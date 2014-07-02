Korkeapainejatkoletku 10m
Laajentaa pesurin toimintasädettä. Kangaspunosvahvisteinen korkeapaineletku Quick Connect -pikaliitoksella -08 valmistettuihin ja uudempiin Home&Garden -malliston K 3 - K 7 painepesureihin.
10 metrin jatkoletku painepesuriin Quick Connect -liitännällä. Pitkäikäinen messinkiliitin. Paine jopa 180 bar ja lämpötila 60 °C saakka. Yhteensopiva vuonna 2008 valmistettuihin ja sitä uudempiin K 3- K 7 -sarjojen painepesureihin.
Ominaisuudet ja edut
10 m jatkoletku
- Laajentaa käyttösädettä, parempi joustavuus.
Quick Connect -adapteri
- Pikaliitäntä helppoon letkun ja pesukahvan liitäntään
Laadukas ja kestävä DN 8 punosvahvistettu letku
- Kiertymisen esto.
Tiedot
Tekniset tiedot
|Lämpötila (°C)
|max. 60
|Maksimipaine (bar)
|180
|Pituus (m)
|10
|Väri
|musta
|Paino (kg)
|1,1
|Paino (sis. tuotepakkauksen) (kg)
|1,3
|Mitat (p x l x k) (mm)
|240 x 240 x 85