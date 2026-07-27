Laua peale paigaldatav mudel WPD 200 Basic S pakub kuni 100 inimesele jahutatud, toatemperatuuril, gaseerimata ja gaseeritud vett. Automaadil on integreeritud tilgaalus ja pump – lisaks saab juurde tellida ka lisatarvikute komplekte jääkvee nõrutamiseks kanistrisse või selle suunamiseks otse kanalisatsiooni. Juurde saab tellida ka põrandaaluse. Vee filtreerimiseks saab kasutada kas Kärcheri filtrit Active-Pure või Hy-Protect, mis tuleb tellida eraldi. Tõhusad energiasäästufunktsioonid (vähendatud energiatarbimisega ja ooterežiim) võimaldavad masina käituskulud madalad hoida. Masinat puhastatakse kemikaalidega.