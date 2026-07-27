Väike, kompaktne, ruumisäästlik: meie veeautomaat WPD 55 S sobib isegi kõige väiksematesse ruumidesse kontorites ja ooteruumides, kauplustes ja hotellide fuajees. Masin pakub kolleegidele ja külalistele igal ajal jahutatud, värsket ja täiesti hügieenilist joogivett – kas gaseerimata või gaseeritud Meie ülitõhusad filtrid eemaldavad usaldusväärselt sellised ained nagu kloor või raskmetallid või isegi viirused ja bakterid, mis on kahjulikud või mis mõjutavad vee maitset negatiivselt. Hy-Pure-Plus filter, mis sisaldab aktiivsöe filtreerimismembraani koos ultrafiltreerimismembraaniga, tagab usaldusväärselt suurepärase maitsega värske vee.