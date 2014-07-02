Korkeapainejatkoletku 10m

Laajentaa pesurin toimintasädettä. Kangaspunosvahvisteinen korkeapaineletku Quick Connect -pikaliitoksella -08 valmistettuihin ja uudempiin Home&Garden -malliston K 3 - K 7 painepesureihin.

10 metrin jatkoletku painepesuriin Quick Connect -liitännällä. Pitkäikäinen messinkiliitin. Paine jopa 180 bar ja lämpötila 60 °C saakka. Yhteensopiva vuonna 2008 valmistettuihin ja sitä uudempiin K 3- K 7 -sarjojen painepesureihin.

Ominaisuudet ja edut
10 m jatkoletku
  • Laajentaa käyttösädettä, parempi joustavuus.
Quick Connect -adapteri
  • Pikaliitäntä helppoon letkun ja pesukahvan liitäntään
Laadukas ja kestävä DN 8 punosvahvistettu letku
  • Kiertymisen esto.
Tiedot

Tekniset tiedot

Lämpötila (°C) max. 60
Maksimipaine (bar) 180
Pituus (m) 10
Väri musta
Paino (kg) 1,1
Paino (sis. tuotepakkauksen) (kg) 1,3
Mitat (p x l x k) (mm) 240 x 240 x 85