z22: Antistaatiline süsteem
Kõik Kärcheri turvatolmuimejatel on pidevalt toimiv antistaatilisust tagav süsteem ja elektrijuhtivusega lisatarvikud.
Vee- ja tolmuimeja NT 75/1 Me Ec H Z22: Harjadeta EC-mootor
Harjadeta EC-mootori eeldatav kasutusiga on 5000 töötundi, mistõttu on see ideaalne pidevaks kasutamiseks.
Spetsifikatsioonid

Tehnilised andmed

Pinge (V) 220 / 240
Sagedus (Hz) 50 / 60
Õhuvoolu hulk (l/s) 61
Vaakum (mbar/kPa) 220 / 22
Konteineri maht (l) 75
Nimivõimsus (W) max. 1000
Standardne nimilaius ( ) ID 40
Kaabli pikkus (m) 10
Kaabli materjal Kumm
Helirõhutase (dB(A)) 76
Värvus Hõbedane
Kaal ilma lisatarvikuteta (kg) 27,8
Kaal, sh pakend (kg) 33,2
Mõõdud (pikkus x laius x kõrgus) (mm) 640 x 540 x 925

Scope of supply

  • Ohutusfiltrikott: 1 tk.
  • Imemisvooliku pikkus: 4 m
  • Imemisvooliku tüüp: elektrijuhtivusega
  • Torude kogus: 1 tk.
  • Torude pikkus: 1000 mm
  • Torude materjal: Teras, kroomitud
  • Põlv: Metall
  • Filtrikoti materjal: Fliis
  • Märg/kuiva põranda otsiku laius: 360 mm
  • Pragude puhastamise otsik
  • Roostevabast terasest konteiner
  • Lapik kurdfilter: HEPA-14 (H14)
  • Lükkesang

Seadmed

  • Antistaatiline süsteem
  • Kaitseklass: I
  • Piduriga rullik
  • Tolmuklass: H
  • Konteineri materjal: Roostevaba teras
Vee- ja tolmuimeja NT 75/1 Me Ec H Z22
Kasutusvaldkonnad
  • Turva-tolmuimeja H tolmuklassi tervisele kahjulike ja/või kantserogeensete tolmuosakeste turvaliseks eemalduseks
Lisatarvikud
