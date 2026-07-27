Veejaotur WPD 200 Adv. Valge
WPD 200 Adv Valge: laua peale paigaldatav valget värvi joogiveeautomaat. Pakub gaseerimata vett 4 erineval temperatuuril: külmast kuni kuumani. Ekraani ja termilise puhastusfunktsiooniga.
Kärcheri joogiveeautomaat WPD 200 Adv sobib kuni 100 inimesele ja pakub jahutatud, toatemperatuuril, sooja ja kuuma vett vaid nupuvajutusega. Uuel laua peale paigaldataval masinal on patenteeritud termiline puhastussüsteem ja jääkvee suunamine tilgaaluselt otse kanalisatsiooni, mistõttu on seadme hooldusvajadus väga väike. Veefiltrina saab kasutada Kärcheri filtreid Active-Pure või Hy-Protect, mis on tellitavad eraldi. Valikuliselt saab juurde tellida ka põrandaaluse ja pumba. Soovi korral on võimalik jääkvesi nõrutada ka kanistrisse. Kasulikud energiasäästufunktsioonid (vähendatud energiatarbimisega ja ooterežiim) kuuluvad masina standardvarustusse.
Omadused ja tulu
Multifunktsionaalne värviline ekraan survetundlike nuppudegaLihtne teenindamine: nt temperatuur, süsihappegaasi intensiivsus, filtrivahetuse vajadus, pildigalerii.
Ekstra kõrge etteande alaKuni 30 cm kõrge jaotusala, mis tagab anumate mugava täitmise.
Täiendavad veetüübid
Portsjoniteks jaotatav etteande kogus
- Etteande kogus on sobitatav joogianuma suurusega: 0,2 l topside/klaaside jaoks, 0,5 kuni 1 l pudelite jaoks.
Spetsifikatsioonid
Tehnilised andmed
|Faaside arv (Ph)
|1
|Pinge (V)
|220 - 240
|Sagedus (Hz)
|50
|Toiterõhk (bar)
|1,5 - 6
|Veevoolu hulk (l/h)
|120
|Jahutusjõudlus (l/h)
|65
|Joogivee etteande kiirus, kuum (l/h)
|10
|Nimivõimsus (W)
|max. 1900
|Jahutuselement
|R290
|Kuum vesi
|jah
|Külm vesi
|jah
|jahutamata vesi
|jah
|Kaal ilma lisatarvikuteta (kg)
|25,6
|Kaal ( lisatarvikutega) (kg)
|25,9
|Kaal, sh pakend (kg)
|29,1
|Mõõdud (pikkus x laius x kõrgus) (mm)
|545 x 365 x 465
Scope of supply
- Tilkumisalus tasemenäidikuga
Seadmed
- Automaatne termiline desinfitseerimine
- Automaatne loputamine
- Joogivee etteanne puudutuskaitsega
- Veekoguse portsjoniteks jaotamine klaaside, pudelite ja karahvinide jaoks
- Joogianuma positsioneerimise abi
- Tilkumisaluse äravool: Ilma äravooluta
- Ökorežiim
- Taimeri programm
- versioon: Lauale paigutatav versioon
- elektroonika pakett: Advanced
- hügieeniline puhastus: termiline
Videos
Kasutusvaldkonnad
- Õige veeautomaat igasse paigalduskohta
- Büroo, tootmishoone, jaekaubandus, autokauplus, kool, ülikool, raekoda, hotell, restoran, söökla, haigla, praktikakoht