Vee- ja tolmuimeja NT 75/1 Tact Me Te H

Professionaalne märg- ja kuivtolmuimeja, millel on vastupidav 75-liitrine roostevabast terasest konteiner tervisele ohtliku (asbesti sisaldava) H-klassi tolmu imemiseks. Seadme külge on võimalik ühendada ka elektritööriistu.

Kärcheri esimene H-klassi tolmuimeja selles suurusekategoorias. Oma keeruka täissüsteemikontsepiga pakub tolmuimeja NT 75/1 Tact ülimat turvalisust ohtliku tolmu koristamisel. See süsteemiga Tact ja 75-liitrise roostevabast terasest konteineriga varustatud märg-/kuivtolmuimeja vastab täielikult kõikidele seadustest tulenevatele nõuetele, mis kehtivad H-klassi tolmu tolmuimejatele ning see on kinnitatud sobivaks isegi asbestitolmu koristamiseks (vastavalt normile TGRS 519). Tolmuimeja jälgib automaatselt õhu liikumiskiirust ja annab helisignaali, kui õhu liikumiskiirus langeb alla 20 m/s. H-klassi tolmule vastava põhifiltri filtreerimistõhusus on 99,995%. Seadmega kaasasolev ohutusfilter tagab tolmu ohutu kõrvaldamise.

Omadused ja tulu
Vastab tolmuklass H katsenõuetele, koos lisakatsega asbesti suhtes vastavalt dokumendile TRGS 519
  • Saksamaal lubatakse ainult selle litsentsiga turva-tolmuimejaid kasutada asbesti sisaldavat tolmu imemiseks.
Vooliku valimise lüliti
  • Ühendatud imemisvooliku läbimõõtu saab valida juhtpaneelilt.
Spetsifikatsioonid

Tehnilised andmed

Pinge (V) 220 - 240
Sagedus (Hz) 50 - 60
Õhuvoolu hulk (l/s) 74
Vaakum (mbar/kPa) 254 / 25,4
Konteineri maht (l) 75
Nimivõimsus (W) max. 1000
Standardne nimilaius ( ) ID 35
Kaabli pikkus (m) 10
Kaabli materjal Kumm
Helirõhutase (dB(A)) 67
Värvus Hõbedane
Kaal ilma lisatarvikuteta (kg) 24,6
Mõõdud (pikkus x laius x kõrgus) (mm) 640 x 540 x 925

Scope of supply

  • Ohutusfiltrikott: 1 tk.
  • Imemisvooliku pikkus: 2.5 m
  • Imemisvooliku tüüp: (elektrijuhtivusega) kaarja toruga
  • Torude kogus: 2 tk.
  • Torude pikkus: 505 mm
  • Torude materjal: Teras, kroomitud
  • Filtrikoti materjal: Paber
  • Märg/kuiva põranda otsiku laius: 360 mm
  • Pragude puhastamise otsik
  • Elektritööriistade konnektor
  • Lapik kurdfilter: HEPA-14 (H14)
  • Lükkesang

Seadmed

  • Automaatne toitelüliti elektritööriistadele
  • Antistaatiline süsteem
  • Kaitseklass: I
  • Piduriga rullik
  • Tolmuklass: H
  • Konteineri materjal: Roostevaba teras
Vee- ja tolmuimeja NT 75/1 Tact Me Te H
Vee- ja tolmuimeja NT 75/1 Tact Me Te H
Videos
Kasutusvaldkonnad
  • Turva-tolmuimeja H tolmuklassi tervisele kahjulike ja/või kantserogeensete tolmuosakeste turvaliseks eemalduseks
  • Peene tolmu ja jämeda mustuse imemiseks
  • Vedelike ja märja mustuse imemiseks
Lisatarvikud
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