CarpetPro Szőnyegtisztító RM 760 Tabletta, 16Tabletta

Mélytisztító tabletták vízben oldódó fóliában. Intelligens iCapsol technológiával a permetextrakcióhoz öblítés nélkül. Alkalmas minden típusú textil padlóburkolathoz (beleértve a gyapjúszálakat is).

A CarpetPro Szőnyegtisztító iCapsol RM 760 tabletta az innovatív iCapsol technológiának köszönhetően kiváló tisztítási eredményeket biztosít különösen rövid száradási idővel. A feloldódó tabletták egyenként, praktikus, vízben oldódó fóliába vannak csomagolva, így nagyon könnyen adagolható a megfelelő mennyiség, és használata is biztonságos. A Puzzi permetextrakciós tisztítógépeinkkel és szőnyegtisztító gépeinkkel egyaránt alkalmazható erőteljes mélytisztító megbízhatóan távolítja el még az erős olaj-, zsír- és ásványi alapú szennyeződéseket is. Nincs szükség öblítésre, mivel az innovatív, időt (és költséget) megtakarító iCapsol technológia a textil padlóburkolatok tisztításakor szó szerint beburkolja a szennyeződést, így az a száradás során kikristályosodik, majd egyszerűen felszívható egy kefés porszívóval, öblítés nélkül. A foszfátmentes CarpetPro Cleaner iCapsol, RM 760 tabletta Woolsafe tanúsítvánnyal rendelkezik, ami azt jelenti, hogy szintetikus és természetes szálakból készült padlóburkolatokhoz egyaránt alkalmas.

Specifikációk

Műszaki adatok

Csomagolás mérete (Tabletta) 16
Csomagolási egység (Darab(ok)) 20
pH-érték 8,9
Csomagolási súly (kg) 0,3
Méretek (hosszúság × szélesség × magasság) (mm) 72 x 61 x 141
Alkalmazási területek
  • Autóápolás
  • Textilfelületek