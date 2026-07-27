Tõhusad energiasäästufunktsioonid (vähendatud energiatarbimisega ja ooterežiim) tagavad väga madalad käituskulud Kärcheri joogiveeautomaadile WPD 200 Basic S, mis pakub joogivett kuni 100 inimesele. Laua peale paigaldatav valget värvi automaadi baasmudel pakub jahutatud või toatemperatuuril, gaseerimata või gaseeritud vett vaid nupuvajutusega. Veefiltrina saab kasutada Kärcheri filtreid Active-Pure või Hy-Protect, mis on tellitavad eraldi. Komplekti kuulub integreeritud tilgaalus ja pump, eraldi saab juurde tellida põrandaaluse ning lisatarvikute komplektid jääkvee nõrutamiseks kanistrisse või otse kanalisatsiooni. Masinat puhastatakse kemikaalidega.