Veejaotur WPD 200 Adv. Must
Kärcheri musta värvi laua peale paigaldatavast joogiveeautomaadist WPD 200 Adv saab 4 erineva temperatuuriga vett (toatemperatuuril, jahutatud, sooja ja kuuma) kuni 100 inimesele. Patenteeritud termilise puhastussüsteemiga.
Jahutatud, toatemperatuuril, soe ja kuum vesi: Kärcheri musta värvi veeautomaat WPD 200 Adv annab vastavalt kasutaja soovile 4 erineva temperatuuriga vett kuni 100 inimesele. Uuel laua peale paigaldataval musta värvi korpusel on lihtsasti loetav ekraan ning masinat saab kasutada nii filtritega Active-Pure kui ka Hy-Protect, mis on Kärcherist eraldi tellitavad. Tilgaalusele kogunev vesi suunatakse otse kanalisatsiooni, võimalik on kasutada ka pumpa ja suunata jääkvesi kanistrisse. Masinas olevaid veega kokku puutuvaid osi puhastatakse patenteeritud termilise desinfitseerimissüsteemiga. Masinasse on standardvarustusena integreeritud ka kasulikud energiasäästlikud funktsioonid (vähendatud energiatarbimisega ja ooterežiim).
Omadused ja tulu
Multifunktsionaalne värviline ekraan survetundlike nuppudegaLihtne teenindamine: nt temperatuur, süsihappegaasi intensiivsus, filtrivahetuse vajadus, pildigalerii.
Ekstra kõrge etteande alaKuni 30 cm kõrge jaotusala, mis tagab anumate mugava täitmise.
Täiendavad veetüübid
Portsjoniteks jaotatav etteande kogus
- Etteande kogus on sobitatav joogianuma suurusega: 0,2 l topside/klaaside jaoks, 0,5 kuni 1 l pudelite jaoks.
Spetsifikatsioonid
Tehnilised andmed
|Faaside arv (Ph)
|1
|Pinge (V)
|220 - 240
|Sagedus (Hz)
|50
|Toiterõhk (bar)
|1,5 - 6
|Veevoolu hulk (l/h)
|120
|Jahutusjõudlus (l/h)
|65
|Joogivee etteande kiirus, kuum (l/h)
|10
|Nimivõimsus (W)
|max. 1900
|Jahutuselement
|R290
|Kuum vesi
|jah
|Külm vesi
|jah
|jahutamata vesi
|jah
|Kaal ilma lisatarvikuteta (kg)
|25,6
|Kaal ( lisatarvikutega) (kg)
|25,9
|Kaal, sh pakend (kg)
|29,1
|Mõõdud (pikkus x laius x kõrgus) (mm)
|545 x 365 x 465
Scope of supply
- Tilkumisalus tasemenäidikuga
Seadmed
- Automaatne termiline desinfitseerimine
- Automaatne loputamine
- Joogivee etteanne puudutuskaitsega
- Veekoguse portsjoniteks jaotamine klaaside, pudelite ja karahvinide jaoks
- Joogianuma positsioneerimise abi
- Tilkumisaluse äravool: Ilma äravooluta
- Ökorežiim
- Taimeri programm
- versioon: Lauale paigutatav versioon
- elektroonika pakett: Advanced
- hügieeniline puhastus: termiline
Videos
Kasutusvaldkonnad
- Õige veeautomaat igasse paigalduskohta
- Büroo, tootmishoone, jaekaubandus, autokauplus, kool, ülikool, raekoda, hotell, restoran, söökla, haigla, praktikakoht