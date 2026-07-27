Kärcheri joogiveeautomaat WPD 200 Basic pakub jahutatud ja toatemperatuuril vett kuni 100 inimesele. Laua peale paigaldataval valget värvi baasmudelil on tilgaalus – lai valik muid tarvikuid on tellitavad eraldi. Näiteks saab eraldi tellitava lisatarvikute komplektiga suunata tilgaalusele koguneva jääkvee kas kanistrisse või otse kanalisatsiooni. Soovi korral saab juurde soetada ka pumba ja põrandaaluse. Veefiltrina saab kasutada Kärcheri filtreid Active-Pure või Hy-Protect, mis on tellitavad eraldi. Kasulikud energiasäästufunktsioonid (vähendatud energiatarbimisega ja ooterežiim) kuuluvad masina standardvarustusse. Masinat puhastatakse kemikaalidega.