Veejaotur WPD 200 Basic S Must

Joogiveeautomaat WPD 200 Basic S pakub 3 erinevat tüüpi vett (jahutatud, toatemperatuuril ja gaseeritud). Laua peale paigaldatav tilgaaluse ja pumbaga masin pakub vett kuni 100 inimesele. Puhastamine kemikaalidega.

Laua peale paigaldatav mudel WPD 200 Basic S pakub kuni 100 inimesele jahutatud, toatemperatuuril, gaseerimata ja gaseeritud vett. Automaadil on integreeritud tilgaalus ja pump – lisaks saab juurde tellida ka lisatarvikute komplekte jääkvee nõrutamiseks kanistrisse või selle suunamiseks otse kanalisatsiooni. Juurde saab tellida ka põrandaaluse. Vee filtreerimiseks saab kasutada kas Kärcheri filtrit Active-Pure või Hy-Protect, mis tuleb tellida eraldi. Tõhusad energiasäästufunktsioonid (vähendatud energiatarbimisega ja ooterežiim) võimaldavad masina käituskulud madalad hoida. Masinat puhastatakse kemikaalidega.

Omadused ja tulu
Veejaotur WPD 200 Basic S Must: Basic varustus
Basic varustus
Lihtne ja kasutajasõbralik tänu survetundlikele nuppudele.
Veejaotur WPD 200 Basic S Must: Ekstra kõrge etteande ala
Ekstra kõrge etteande ala
Kuni 30 cm kõrgune jaotusala. Võimaldab mugavalt täita ka suuri anumaid.
Veejaotur WPD 200 Basic S Must: Täiendavad veetüübid
Täiendavad veetüübid
Spetsifikatsioonid

Tehnilised andmed

Faaside arv (Ph) 1
Pinge (V) 220 - 240
Sagedus (Hz) 50
Toiterõhk (bar) 1,5 - 6
Veevoolu hulk (l/h) 120
Jahutusjõudlus (l/h) 65
Nimivõimsus (W) max. 300
Jahutuselement R290
Külm vesi jah
jahutamata vesi jah
Kaal ilma lisatarvikuteta (kg) 24,4
Kaal ( lisatarvikutega) (kg) 24,7
Kaal, sh pakend (kg) 27,8
Mõõdud (pikkus x laius x kõrgus) (mm) 545 x 365 x 465

Scope of supply

  • Tilkumisalus tasemenäidikuga

Seadmed

  • Joogivee etteanne puudutuskaitsega
  • Joogianuma positsioneerimise abi
  • Tilkumisaluse äravool: Ilma äravooluta
  • versioon: Lauale paigutatav versioon
  • elektroonika pakett: Basic
  • hügieeniline puhastus: Keemiline
Veejaotur WPD 200 Basic S Must
Veejaotur WPD 200 Basic S Must
Veejaotur WPD 200 Basic S Must
Videos
Kasutusvaldkonnad
  • Õige veeautomaat igasse paigalduskohta
  • Büroo, tootmishoone, jaekaubandus, autokauplus, kool, ülikool, raekoda, hotell, restoran, söökla, haigla, praktikakoht
Lisatarvikud
Puhastusvahendid