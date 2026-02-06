HEPA szűrő
A HEPA higiéniai szűrőnek (EN 1822:1998) köszönhetően a porszívóból távozó levegő tisztább lesz, mint az adott helyiség levegője.
A HEPA higiéniai szűrő (EN 1822:1998) megbízhatóan és biztonságosan kiszűri a levegőből még a legfinomabb szennyeződéseket is, mint például a polleneket vagy az allergiát kiváltó részecskéket. Olyan hatékony, hogy a porszívóból távozó levegő tisztább lesz, mint az adott helyiség levegője. Javasoljuk, hogy a szűrőt évente egyszer cserélje ki. A HEPA 12 higiéniai szűrő kompatibilis a VC 6 Cordless (Premium) ourFamily és a VC 7 Cordless yourMax készülékekkel.
Jellemzők és előnyök
Finomszemcsés szűrő
- Megbízhatóan kiszűri a legfinomabb szennyeződéseket, mint például a polleneket és más allergiát kiváltó részecskéket is.
Könnyen cserélhető
- Gyors és egyszerű csere a mágneses tartónak köszönhetően.
Specifikációk
Műszaki adatok
|Szín
|Fehér
|Csomagolási súly (kg)
|0,1
|Méretek (hosszúság × szélesség × magasság) (mm)
|90 x 50 x 50
Kompatibilis készülékek
Alkalmazási területek
- Száraz szennyeződés