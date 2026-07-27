Veejaotur WPD 200 Adv. Valge

WPD 200 Adv Valge: laua peale paigaldatav valget värvi joogiveeautomaat. Pakub gaseerimata vett 4 erineval temperatuuril: külmast kuni kuumani. Ekraani ja termilise puhastusfunktsiooniga.

Kärcheri joogiveeautomaat WPD 200 Adv sobib kuni 100 inimesele ja pakub jahutatud, toatemperatuuril, sooja ja kuuma vett vaid nupuvajutusega. Uuel laua peale paigaldataval masinal on patenteeritud termiline puhastussüsteem ja jääkvee suunamine tilgaaluselt otse kanalisatsiooni, mistõttu on seadme hooldusvajadus väga väike. Veefiltrina saab kasutada Kärcheri filtreid Active-Pure või Hy-Protect, mis on tellitavad eraldi. Valikuliselt saab juurde tellida ka põrandaaluse ja pumba. Soovi korral on võimalik jääkvesi nõrutada ka kanistrisse. Kasulikud energiasäästufunktsioonid (vähendatud energiatarbimisega ja ooterežiim) kuuluvad masina standardvarustusse.

Omadused ja tulu
Veejaotur WPD 200 Adv. Valge: Multifunktsionaalne värviline ekraan survetundlike nuppudega
Multifunktsionaalne värviline ekraan survetundlike nuppudega
Lihtne teenindamine: nt temperatuur, süsihappegaasi intensiivsus, filtrivahetuse vajadus, pildigalerii.
Veejaotur WPD 200 Adv. Valge: Ekstra kõrge etteande ala
Ekstra kõrge etteande ala
Kuni 30 cm kõrge jaotusala, mis tagab anumate mugava täitmise.
Veejaotur WPD 200 Adv. Valge: Täiendavad veetüübid
Täiendavad veetüübid
Portsjoniteks jaotatav etteande kogus
  • Etteande kogus on sobitatav joogianuma suurusega: 0,2 l topside/klaaside jaoks, 0,5 kuni 1 l pudelite jaoks.
Spetsifikatsioonid

Tehnilised andmed

Faaside arv (Ph) 1
Pinge (V) 220 - 240
Sagedus (Hz) 50
Toiterõhk (bar) 1,5 - 6
Veevoolu hulk (l/h) 120
Jahutusjõudlus (l/h) 65
Joogivee etteande kiirus, kuum (l/h) 10
Nimivõimsus (W) max. 1900
Jahutuselement R290
Kuum vesi jah
Külm vesi jah
jahutamata vesi jah
Kaal ilma lisatarvikuteta (kg) 25,6
Kaal ( lisatarvikutega) (kg) 25,9
Kaal, sh pakend (kg) 29,1
Mõõdud (pikkus x laius x kõrgus) (mm) 545 x 365 x 465

Scope of supply

  • Tilkumisalus tasemenäidikuga

Seadmed

  • Automaatne termiline desinfitseerimine
  • Automaatne loputamine
  • Joogivee etteanne puudutuskaitsega
  • Veekoguse portsjoniteks jaotamine klaaside, pudelite ja karahvinide jaoks
  • Joogianuma positsioneerimise abi
  • Tilkumisaluse äravool: Ilma äravooluta
  • Ökorežiim
  • Taimeri programm
  • versioon: Lauale paigutatav versioon
  • elektroonika pakett: Advanced
  • hügieeniline puhastus: termiline
Veejaotur WPD 200 Adv. Valge
Veejaotur WPD 200 Adv. Valge
Veejaotur WPD 200 Adv. Valge
Videos
Kasutusvaldkonnad
  • Õige veeautomaat igasse paigalduskohta
  • Büroo, tootmishoone, jaekaubandus, autokauplus, kool, ülikool, raekoda, hotell, restoran, söökla, haigla, praktikakoht
Lisatarvikud
Puhastusvahendid