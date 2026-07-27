Väike, kompaktne ja ruumisäästlik: meie veeautomaat WPD 55 sobib ideaalselt kasutamiseks kohtades, kus ruumi on vähe, näiteks koosolekuruumides, kontoriköögis, ootesaalides või jaekauplustes. Ühendage see lihtsalt joogiveevõrku ja see võib varustada kolleege, patsiente või külalisi piiramatu koguse jahutatud või keskkonnatemperatuuril gaasita veega – ja ilmselgelt täiusliku hügieenilise joogivee kvaliteediga. Meie ülitõhus ja täiustatud Hy-Pure-Plus filter eemaldab usaldusväärselt sellised ained nagu kloor või raskmetallid, mis on kahjulikud või mõjutavad negatiivselt vee maitset, samuti viirused ja bakterid. Filter, mis sisaldab aktiivsöe filtreerimismembraani koos ultrafiltreerimismembraaniga, tagab usaldusväärselt suurepärase maitsega magevee. Võrreldes tavaliste joogisüsteemidega võimaldab WPD 55 oluliselt säästa aega ja kulusid. Lisaks kaitsevad veeautomaadid keskkonda, kuna pole vaja veepudeleid osta, ära visata, transportida või ladustada.