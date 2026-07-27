Veejaotur WPD 200 Basic S Valge

Pakub kuni 100 inimesele 3 tüüpi vett (toatemperatuuril, jahutatud, gaseerimata ja gaseeritud): laua peale paigaldatav joogiveeautomaat WPD 200 Basic S. Puhastamine kemikaalidega. Tilgaaluse ja pumbaga.

Tõhusad energiasäästufunktsioonid (vähendatud energiatarbimisega ja ooterežiim) tagavad väga madalad käituskulud Kärcheri joogiveeautomaadile WPD 200 Basic S, mis pakub joogivett kuni 100 inimesele. Laua peale paigaldatav valget värvi automaadi baasmudel pakub jahutatud või toatemperatuuril, gaseerimata või gaseeritud vett vaid nupuvajutusega. Veefiltrina saab kasutada Kärcheri filtreid Active-Pure või Hy-Protect, mis on tellitavad eraldi. Komplekti kuulub integreeritud tilgaalus ja pump, eraldi saab juurde tellida põrandaaluse ning lisatarvikute komplektid jääkvee nõrutamiseks kanistrisse või otse kanalisatsiooni. Masinat puhastatakse kemikaalidega.

Omadused ja tulu
Veejaotur WPD 200 Basic S Valge: Basic varustus
Basic varustus
Lihtne ja kasutajasõbralik tänu survetundlikele nuppudele.
Veejaotur WPD 200 Basic S Valge: Ekstra kõrge etteande ala
Ekstra kõrge etteande ala
Kuni 30 cm kõrgune jaotusala. Võimaldab mugavalt täita ka suuri anumaid.
Veejaotur WPD 200 Basic S Valge: Täiendavad veetüübid
Täiendavad veetüübid
Spetsifikatsioonid

Tehnilised andmed

Faaside arv (Ph) 1
Pinge (V) 220 - 240
Sagedus (Hz) 50
Toiterõhk (bar) 1,5 - 6
Veevoolu hulk (l/h) 120
Jahutusjõudlus (l/h) 65
Nimivõimsus (W) max. 300
Jahutuselement R290
Külm vesi jah
jahutamata vesi jah
Kaal ilma lisatarvikuteta (kg) 24,4
Kaal ( lisatarvikutega) (kg) 24,7
Kaal, sh pakend (kg) 27,8
Mõõdud (pikkus x laius x kõrgus) (mm) 545 x 365 x 465

Scope of supply

  • Tilkumisalus tasemenäidikuga

Seadmed

  • Joogivee etteanne puudutuskaitsega
  • Joogianuma positsioneerimise abi
  • Tilkumisaluse äravool: Ilma äravooluta
  • versioon: Lauale paigutatav versioon
  • elektroonika pakett: Basic
  • hügieeniline puhastus: Keemiline
Veejaotur WPD 200 Basic S Valge
Veejaotur WPD 200 Basic S Valge
Veejaotur WPD 200 Basic S Valge
Videos
Kasutusvaldkonnad
  • Õige veeautomaat igasse paigalduskohta
  • Büroo, tootmishoone, jaekaubandus, autokauplus, kool, ülikool, raekoda, hotell, restoran, söökla, haigla, praktikakoht
Lisatarvikud
Puhastusvahendid