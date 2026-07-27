Veejaotur WPD 55
Värskendust kompaktsest seadmest: ruumisäästlik WPD 55 veeautomaat varustab teid Food Grade tasemel värke filtreeritud veega – nii jahutatud kui ka keskonnatemperatuuril.
Väike, kompaktne ja ruumisäästlik: meie veeautomaat WPD 55 sobib ideaalselt kasutamiseks kohtades, kus ruumi on vähe, näiteks koosolekuruumides, kontoriköögis, ootesaalides või jaekauplustes. Ühendage see lihtsalt joogiveevõrku ja see võib varustada kolleege, patsiente või külalisi piiramatu koguse jahutatud või keskkonnatemperatuuril gaasita veega – ja ilmselgelt täiusliku hügieenilise joogivee kvaliteediga. Meie ülitõhus ja täiustatud Hy-Pure-Plus filter eemaldab usaldusväärselt sellised ained nagu kloor või raskmetallid, mis on kahjulikud või mõjutavad negatiivselt vee maitset, samuti viirused ja bakterid. Filter, mis sisaldab aktiivsöe filtreerimismembraani koos ultrafiltreerimismembraaniga, tagab usaldusväärselt suurepärase maitsega magevee. Võrreldes tavaliste joogisüsteemidega võimaldab WPD 55 oluliselt säästa aega ja kulusid. Lisaks kaitsevad veeautomaadid keskkonda, kuna pole vaja veepudeleid osta, ära visata, transportida või ladustada.
Omadused ja tulu
Kompaktne disainIdeaalne mahutavus, kui on tegemist väikese ruumiga. Lihtsasti loetavate andurinuppudega intuitiivne kasutuskontseptsioon. Selgelt äratuntav väljastuskoht optimaalseks joogimahuti paigutuseks.
Tõhus filter Hy-Pure-Plus koosneb aktiivsöe- ja ultrafiltristAktiivne puhasfilter tagab parima kaitse ja eemaldab torust kloori ja raskmetallid. Ultrafilter kaitseb bakterite ja viiruste eest. Kõigi veetorude, jahutusmooduli ja vee väljalasu keemiline puhastamine.
Taskukohane naudingLihtne juurdepääs kõikidele komponentidele võimaldab ise masinat hooldada. Iseteenindus säästab ebavajalikku hooldustööd ja seeläbi raha. Puuduvad käsitsemis- ja transpordikulud võrreldes pudeliveega.
Värske vesi igaks juhuks ja igale maitsele
- Hügieeniliselt puhas joogivesi, mida võib kasutada nii joomiseks kui toidu valmistamiseks.
Spetsifikatsioonid
Tehnilised andmed
|Faaside arv (Ph)
|1
|Pinge (V)
|220 - 240
|Sagedus (Hz)
|50
|Toiterõhk (bar)
|1,5 - 6
|Veevoolu hulk (l/h)
|120
|Jahutusjõudlus (l/h)
|25
|Veevarustus
|3/4″
|Ühenduse pikkus (m)
|2
|Nimivõimsus (W)
|max. 200
|sisendtemperatuur (°C)
|5 - up to 30
|Jahutuselement
|R290
|Kogus külmelement (kg)
|0,03
|Külm vesi
|jah
|jahutamata vesi
|jah
|Kasutajate arv
|<= 30
|Etteande kõrgus (mm)
|290
|Värvus
|Valge
|Kaal ilma lisatarvikuteta (kg)
|16,7
|Kaal ( lisatarvikutega) (kg)
|17,5
|Kaal, sh pakend (kg)
|20,8
|Mõõdud (pikkus x laius x kõrgus) (mm)
|449 x 298 x 399
Scope of supply
- Tilkumisalus tasemenäidikuga
- Kombineeritud filter Hy-Pure-Plus
Seadmed
- Filtreerimine aktiivsöega
- Ultrafiltreerimine
- Joogianuma positsioneerimise abi
- Tilkumisaluse äravool: Ilma äravooluta
- versioon: Lauale paigutatav versioon
- hügieeniline puhastus: Keemiline
Videos
Kasutusvaldkonnad
- Ruumisäästlik veeautomaat väikestesse ruumidesse
- Erinevad kasutusalad: Sobilik näiteks büroodesse, arstikabinetti, advokaadibüroodesse, hotellidesse ja jaekaubandusse