Mikrokuituliinasetti ikkunapesuriin sisäpinnoille
Mikrokuituliina sopii käytettäväksi Kärcher WV 2, WV 5 ja WV 6 ikkunapesurisetin suihkepullossa. Paketissa 2 keltaista mikrokuituliinaa.
Mikrokuituliina puhdistaa kaikki sileät pinnat, kuten esimerkiksi ikkunat ja lasipinnat. Sopii Kärcher WV 2, WV 5 ja WV 6 -ikkunapesurisettien suihkepulloon. Sopii kevyemmälle lialle sisätilojen pinnoilla.
Ominaisuudet ja edut
Mikrokuituliina
- Raidattomat ikkunat.
Irrotuslappu
- Likainen liina on poistettavissa ilman kosketusta likaan.
Soveltuu Kärcher suihkupulloon 2.633-129.0
Tiedot
Tekniset tiedot
|Määrä (kpl)
|2
|Tekstiilin koostumus
|85% Polyesteri; 15% Polyamidi
|Väri
|valkoinen
|Paino (sis. tuotepakkauksen) (kg)
|0,1
|Mitat (p x l x k) (mm)
|70 x 275 x 30
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Käyttökohteet
- Ikkunoille ja muille lasipinnoille
- Laatat
- Peilit