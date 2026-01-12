Laistymo antgalis su kotu
Aukščiausios kokybės tvirtas, ergonomiškas ir patvarus purškimo pistoletas su daugybe funkcijų. Su lanksčia purkštuvo galvute (180 °) ir 6 purškimo režimais. Skirtas laistyti mažo/vidutinio dydžio plotus. Visiems sodo laistymo poreikiams patenkinti – nuo gėlių ir daržovių lysvių bei vazonų iki kabančių gėlių vazonų laistymo.
Ergonomiškas Kärcher purškimo pistoletas Plus sujungia puikias detales ir patogumą. Skirtas universaliam naudojimui sode. Purškimo pistoletas Plus yra idealus mažu ir vidutinio dydžio plotų ir sodų laistymui. Taip pat yra idealus kabantiems vazonams. Tobulas elegancijos, pirmą klasę atitinkančių funkcijų ir puikaus ergonomiško dizaino derinys daro purškimo pistoletą Kärcher Plus puikiai tinkančiu lengvam laistymui ir ilgiau trunkančioms laistymo užduotims. Trumpai: idealus sprendimas įvairiam naudojimui sode. Pastaba: Kärcher purškimo antgaliai ir pistoletai yra suderinami su visomis esamomis click sistemomis. Savybės: kintamas purškimo galvutės kampas (180 °), patogus srauto valdymas viena ranka (įskaitant Įjungti / Išjungti funkcijas), patogiai sandėliuojamas ant atviro kablio, tvirta medžiaga ir 6 purškimo režimai.
Savybės ir privalumai
6 purškimo režimai.Lankstus ir universalus panaudojimas.
Patogus srauto valdymas vieno piršto paspaudimu su įjungimo/išjungimo funkcija.Lengvas ir patogus naudojimas
Mobilus purškimo antgalis (180°)Skirtingi purškimo kampai tiksliniam laistymui
Patogu laikyti pakabinus ant kabliuko.
- Lengva sandėliuoti
Specifikacijos
Techniniai duomenys
|Spalva
|Juoda
|Svoris (kg)
|0,4
|Svoris (su pakuote) (kg)
|0,4
|Matmenys (I x P x A) (mm)
|850 x 150 x 66
Įranga
- Purškimo būdas: kūginė srovė
- Purškimo būdas: purškiamas rūkas
- Purškimo modelis: horizontali plokščia srovė
- Purškimo modelis: taškinė srovė
- Purškimo būdas: purkštuvas
- Purškimo modelis: vertikali plokščia srovė
Pritaikymo sritys
- Sodo laistymas
- Skirta didelių sodų laistymui
- Mažų medžių kirtimui
- Vazoninių augalų laistymui
- Visų rūšių augalų laistymui (mažų lysvių, pavienių augalų ir vazoninių augalų).
