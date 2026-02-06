Cipőtisztító fej
Gyors és cseppmentes cipőtisztítás: a Cipőtisztító fej tökéletes kiegészítő a sportcipők és alkalmi cipők alapos tisztításához. Kompatibilis az SE 3 Compact, 4, 5 és 6 kárpittisztító gépekkel.
Az innovatív Kärcher cipőtisztító fej gyorsan, alaposan és cseppmentesen tisztítja a különböző típusú sportlábbeliket és alkalmi cipőket. Így például futócipők, túrabakancsok vagy akár divatos edzőcipők is könnyen tisztíthatók a házban, anélkül, hogy rendetlenséget okozna. A cserélhető kefekoronáknak köszönhetően a cipők talpa és felsőrésze is gyorsan és alaposan megtisztítható. A puha sörték lehetővé teszik a hatékony és kíméletes tisztítást, még a kényesebb anyagok esetében is. A tisztítás közbeni automatikus vízfelszívásnak köszönhetően a cipő pillanatok alatt megszárad. A cipőtisztító saját magát is tudja tisztítani, amely megakadályozza, hogy a tartozékok a tisztítási alkalmazások során beszennyeződjenek. A ciőtisztító fej tehát ideális, megbízható kiegészítője az SE 3 Compact, SE 4, SE 5 és SE 6 kárpittisztítógépeknek.
Jellemzők és előnyök
Innovatív Kärcher technológia az optimális tisztítási eredményértCserélhető kefe korona a talp és a cipő felsőrészének alapos tisztításához. Cseppmentes alkalmazás, mert a víz automatikusan felporszívózik a tisztítási folyamat során. Csekély visszamaradó nedvesség a textilfelületek gyors száradása érdekében.
Egyszerű és kényelmes kezelésA rendszertisztító funkció megakadályozza, hogy a tartozékok beszennyeződjenek a tisztítás során. A kezek tiszták maradnak, a tartozékokat használat után azonnal el lehet helyezni. Intuitív kezelés.
Puha sörtékA szennyeződéseket alaposan, de óvatosan távolítják el a cipőkről. Nem hagy nyomot a kényes felületek tisztításakor.
Alkalmas a Kärcher SE 3 Compact, SE 4, SE 5 és SE 6 spray-elszívó tisztítószereihez
Specifikációk
Műszaki adatok
|Szín
|fekete
|Súly (kg)
|0,1
|Csomagolási súly (kg)
|0,1
|Méretek (hosszúság × szélesség × magasság) (mm)
|124 x 65 x 44
Videók
Alkalmazási területek
- Cipők / túrabakancsok