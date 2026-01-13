Tekstiilipesutabletti CarpetCleaner RM 760, 16Tablets
CarpetPro Cleaner RM 760 Tablet on tekstiilipesurille ja ammattilaisten painehuuhtelulaitteelle tarkoitettu syväpudistava pesuaine tablettimuodossa.
Tekstiilipesurille ja ammattilaisten painehuuhtelulaitteelle tarkoitettu syväpudistava pesuaine tablettimuodossa. Kärcherin kehittämän iCapsol-teknologian ansiosta likapartikkelit kapseloituvat pesuaineen sisään ja kuivuttuaan irtoavat hyvin seuraavan imuroinnin yhteydessä. Tabletti liukenee nopeasti pesuveteen.
Tiedot
Tekniset tiedot
|Pakkauskoko (Tablets)
|16
|Pakkausyksikkö (kpl)
|20
|pH
|8,9
|Paino (sis. tuotepakkauksen) (kg)
|0,3
|Mitat (p x l x k) (mm)
|72 x 61 x 141
Yhteensopivat laitteet
Nykyinen tuotevalikoima
Poistuneet tuotteet
Käyttökohteet
- Auton sisäpesu
- Tekstiilipinnat