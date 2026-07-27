Veejaotur WPD 200 Basic Valge
Integreeritud tilgaaluse ja energiasäästufunktsioonidega laua peale paigaldatav joogiveeautomaat WPD 200 Basic. Pakub toatemperatuuril ja jahutatud vett kuni 100 inimesele. Puhastamine kemikaalidega.
Kärcheri joogiveeautomaat WPD 200 Basic pakub jahutatud ja toatemperatuuril vett kuni 100 inimesele. Laua peale paigaldataval valget värvi baasmudelil on tilgaalus – lai valik muid tarvikuid on tellitavad eraldi. Näiteks saab eraldi tellitava lisatarvikute komplektiga suunata tilgaalusele koguneva jääkvee kas kanistrisse või otse kanalisatsiooni. Soovi korral saab juurde soetada ka pumba ja põrandaaluse. Veefiltrina saab kasutada Kärcheri filtreid Active-Pure või Hy-Protect, mis on tellitavad eraldi. Kasulikud energiasäästufunktsioonid (vähendatud energiatarbimisega ja ooterežiim) kuuluvad masina standardvarustusse. Masinat puhastatakse kemikaalidega.
Omadused ja tulu
Basic varustus
- Lihtne ja kasutajasõbralik tänu survetundlikele nuppudele.
Ekstra kõrge etteande ala
- Kuni 30 cm kõrgune jaotusala. Võimaldab mugavalt täita ka suuri anumaid.
Spetsifikatsioonid
Tehnilised andmed
|Faaside arv (Ph)
|1
|Pinge (V)
|220 - 240
|Sagedus (Hz)
|50
|Toiterõhk (bar)
|1,5 - 6
|Veevoolu hulk (l/h)
|120
|Jahutusjõudlus (l/h)
|65
|Nimivõimsus (W)
|max. 300
|Jahutuselement
|R290
|Külm vesi
|jah
|jahutamata vesi
|jah
|Kaal ilma lisatarvikuteta (kg)
|23,6
|Kaal ( lisatarvikutega) (kg)
|23,9
|Kaal, sh pakend (kg)
|27,1
|Mõõdud (pikkus x laius x kõrgus) (mm)
|545 x 365 x 465
Scope of supply
- Tilkumisalus tasemenäidikuga
Seadmed
- Joogivee etteanne puudutuskaitsega
- Joogianuma positsioneerimise abi
- Tilkumisaluse äravool: Ilma äravooluta
- versioon: Lauale paigutatav versioon
- elektroonika pakett: Basic
- hügieeniline puhastus: Keemiline
Videos
Kasutusvaldkonnad
- Õige veeautomaat igasse paigalduskohta
- Büroo, tootmishoone, jaekaubandus, autokauplus, kool, ülikool, raekoda, hotell, restoran, söökla, haigla, praktikakoht