Kasulike energiasäästufunktsioonide (vähendatud energiatarbimisega ja ooterežiim) ja integreeritud tilgaalusega varustatud Kärcheri joogiveeautomaat WPD 200 Basic pakub toatemperatuuril ja jahutatud gaseerimata vett kuni 100 inimesele. Ruumisäästlik laua peale paigaldatav musta värvi masin töötab Kärcheri filtritega Active-Pure või Hy-Protect, mis tuleb tellida eraldi. Lisaks on masinale eraldi tellides saadaval ka põrandaalus ja pump ning lisatarvikute komplektid, millega saab tilgaalusele koguneva jääkvee koguda kanistrisse või suunata otse kanalisatsiooni. Masinat puhastatakse kemikaalidega.