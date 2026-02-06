KFI 357 fleece-pölypussi Kärcher WD 1 Compact Battery, WD 2 Plus, WD 2–18, WD 2, WD 3, WD 3–18, WD 3 Battery, KWD 1–3, MV 2 ja MV 3 sekä Kärcher SE 4, SE 4001 ja SE 4002 -tekstiilipesureihin. Ne erottuvat edukseen äärimmäisen repäisynkestävän materiaalin, optimaalisen imutehon ja korkean pölynpidätystason vuoksi. Ne sopivat erinomaisesti vaativiin käyttökohteisiin, esim. karkean ja kostean lian imurointiin. Neljän kappaleen pakkaus.