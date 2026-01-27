A CarpetPro Szőnyegtisztító iCapsol RM 760 tabletta az innovatív iCapsol technológiának köszönhetően kiváló tisztítási eredményeket biztosít különösen rövid száradási idővel. A feloldódó tabletták egyenként, praktikus, vízben oldódó fóliába vannak csomagolva, így nagyon könnyen adagolható a megfelelő mennyiség, és használata is biztonságos. A Puzzi permetextrakciós tisztítógépeinkkel és szőnyegtisztító gépeinkkel egyaránt alkalmazható erőteljes mélytisztító megbízhatóan távolítja el még az erős olaj-, zsír- és ásványi alapú szennyeződéseket is. Nincs szükség öblítésre, mivel az innovatív, időt (és költséget) megtakarító iCapsol technológia a textil padlóburkolatok tisztításakor szó szerint beburkolja a szennyeződést, így az a száradás során kikristályosodik, majd egyszerűen felszívható egy kefés porszívóval, öblítés nélkül. A foszfátmentes CarpetPro Cleaner iCapsol, RM 760 tabletta Woolsafe tanúsítvánnyal rendelkezik, ami azt jelenti, hogy szintetikus és természetes szálakból készült padlóburkolatokhoz egyaránt alkalmas.