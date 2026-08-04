Mikrokuituliinasetti ikkunapesuriin sisäpinnoille

Mikrokuituliina sopii käytettäväksi Kärcher WV 2, WV 5 ja WV 6 ikkunapesurisetin suihkepullossa. Paketissa 2 keltaista mikrokuituliinaa.

Mikrokuituliina puhdistaa kaikki sileät pinnat, kuten esimerkiksi ikkunat ja lasipinnat. Sopii Kärcher WV 2, WV 5 ja WV 6 -ikkunapesurisettien suihkepulloon. Sopii kevyemmälle lialle sisätilojen pinnoilla.

Ominaisuudet ja edut
Mikrokuituliina
  • Raidattomat ikkunat.
Irrotuslappu
  • Likainen liina on poistettavissa ilman kosketusta likaan.
Soveltuu Kärcher suihkupulloon 2.633-129.0
Tiedot

Tekniset tiedot

Määrä (kpl) 2
Tekstiilin koostumus 85% Polyesteri; 15% Polyamidi
Väri valkoinen
Paino (sis. tuotepakkauksen) (kg) 0,1
Mitat (p x l x k) (mm) 70 x 275 x 30
Käyttökohteet
  • Ikkunoille ja muille lasipinnoille
  • Laatat
  • Peilit