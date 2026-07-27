Veejaotur WPD 200 Basic S Must
Joogiveeautomaat WPD 200 Basic S pakub 3 erinevat tüüpi vett (jahutatud, toatemperatuuril ja gaseeritud). Laua peale paigaldatav tilgaaluse ja pumbaga masin pakub vett kuni 100 inimesele. Puhastamine kemikaalidega.
Laua peale paigaldatav mudel WPD 200 Basic S pakub kuni 100 inimesele jahutatud, toatemperatuuril, gaseerimata ja gaseeritud vett. Automaadil on integreeritud tilgaalus ja pump – lisaks saab juurde tellida ka lisatarvikute komplekte jääkvee nõrutamiseks kanistrisse või selle suunamiseks otse kanalisatsiooni. Juurde saab tellida ka põrandaaluse. Vee filtreerimiseks saab kasutada kas Kärcheri filtrit Active-Pure või Hy-Protect, mis tuleb tellida eraldi. Tõhusad energiasäästufunktsioonid (vähendatud energiatarbimisega ja ooterežiim) võimaldavad masina käituskulud madalad hoida. Masinat puhastatakse kemikaalidega.
Omadused ja tulu
Basic varustusLihtne ja kasutajasõbralik tänu survetundlikele nuppudele.
Ekstra kõrge etteande alaKuni 30 cm kõrgune jaotusala. Võimaldab mugavalt täita ka suuri anumaid.
Täiendavad veetüübid
Spetsifikatsioonid
Tehnilised andmed
|Faaside arv (Ph)
|1
|Pinge (V)
|220 - 240
|Sagedus (Hz)
|50
|Toiterõhk (bar)
|1,5 - 6
|Veevoolu hulk (l/h)
|120
|Jahutusjõudlus (l/h)
|65
|Nimivõimsus (W)
|max. 300
|Jahutuselement
|R290
|Külm vesi
|jah
|jahutamata vesi
|jah
|Kaal ilma lisatarvikuteta (kg)
|24,4
|Kaal ( lisatarvikutega) (kg)
|24,7
|Kaal, sh pakend (kg)
|27,8
|Mõõdud (pikkus x laius x kõrgus) (mm)
|545 x 365 x 465
Scope of supply
- Tilkumisalus tasemenäidikuga
Seadmed
- Joogivee etteanne puudutuskaitsega
- Joogianuma positsioneerimise abi
- Tilkumisaluse äravool: Ilma äravooluta
- versioon: Lauale paigutatav versioon
- elektroonika pakett: Basic
- hügieeniline puhastus: Keemiline
Videos
Kasutusvaldkonnad
- Õige veeautomaat igasse paigalduskohta
- Büroo, tootmishoone, jaekaubandus, autokauplus, kool, ülikool, raekoda, hotell, restoran, söökla, haigla, praktikakoht