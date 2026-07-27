Jahutatud, toatemperatuuril, soe ja kuum vesi: Kärcheri musta värvi veeautomaat WPD 200 Adv annab vastavalt kasutaja soovile 4 erineva temperatuuriga vett kuni 100 inimesele. Uuel laua peale paigaldataval musta värvi korpusel on lihtsasti loetav ekraan ning masinat saab kasutada nii filtritega Active-Pure kui ka Hy-Protect, mis on Kärcherist eraldi tellitavad. Tilgaalusele kogunev vesi suunatakse otse kanalisatsiooni, võimalik on kasutada ka pumpa ja suunata jääkvesi kanistrisse. Masinas olevaid veega kokku puutuvaid osi puhastatakse patenteeritud termilise desinfitseerimissüsteemiga. Masinasse on standardvarustusena integreeritud ka kasulikud energiasäästlikud funktsioonid (vähendatud energiatarbimisega ja ooterežiim).