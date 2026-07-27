Veejaotur WPD 200 Basic Must

Joogiveeautomaat WPD 200 Basic Must: laua peale paigaldatav masin pakub jahutatud ja toatemperatuuril gaseerimata vett kuni 100 inimesele. Energiasäästufunktsioonide ja tilgaalusega. Puhastamine kemikaalidega.

Kasulike energiasäästufunktsioonide (vähendatud energiatarbimisega ja ooterežiim) ja integreeritud tilgaalusega varustatud Kärcheri joogiveeautomaat WPD 200 Basic pakub toatemperatuuril ja jahutatud gaseerimata vett kuni 100 inimesele. Ruumisäästlik laua peale paigaldatav musta värvi masin töötab Kärcheri filtritega Active-Pure või Hy-Protect, mis tuleb tellida eraldi. Lisaks on masinale eraldi tellides saadaval ka põrandaalus ja pump ning lisatarvikute komplektid, millega saab tilgaalusele koguneva jääkvee koguda kanistrisse või suunata otse kanalisatsiooni. Masinat puhastatakse kemikaalidega.

Omadused ja tulu
Basic varustus
  • Lihtne ja kasutajasõbralik tänu survetundlikele nuppudele.
Ekstra kõrge etteande ala
  • Kuni 30 cm kõrgune jaotusala. Võimaldab mugavalt täita ka suuri anumaid.
Spetsifikatsioonid

Tehnilised andmed

Faaside arv (Ph) 1
Pinge (V) 220 - 240
Sagedus (Hz) 50
Toiterõhk (bar) 1,5 - 6
Veevoolu hulk (l/h) 120
Jahutusjõudlus (l/h) 65
Nimivõimsus (W) max. 300
Jahutuselement R290
Külm vesi jah
jahutamata vesi jah
Kaal ilma lisatarvikuteta (kg) 23,6
Kaal ( lisatarvikutega) (kg) 23,9
Kaal, sh pakend (kg) 27,1
Mõõdud (pikkus x laius x kõrgus) (mm) 545 x 365 x 465

Scope of supply

  • Tilkumisalus tasemenäidikuga

Seadmed

  • Joogivee etteanne puudutuskaitsega
  • Joogianuma positsioneerimise abi
  • Tilkumisaluse äravool: Ilma äravooluta
  • versioon: Lauale paigutatav versioon
  • elektroonika pakett: Basic
  • hügieeniline puhastus: Keemiline
Veejaotur WPD 200 Basic Must
Veejaotur WPD 200 Basic Must
Veejaotur WPD 200 Basic Must
Videos
Kasutusvaldkonnad
  • Õige veeautomaat igasse paigalduskohta
  • Büroo, tootmishoone, jaekaubandus, autokauplus, kool, ülikool, raekoda, hotell, restoran, söökla, haigla, praktikakoht
Lisatarvikud
Puhastusvahendid