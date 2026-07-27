Kärcheri esimene H-klassi tolmuimeja selles suurusekategoorias. Oma keeruka täissüsteemikontsepiga pakub tolmuimeja NT 75/1 Tact ülimat turvalisust ohtliku tolmu koristamisel. See süsteemiga Tact ja 75-liitrise roostevabast terasest konteineriga varustatud märg-/kuivtolmuimeja vastab täielikult kõikidele seadustest tulenevatele nõuetele, mis kehtivad H-klassi tolmu tolmuimejatele ning see on kinnitatud sobivaks isegi asbestitolmu koristamiseks (vastavalt normile TGRS 519). Tolmuimeja jälgib automaatselt õhu liikumiskiirust ja annab helisignaali, kui õhu liikumiskiirus langeb alla 20 m/s. H-klassi tolmule vastava põhifiltri filtreerimistõhusus on 99,995%. Seadmega kaasasolev ohutusfilter tagab tolmu ohutu kõrvaldamise.