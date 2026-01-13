Tekstiilipesurille ja ammattilaisten painehuuhtelulaitteelle tarkoitettu syväpudistava pesuaine tablettimuodossa. Kärcherin kehittämän iCapsol-teknologian ansiosta likapartikkelit kapseloituvat pesuaineen sisään ja kuivuttuaan irtoavat hyvin seuraavan imuroinnin yhteydessä. Tabletti liukenee nopeasti pesuveteen.