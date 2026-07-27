Veejaotur WPD 200 Basic S Valge
Pakub kuni 100 inimesele 3 tüüpi vett (toatemperatuuril, jahutatud, gaseerimata ja gaseeritud): laua peale paigaldatav joogiveeautomaat WPD 200 Basic S. Puhastamine kemikaalidega. Tilgaaluse ja pumbaga.
Tõhusad energiasäästufunktsioonid (vähendatud energiatarbimisega ja ooterežiim) tagavad väga madalad käituskulud Kärcheri joogiveeautomaadile WPD 200 Basic S, mis pakub joogivett kuni 100 inimesele. Laua peale paigaldatav valget värvi automaadi baasmudel pakub jahutatud või toatemperatuuril, gaseerimata või gaseeritud vett vaid nupuvajutusega. Veefiltrina saab kasutada Kärcheri filtreid Active-Pure või Hy-Protect, mis on tellitavad eraldi. Komplekti kuulub integreeritud tilgaalus ja pump, eraldi saab juurde tellida põrandaaluse ning lisatarvikute komplektid jääkvee nõrutamiseks kanistrisse või otse kanalisatsiooni. Masinat puhastatakse kemikaalidega.
Omadused ja tulu
Basic varustusLihtne ja kasutajasõbralik tänu survetundlikele nuppudele.
Ekstra kõrge etteande alaKuni 30 cm kõrgune jaotusala. Võimaldab mugavalt täita ka suuri anumaid.
Täiendavad veetüübid
Spetsifikatsioonid
Tehnilised andmed
|Faaside arv (Ph)
|1
|Pinge (V)
|220 - 240
|Sagedus (Hz)
|50
|Toiterõhk (bar)
|1,5 - 6
|Veevoolu hulk (l/h)
|120
|Jahutusjõudlus (l/h)
|65
|Nimivõimsus (W)
|max. 300
|Jahutuselement
|R290
|Külm vesi
|jah
|jahutamata vesi
|jah
|Kaal ilma lisatarvikuteta (kg)
|24,4
|Kaal ( lisatarvikutega) (kg)
|24,7
|Kaal, sh pakend (kg)
|27,8
|Mõõdud (pikkus x laius x kõrgus) (mm)
|545 x 365 x 465
Scope of supply
- Tilkumisalus tasemenäidikuga
Seadmed
- Joogivee etteanne puudutuskaitsega
- Joogianuma positsioneerimise abi
- Tilkumisaluse äravool: Ilma äravooluta
- versioon: Lauale paigutatav versioon
- elektroonika pakett: Basic
- hügieeniline puhastus: Keemiline
Videos
Kasutusvaldkonnad
- Õige veeautomaat igasse paigalduskohta
- Büroo, tootmishoone, jaekaubandus, autokauplus, kool, ülikool, raekoda, hotell, restoran, söökla, haigla, praktikakoht