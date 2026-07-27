Veejaotur WPD 55 S
Ruumisäästlik WPD 55 S veeautomaat sobib igasse keskkonda. Jahutatud värske vee jaoks – gaasita või gaasiga
Väike, kompaktne, ruumisäästlik: meie veeautomaat WPD 55 S sobib isegi kõige väiksematesse ruumidesse kontorites ja ooteruumides, kauplustes ja hotellide fuajees. Masin pakub kolleegidele ja külalistele igal ajal jahutatud, värsket ja täiesti hügieenilist joogivett – kas gaseerimata või gaseeritud Meie ülitõhusad filtrid eemaldavad usaldusväärselt sellised ained nagu kloor või raskmetallid või isegi viirused ja bakterid, mis on kahjulikud või mis mõjutavad vee maitset negatiivselt. Hy-Pure-Plus filter, mis sisaldab aktiivsöe filtreerimismembraani koos ultrafiltreerimismembraaniga, tagab usaldusväärselt suurepärase maitsega värske vee.
Omadused ja tulu
Kompaktne disainIdeaalne mahutavus, kui on tegemist väikese ruumiga. Lihtsasti loetavate andurinuppudega intuitiivne kasutuskontseptsioon. Selgelt äratuntav väljastuskoht optimaalseks joogimahuti paigutuseks.
Tõhus filter Hy-Pure-Plus koosneb aktiivsöe- ja ultrafiltristAktiivne puhasfilter tagab parima kaitse ja eemaldab torust kloori ja raskmetallid. Ultrafilter kaitseb bakterite ja viiruste eest. Kõigi veetorude, jahutusmooduli ja vee väljalasu keemiline puhastamine.
Taskukohane naudingLihtne juurdepääs kõikidele komponentidele võimaldab ise masinat hooldada. Iseteenindus säästab ebavajalikku hooldustööd ja seeläbi raha. Puuduvad käsitsemis- ja transpordikulud võrreldes pudeliveega.
Värske vesi igaks juhuks ja igale maitsele
- Hügieeniliselt puhas joogivesi, mida võib kasutada nii joomiseks kui toidu valmistamiseks.
Spetsifikatsioonid
Tehnilised andmed
|Faaside arv (Ph)
|1
|Pinge (V)
|220 - 240
|Sagedus (Hz)
|50
|Toiterõhk (bar)
|1,5 - 6
|Veevoolu hulk (l/h)
|120
|Jahutusjõudlus (l/h)
|25
|Veevarustus
|3/4″
|Ühenduse pikkus (m)
|2
|Nimivõimsus (W)
|max. 200
|sisendtemperatuur (°C)
|5 - up to 30
|Jahutuselement
|R290
|Kogus külmelement (kg)
|0,03
|Külm vesi
|jah
|Kasutajate arv
|<= 30
|Etteande kõrgus (mm)
|290
|Värvus
|Valge
|Kaal ilma lisatarvikuteta (kg)
|18,7
|Kaal ( lisatarvikutega) (kg)
|19,5
|Kaal, sh pakend (kg)
|22,8
|Mõõdud (pikkus x laius x kõrgus) (mm)
|449 x 298 x 399
Scope of supply
- Tilkumisalus tasemenäidikuga
- Kombineeritud filter Hy-Pure-Plus
Seadmed
- Filtreerimine aktiivsöega
- Ultrafiltreerimine
- Joogianuma positsioneerimise abi
- Tilkumisaluse äravool: Ilma äravooluta
- versioon: Lauale paigutatav versioon
- hügieeniline puhastus: Keemiline
Videos
Kasutusvaldkonnad
- Ruumisäästlik veeautomaat väikestesse ruumidesse
- Erinevad kasutusalad: Sobilik näiteks büroodesse, arstikabinetti, advokaadibüroodesse, hotellidesse ja jaekaubandusse