Veejaotur WPD 200 Basic Must
Joogiveeautomaat WPD 200 Basic Must: laua peale paigaldatav masin pakub jahutatud ja toatemperatuuril gaseerimata vett kuni 100 inimesele. Energiasäästufunktsioonide ja tilgaalusega. Puhastamine kemikaalidega.
Kasulike energiasäästufunktsioonide (vähendatud energiatarbimisega ja ooterežiim) ja integreeritud tilgaalusega varustatud Kärcheri joogiveeautomaat WPD 200 Basic pakub toatemperatuuril ja jahutatud gaseerimata vett kuni 100 inimesele. Ruumisäästlik laua peale paigaldatav musta värvi masin töötab Kärcheri filtritega Active-Pure või Hy-Protect, mis tuleb tellida eraldi. Lisaks on masinale eraldi tellides saadaval ka põrandaalus ja pump ning lisatarvikute komplektid, millega saab tilgaalusele koguneva jääkvee koguda kanistrisse või suunata otse kanalisatsiooni. Masinat puhastatakse kemikaalidega.
Omadused ja tulu
Basic varustus
- Lihtne ja kasutajasõbralik tänu survetundlikele nuppudele.
Ekstra kõrge etteande ala
- Kuni 30 cm kõrgune jaotusala. Võimaldab mugavalt täita ka suuri anumaid.
Spetsifikatsioonid
Tehnilised andmed
|Faaside arv (Ph)
|1
|Pinge (V)
|220 - 240
|Sagedus (Hz)
|50
|Toiterõhk (bar)
|1,5 - 6
|Veevoolu hulk (l/h)
|120
|Jahutusjõudlus (l/h)
|65
|Nimivõimsus (W)
|max. 300
|Jahutuselement
|R290
|Külm vesi
|jah
|jahutamata vesi
|jah
|Kaal ilma lisatarvikuteta (kg)
|23,6
|Kaal ( lisatarvikutega) (kg)
|23,9
|Kaal, sh pakend (kg)
|27,1
|Mõõdud (pikkus x laius x kõrgus) (mm)
|545 x 365 x 465
Scope of supply
- Tilkumisalus tasemenäidikuga
Seadmed
- Joogivee etteanne puudutuskaitsega
- Joogianuma positsioneerimise abi
- Tilkumisaluse äravool: Ilma äravooluta
- versioon: Lauale paigutatav versioon
- elektroonika pakett: Basic
- hügieeniline puhastus: Keemiline
Videos
Kasutusvaldkonnad
- Õige veeautomaat igasse paigalduskohta
- Büroo, tootmishoone, jaekaubandus, autokauplus, kool, ülikool, raekoda, hotell, restoran, söökla, haigla, praktikakoht