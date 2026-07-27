Kärcheri joogiveeautomaat WPD 200 Adv sobib kuni 100 inimesele ja pakub jahutatud, toatemperatuuril, sooja ja kuuma vett vaid nupuvajutusega. Uuel laua peale paigaldataval masinal on patenteeritud termiline puhastussüsteem ja jääkvee suunamine tilgaaluselt otse kanalisatsiooni, mistõttu on seadme hooldusvajadus väga väike. Veefiltrina saab kasutada Kärcheri filtreid Active-Pure või Hy-Protect, mis on tellitavad eraldi. Valikuliselt saab juurde tellida ka põrandaaluse ja pumba. Soovi korral on võimalik jääkvesi nõrutada ka kanistrisse. Kasulikud energiasäästufunktsioonid (vähendatud energiatarbimisega ja ooterežiim) kuuluvad masina standardvarustusse.