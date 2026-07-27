Veejaotur WPD 55 S

Ruumisäästlik WPD 55 S veeautomaat sobib igasse keskkonda. Jahutatud värske vee jaoks – gaasita või gaasiga

Väike, kompaktne, ruumisäästlik: meie veeautomaat WPD 55 S sobib isegi kõige väiksematesse ruumidesse kontorites ja ooteruumides, kauplustes ja hotellide fuajees. Masin pakub kolleegidele ja külalistele igal ajal jahutatud, värsket ja täiesti hügieenilist joogivett – kas gaseerimata või gaseeritud Meie ülitõhusad filtrid eemaldavad usaldusväärselt sellised ained nagu kloor või raskmetallid või isegi viirused ja bakterid, mis on kahjulikud või mis mõjutavad vee maitset negatiivselt. Hy-Pure-Plus filter, mis sisaldab aktiivsöe filtreerimismembraani koos ultrafiltreerimismembraaniga, tagab usaldusväärselt suurepärase maitsega värske vee.

Omadused ja tulu
Veejaotur WPD 55 S: Kompaktne disain
Kompaktne disain
Ideaalne mahutavus, kui on tegemist väikese ruumiga. Lihtsasti loetavate andurinuppudega intuitiivne kasutuskontseptsioon. Selgelt äratuntav väljastuskoht optimaalseks joogimahuti paigutuseks.
Veejaotur WPD 55 S: Tõhus filter Hy-Pure-Plus koosneb aktiivsöe- ja ultrafiltrist
Tõhus filter Hy-Pure-Plus koosneb aktiivsöe- ja ultrafiltrist
Aktiivne puhasfilter tagab parima kaitse ja eemaldab torust kloori ja raskmetallid. Ultrafilter kaitseb bakterite ja viiruste eest. Kõigi veetorude, jahutusmooduli ja vee väljalasu keemiline puhastamine.
Veejaotur WPD 55 S: Taskukohane nauding
Taskukohane nauding
Lihtne juurdepääs kõikidele komponentidele võimaldab ise masinat hooldada. Iseteenindus säästab ebavajalikku hooldustööd ja seeläbi raha. Puuduvad käsitsemis- ja transpordikulud võrreldes pudeliveega.
Värske vesi igaks juhuks ja igale maitsele
  • Hügieeniliselt puhas joogivesi, mida võib kasutada nii joomiseks kui toidu valmistamiseks.
Spetsifikatsioonid

Tehnilised andmed

Faaside arv (Ph) 1
Pinge (V) 220 - 240
Sagedus (Hz) 50
Toiterõhk (bar) 1,5 - 6
Veevoolu hulk (l/h) 120
Jahutusjõudlus (l/h) 25
Veevarustus 3/4″
Ühenduse pikkus (m) 2
Nimivõimsus (W) max. 200
sisendtemperatuur (°C) 5 - up to 30
Jahutuselement R290
Kogus külmelement (kg) 0,03
Külm vesi jah
Kasutajate arv <= 30
Etteande kõrgus (mm) 290
Värvus Valge
Kaal ilma lisatarvikuteta (kg) 18,7
Kaal ( lisatarvikutega) (kg) 19,5
Kaal, sh pakend (kg) 22,8
Mõõdud (pikkus x laius x kõrgus) (mm) 449 x 298 x 399

Scope of supply

  • Tilkumisalus tasemenäidikuga
  • Kombineeritud filter Hy-Pure-Plus

Seadmed

  • Filtreerimine aktiivsöega
  • Ultrafiltreerimine
  • Joogianuma positsioneerimise abi
  • Tilkumisaluse äravool: Ilma äravooluta
  • versioon: Lauale paigutatav versioon
  • hügieeniline puhastus: Keemiline
Videos
Kasutusvaldkonnad
  • Ruumisäästlik veeautomaat väikestesse ruumidesse
  • Erinevad kasutusalad: Sobilik näiteks büroodesse, arstikabinetti, advokaadibüroodesse, hotellidesse ja jaekaubandusse
Lisatarvikud
Puhastusvahendid