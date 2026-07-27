Veejaotur WPD 200 Adv. S Valge

Pakub 6 erinevat tüüpi joogivett: laua peale paigaldatav valget värvi joogiveeautomaat WPD 200 Adv S kuni 100 inimesele. Patenteeritud termilise puhastussüsteemi ja ekraaniga.

Kärcheri laua peale paigaldatav valget värvi joogiveeautomaat WPD 200 Adv S pakub erinevat tüüpi vett kuni 100 inimesele: jahutatud ja toatemperatuuril, gaseerimata või gaseeritud (keskmine ja klassikaline) ning sooja ja kuuma vett. Masina standardvarustusse kuulub patenteeritud termiline puhastussüsteem, pump, läbipaistev ekraan, tõhusad energiasäästufunktsioonid (vähendatud energiatarbimise ja ooterežiim) ning jääkvee mugav suunamine otse kanalisatsiooni. Vee filtreerimiseks saab kasutada kas Kärcheri filtrit Active-Pure või Hy-Protect, mis tuleb tellida eraldi. Soovi korral saab masinale juurde hankida ka põrandal seisva osa ja nõrutussüsteemi, millega suunatakse jääkvesi kanistrisse.

Omadused ja tulu
Veejaotur WPD 200 Adv. S Valge: Multifunktsionaalne värviline ekraan survetundlike nuppudega
Multifunktsionaalne värviline ekraan survetundlike nuppudega
Lihtne teenindamine: nt temperatuur, süsihappegaasi intensiivsus, filtrivahetuse vajadus, pildigalerii.
Veejaotur WPD 200 Adv. S Valge: Ekstra kõrge etteande ala
Ekstra kõrge etteande ala
Kuni 30 cm kõrgune jaotusala. Võimaldab mugavalt täita ka suuri anumaid.
Veejaotur WPD 200 Adv. S Valge: Täiendavad veetüübid
Täiendavad veetüübid
Gaasiga vesi variantides kergelt ja klassikaliselt gaseeritud ning kuum ja väga kuum vesi.
Portsjoniteks jaotatav etteande kogus
  • Etteande kogus on sobitatav joogianuma suurusega: 0,2 l topside/klaaside jaoks, 0,5 kuni 1 l pudelite jaoks.
Spetsifikatsioonid

Tehnilised andmed

Faaside arv (Ph) 1
Pinge (V) 220 - 240
Sagedus (Hz) 50
Toiterõhk (bar) 1,5 - 6
Veevoolu hulk (l/h) 120
Jahutusjõudlus (l/h) 65
Joogivee etteande kiirus, kuum (l/h) 10
Nimivõimsus (W) max. 1900
Jahutuselement R290
Kuum vesi jah
Külm vesi jah
jahutamata vesi jah
Kaal ilma lisatarvikuteta (kg) 26,4
Kaal ( lisatarvikutega) (kg) 26,7
Kaal, sh pakend (kg) 29,8
Mõõdud (pikkus x laius x kõrgus) (mm) 545 x 365 x 465

Scope of supply

  • Tilkumisalus tasemenäidikuga

Seadmed

  • Automaatne termiline desinfitseerimine
  • Automaatne loputamine
  • Joogivee etteanne puudutuskaitsega
  • Veekoguse portsjoniteks jaotamine klaaside, pudelite ja karahvinide jaoks
  • Joogianuma positsioneerimise abi
  • Tilkumisaluse äravool: Ilma äravooluta
  • Ökorežiim
  • Taimeri programm
  • versioon: Lauale paigutatav versioon
  • elektroonika pakett: Advanced
  • hügieeniline puhastus: termiline
Veejaotur WPD 200 Adv. S Valge
Veejaotur WPD 200 Adv. S Valge
Veejaotur WPD 200 Adv. S Valge
Videos
Kasutusvaldkonnad
  • Õige veeautomaat igasse paigalduskohta
  • Büroo, tootmishoone, jaekaubandus, autokauplus, kool, ülikool, raekoda, hotell, restoran, söökla, haigla, praktikakoht
Lisatarvikud
Puhastusvahendid