Veejaotur WPD 55

Värskendust kompaktsest seadmest: ruumisäästlik WPD 55 veeautomaat varustab teid Food Grade tasemel värke filtreeritud veega – nii jahutatud kui ka keskonnatemperatuuril.

Väike, kompaktne ja ruumisäästlik: meie veeautomaat WPD 55 sobib ideaalselt kasutamiseks kohtades, kus ruumi on vähe, näiteks koosolekuruumides, kontoriköögis, ootesaalides või jaekauplustes. Ühendage see lihtsalt joogiveevõrku ja see võib varustada kolleege, patsiente või külalisi piiramatu koguse jahutatud või keskkonnatemperatuuril gaasita veega – ja ilmselgelt täiusliku hügieenilise joogivee kvaliteediga. Meie ülitõhus ja täiustatud Hy-Pure-Plus filter eemaldab usaldusväärselt sellised ained nagu kloor või raskmetallid, mis on kahjulikud või mõjutavad negatiivselt vee maitset, samuti viirused ja bakterid. Filter, mis sisaldab aktiivsöe filtreerimismembraani koos ultrafiltreerimismembraaniga, tagab usaldusväärselt suurepärase maitsega magevee. Võrreldes tavaliste joogisüsteemidega võimaldab WPD 55 oluliselt säästa aega ja kulusid. Lisaks kaitsevad veeautomaadid keskkonda, kuna pole vaja veepudeleid osta, ära visata, transportida või ladustada.

Omadused ja tulu
Veejaotur WPD 55: Kompaktne disain
Kompaktne disain
Ideaalne mahutavus, kui on tegemist väikese ruumiga. Lihtsasti loetavate andurinuppudega intuitiivne kasutuskontseptsioon. Selgelt äratuntav väljastuskoht optimaalseks joogimahuti paigutuseks.
Veejaotur WPD 55: Tõhus filter Hy-Pure-Plus koosneb aktiivsöe- ja ultrafiltrist
Tõhus filter Hy-Pure-Plus koosneb aktiivsöe- ja ultrafiltrist
Aktiivne puhasfilter tagab parima kaitse ja eemaldab torust kloori ja raskmetallid. Ultrafilter kaitseb bakterite ja viiruste eest. Kõigi veetorude, jahutusmooduli ja vee väljalasu keemiline puhastamine.
Veejaotur WPD 55: Taskukohane nauding
Taskukohane nauding
Lihtne juurdepääs kõikidele komponentidele võimaldab ise masinat hooldada. Iseteenindus säästab ebavajalikku hooldustööd ja seeläbi raha. Puuduvad käsitsemis- ja transpordikulud võrreldes pudeliveega.
Värske vesi igaks juhuks ja igale maitsele
  • Hügieeniliselt puhas joogivesi, mida võib kasutada nii joomiseks kui toidu valmistamiseks.
Spetsifikatsioonid

Tehnilised andmed

Faaside arv (Ph) 1
Pinge (V) 220 - 240
Sagedus (Hz) 50
Toiterõhk (bar) 1,5 - 6
Veevoolu hulk (l/h) 120
Jahutusjõudlus (l/h) 25
Veevarustus 3/4″
Ühenduse pikkus (m) 2
Nimivõimsus (W) max. 200
sisendtemperatuur (°C) 5 - up to 30
Jahutuselement R290
Kogus külmelement (kg) 0,03
Külm vesi jah
jahutamata vesi jah
Kasutajate arv <= 30
Etteande kõrgus (mm) 290
Värvus Valge
Kaal ilma lisatarvikuteta (kg) 16,7
Kaal ( lisatarvikutega) (kg) 17,5
Kaal, sh pakend (kg) 20,8
Mõõdud (pikkus x laius x kõrgus) (mm) 449 x 298 x 399

Scope of supply

  • Tilkumisalus tasemenäidikuga
  • Kombineeritud filter Hy-Pure-Plus

Seadmed

  • Filtreerimine aktiivsöega
  • Ultrafiltreerimine
  • Joogianuma positsioneerimise abi
  • Tilkumisaluse äravool: Ilma äravooluta
  • versioon: Lauale paigutatav versioon
  • hügieeniline puhastus: Keemiline
Videos
Kasutusvaldkonnad
  • Ruumisäästlik veeautomaat väikestesse ruumidesse
  • Erinevad kasutusalad: Sobilik näiteks büroodesse, arstikabinetti, advokaadibüroodesse, hotellidesse ja jaekaubandusse
Lisatarvikud
Puhastusvahendid