Fleece-pölypussi 4 kpl WD/SE
Erittäin kestävät fleece-pölypussit on kehitetty erityisesti Kärcher WD 2 Plus, WD 3, WD 3 Battery ja KWD 1–KWD 3 -märkä-kuivaimureille sekä SE 4001/SE 4002 -tekstiilipesureille.
KFI 357 fleece-pölypussi Kärcher WD 1 Compact Battery, WD 2 Plus, WD 2–18, WD 2, WD 3, WD 3–18, WD 3 Battery, KWD 1–3, MV 2 ja MV 3 sekä Kärcher SE 4, SE 4001 ja SE 4002 -tekstiilipesureihin. Ne erottuvat edukseen äärimmäisen repäisynkestävän materiaalin, optimaalisen imutehon ja korkean pölynpidätystason vuoksi. Ne sopivat erinomaisesti vaativiin käyttökohteisiin, esim. karkean ja kostean lian imurointiin. Neljän kappaleen pakkaus.
Ominaisuudet ja edut
Kolmikerroksinen fleece-materiaali
- Korkea imuteho ja pölynpidätys käytön aikana
- Erittäin kestävä, kovaan käyttöön tarkoitettu
Sopii malleihin WD 1 Compact Battery, WD 2 Plus, WD 2-18, WD 2, WD 3, WD 3-18, WD 3 Battery, KWD 1–3, MV 2, MV 3
Sopii SE 4, SE 4001, SE 4002 -tekstiilipesureihin
Tiedot
Tekniset tiedot
|Määrä (kpl)
|4
|Väri
|valkoinen
|Paino (kg)
|0,1
|Paino (sis. tuotepakkauksen) (kg)
|0,2
|Mitat (p x l x k) (mm)
|230 x 200 x 12
Yhteensopivat laitteet
Nykyinen tuotevalikoima
Poistuneet tuotteet
Käyttökohteet
- Kuivan lian imurointi
- All-in-one: poistaa kaikenlaisen kuivan ja kostean lian.