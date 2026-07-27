Vee- ja tolmuimeja NT 75/1 Tact Me Te H
Professionaalne märg- ja kuivtolmuimeja, millel on vastupidav 75-liitrine roostevabast terasest konteiner tervisele ohtliku (asbesti sisaldava) H-klassi tolmu imemiseks. Seadme külge on võimalik ühendada ka elektritööriistu.
Kärcheri esimene H-klassi tolmuimeja selles suurusekategoorias. Oma keeruka täissüsteemikontsepiga pakub tolmuimeja NT 75/1 Tact ülimat turvalisust ohtliku tolmu koristamisel. See süsteemiga Tact ja 75-liitrise roostevabast terasest konteineriga varustatud märg-/kuivtolmuimeja vastab täielikult kõikidele seadustest tulenevatele nõuetele, mis kehtivad H-klassi tolmu tolmuimejatele ning see on kinnitatud sobivaks isegi asbestitolmu koristamiseks (vastavalt normile TGRS 519). Tolmuimeja jälgib automaatselt õhu liikumiskiirust ja annab helisignaali, kui õhu liikumiskiirus langeb alla 20 m/s. H-klassi tolmule vastava põhifiltri filtreerimistõhusus on 99,995%. Seadmega kaasasolev ohutusfilter tagab tolmu ohutu kõrvaldamise.
Omadused ja tulu
Vastab tolmuklass H katsenõuetele, koos lisakatsega asbesti suhtes vastavalt dokumendile TRGS 519
- Saksamaal lubatakse ainult selle litsentsiga turva-tolmuimejaid kasutada asbesti sisaldavat tolmu imemiseks.
Vooliku valimise lüliti
- Ühendatud imemisvooliku läbimõõtu saab valida juhtpaneelilt.
Spetsifikatsioonid
Tehnilised andmed
|Pinge (V)
|220 - 240
|Sagedus (Hz)
|50 - 60
|Õhuvoolu hulk (l/s)
|74
|Vaakum (mbar/kPa)
|254 / 25,4
|Konteineri maht (l)
|75
|Nimivõimsus (W)
|max. 1000
|Standardne nimilaius ( )
|ID 35
|Kaabli pikkus (m)
|10
|Kaabli materjal
|Kumm
|Helirõhutase (dB(A))
|67
|Värvus
|Hõbedane
|Kaal ilma lisatarvikuteta (kg)
|24,6
|Mõõdud (pikkus x laius x kõrgus) (mm)
|640 x 540 x 925
Scope of supply
- Ohutusfiltrikott: 1 tk.
- Imemisvooliku pikkus: 2.5 m
- Imemisvooliku tüüp: (elektrijuhtivusega) kaarja toruga
- Torude kogus: 2 tk.
- Torude pikkus: 505 mm
- Torude materjal: Teras, kroomitud
- Filtrikoti materjal: Paber
- Märg/kuiva põranda otsiku laius: 360 mm
- Pragude puhastamise otsik
- Elektritööriistade konnektor
- Lapik kurdfilter: HEPA-14 (H14)
- Lükkesang
Seadmed
- Automaatne toitelüliti elektritööriistadele
- Antistaatiline süsteem
- Kaitseklass: I
- Piduriga rullik
- Tolmuklass: H
- Konteineri materjal: Roostevaba teras
Videos
Kasutusvaldkonnad
- Turva-tolmuimeja H tolmuklassi tervisele kahjulike ja/või kantserogeensete tolmuosakeste turvaliseks eemalduseks
- Peene tolmu ja jämeda mustuse imemiseks
- Vedelike ja märja mustuse imemiseks
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