Tekstiilipesutabletti CarpetCleaner RM 760, 16Tablets

CarpetPro Cleaner RM 760 Tablet on tekstiilipesurille ja ammattilaisten painehuuhtelulaitteelle tarkoitettu syväpudistava pesuaine tablettimuodossa.

Tekstiilipesurille ja ammattilaisten painehuuhtelulaitteelle tarkoitettu syväpudistava pesuaine tablettimuodossa. Kärcherin kehittämän iCapsol-teknologian ansiosta likapartikkelit kapseloituvat pesuaineen sisään ja kuivuttuaan irtoavat hyvin seuraavan imuroinnin yhteydessä. Tabletti liukenee nopeasti pesuveteen.

Tiedot

Tekniset tiedot

Pakkauskoko (Tablets) 16
Pakkausyksikkö (kpl) 20
pH 8,9
Paino (sis. tuotepakkauksen) (kg) 0,3
Mitat (p x l x k) (mm) 72 x 61 x 141
Tekstiilipesutabletti CarpetCleaner RM 760, 16Tablets
Tekstiilipesutabletti CarpetCleaner RM 760, 16Tablets
Tekstiilipesutabletti CarpetCleaner RM 760, 16Tablets
Tekstiilipesutabletti CarpetCleaner RM 760, 16Tablets
Tekstiilipesutabletti CarpetCleaner RM 760, 16Tablets
Käyttökohteet
  • Auton sisäpesu
  • Tekstiilipinnat