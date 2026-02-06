Az innovatív Kärcher cipőtisztító fej gyorsan, alaposan és cseppmentesen tisztítja a különböző típusú sportlábbeliket és alkalmi cipőket. Így például futócipők, túrabakancsok vagy akár divatos edzőcipők is könnyen tisztíthatók a házban, anélkül, hogy rendetlenséget okozna. A cserélhető kefekoronáknak köszönhetően a cipők talpa és felsőrésze is gyorsan és alaposan megtisztítható. A puha sörték lehetővé teszik a hatékony és kíméletes tisztítást, még a kényesebb anyagok esetében is. A tisztítás közbeni automatikus vízfelszívásnak köszönhetően a cipő pillanatok alatt megszárad. A cipőtisztító saját magát is tudja tisztítani, amely megakadályozza, hogy a tartozékok a tisztítási alkalmazások során beszennyeződjenek. A ciőtisztító fej tehát ideális, megbízható kiegészítője az SE 3 Compact, SE 4, SE 5 és SE 6 kárpittisztítógépeknek.