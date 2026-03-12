Kärcherin kiertymisenestoadapterin avulla voit nauttia suuremmasta liikkumisvapaudesta ja mukavuudesta työskennellessäsi painepesurin kanssa. Poista korkeapaineletkusta häiritsevät silmukat, jotka voivat aiheuttaa kompastumisen käytön aikana ja muodostua esteeksi varastoinnissa. Kierrä vain sovitinta manuaalisesti poistaaksesi silmukat vaivattomasti. Sovitin voidaan ottaa käyttöön myöhemmin helposti ja nopeasti korkeapaineletkun päivittämiseksi. Se on yhteensopiva kaikkien korkeapaineletkujen kanssa, joissa on Quick Connect -adapteri pesukahvassa. Sopii kaikille luokkien K 4 - K 7 -painepesureille.