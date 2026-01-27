CarpetPro Szőnyegtisztító RM 760 Tabletta, 16Tabletta
Mélytisztító tabletták vízben oldódó fóliában. Intelligens iCapsol technológiával a permetextrakcióhoz öblítés nélkül. Alkalmas minden típusú textil padlóburkolathoz (beleértve a gyapjúszálakat is).
A CarpetPro Szőnyegtisztító iCapsol RM 760 tabletta az innovatív iCapsol technológiának köszönhetően kiváló tisztítási eredményeket biztosít különösen rövid száradási idővel. A feloldódó tabletták egyenként, praktikus, vízben oldódó fóliába vannak csomagolva, így nagyon könnyen adagolható a megfelelő mennyiség, és használata is biztonságos. A Puzzi permetextrakciós tisztítógépeinkkel és szőnyegtisztító gépeinkkel egyaránt alkalmazható erőteljes mélytisztító megbízhatóan távolítja el még az erős olaj-, zsír- és ásványi alapú szennyeződéseket is. Nincs szükség öblítésre, mivel az innovatív, időt (és költséget) megtakarító iCapsol technológia a textil padlóburkolatok tisztításakor szó szerint beburkolja a szennyeződést, így az a száradás során kikristályosodik, majd egyszerűen felszívható egy kefés porszívóval, öblítés nélkül. A foszfátmentes CarpetPro Cleaner iCapsol, RM 760 tabletta Woolsafe tanúsítvánnyal rendelkezik, ami azt jelenti, hogy szintetikus és természetes szálakból készült padlóburkolatokhoz egyaránt alkalmas.
Specifikációk
Műszaki adatok
|Csomagolás mérete (Tabletta)
|16
|Csomagolási egység (Darab(ok))
|20
|pH-érték
|8,9
|Csomagolási súly (kg)
|0,3
|Méretek (hosszúság × szélesség × magasság) (mm)
|72 x 61 x 141
Alkalmazási területek
- Autóápolás
- Textilfelületek