Veejaotur WPD 200 Adv. S Valge
Pakub 6 erinevat tüüpi joogivett: laua peale paigaldatav valget värvi joogiveeautomaat WPD 200 Adv S kuni 100 inimesele. Patenteeritud termilise puhastussüsteemi ja ekraaniga.
Kärcheri laua peale paigaldatav valget värvi joogiveeautomaat WPD 200 Adv S pakub erinevat tüüpi vett kuni 100 inimesele: jahutatud ja toatemperatuuril, gaseerimata või gaseeritud (keskmine ja klassikaline) ning sooja ja kuuma vett. Masina standardvarustusse kuulub patenteeritud termiline puhastussüsteem, pump, läbipaistev ekraan, tõhusad energiasäästufunktsioonid (vähendatud energiatarbimise ja ooterežiim) ning jääkvee mugav suunamine otse kanalisatsiooni. Vee filtreerimiseks saab kasutada kas Kärcheri filtrit Active-Pure või Hy-Protect, mis tuleb tellida eraldi. Soovi korral saab masinale juurde hankida ka põrandal seisva osa ja nõrutussüsteemi, millega suunatakse jääkvesi kanistrisse.
Omadused ja tulu
Multifunktsionaalne värviline ekraan survetundlike nuppudegaLihtne teenindamine: nt temperatuur, süsihappegaasi intensiivsus, filtrivahetuse vajadus, pildigalerii.
Ekstra kõrge etteande alaKuni 30 cm kõrgune jaotusala. Võimaldab mugavalt täita ka suuri anumaid.
Täiendavad veetüübidGaasiga vesi variantides kergelt ja klassikaliselt gaseeritud ning kuum ja väga kuum vesi.
Portsjoniteks jaotatav etteande kogus
- Etteande kogus on sobitatav joogianuma suurusega: 0,2 l topside/klaaside jaoks, 0,5 kuni 1 l pudelite jaoks.
Spetsifikatsioonid
Tehnilised andmed
|Faaside arv (Ph)
|1
|Pinge (V)
|220 - 240
|Sagedus (Hz)
|50
|Toiterõhk (bar)
|1,5 - 6
|Veevoolu hulk (l/h)
|120
|Jahutusjõudlus (l/h)
|65
|Joogivee etteande kiirus, kuum (l/h)
|10
|Nimivõimsus (W)
|max. 1900
|Jahutuselement
|R290
|Kuum vesi
|jah
|Külm vesi
|jah
|jahutamata vesi
|jah
|Kaal ilma lisatarvikuteta (kg)
|26,4
|Kaal ( lisatarvikutega) (kg)
|26,7
|Kaal, sh pakend (kg)
|29,8
|Mõõdud (pikkus x laius x kõrgus) (mm)
|545 x 365 x 465
Scope of supply
- Tilkumisalus tasemenäidikuga
Seadmed
- Automaatne termiline desinfitseerimine
- Automaatne loputamine
- Joogivee etteanne puudutuskaitsega
- Veekoguse portsjoniteks jaotamine klaaside, pudelite ja karahvinide jaoks
- Joogianuma positsioneerimise abi
- Tilkumisaluse äravool: Ilma äravooluta
- Ökorežiim
- Taimeri programm
- versioon: Lauale paigutatav versioon
- elektroonika pakett: Advanced
- hügieeniline puhastus: termiline
Videos
Kasutusvaldkonnad
- Õige veeautomaat igasse paigalduskohta
- Büroo, tootmishoone, jaekaubandus, autokauplus, kool, ülikool, raekoda, hotell, restoran, söökla, haigla, praktikakoht