Kärcheri laua peale paigaldatav valget värvi joogiveeautomaat WPD 200 Adv S pakub erinevat tüüpi vett kuni 100 inimesele: jahutatud ja toatemperatuuril, gaseerimata või gaseeritud (keskmine ja klassikaline) ning sooja ja kuuma vett. Masina standardvarustusse kuulub patenteeritud termiline puhastussüsteem, pump, läbipaistev ekraan, tõhusad energiasäästufunktsioonid (vähendatud energiatarbimise ja ooterežiim) ning jääkvee mugav suunamine otse kanalisatsiooni. Vee filtreerimiseks saab kasutada kas Kärcheri filtrit Active-Pure või Hy-Protect, mis tuleb tellida eraldi. Soovi korral saab masinale juurde hankida ka põrandal seisva osa ja nõrutussüsteemi, millega suunatakse jääkvesi kanistrisse.