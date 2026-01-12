KRS pot watering set
KRS® laistymo rinkinys terasoms: idealus efektyviam laistymui vandeniu iki 15 augalų. Vazonuose ir loveliuose esančius augalus galima patogiai laistyti naudojant žarnelių sistemą ir pipetes.
Kärcher vazonų laistymo rinkinys terasoms yra Kärcher Rain System® dalis ir puikiai tiks laistyti iki 15 augalų. Vazonus ir lovelius galima patogiai laistyti naudojant žarnelių sistemą ir pipetes. Kiekvieno pipetės tiekiamą vandens tūrį galima reguliuoti atskirai, todėl augalų laistymas gali būti atliekamas pagal poreikį, nešvaistant vandens. Vandeniui tiekti naudojama 10 m lanksti, 1/2" žarna (įskaitant G3 / 4 žalvarinį čiaupo adapterį su reduktoriumi G1 / 2 ir žarnos jungtimi, skirta prijungti prie čiaupo). Plona žarna (kartu su 10 m) sujungiama naudojant rankovės (10 komplektacijoje), kurias integruotos adatos dėka galima prijungti prie Kärcher Rain System® žarnos, nereikia jokių įrankių. Taip pat pridedamos žarnų atramos (3 mažos, 1 didelė) sandarinimui ir T jungtys (10 komplektų), skirtos žarnoms sujungti. Sistemą prireikus galima išplėsti naudojant Kärcher Rain System® arba SensoTimer eco gaminius! Efektyviai laistymo kontrolei.
Savybės ir privalumai
Važonų laistymo sistema skirta laistyti iki 15 augalų
- Patogus gėlių vazonų ir lovelių laistymas
Vandens tiekimo pipetės su vandens srauto reguliavimo funkcija
- Tikslinis augalų laistymas pagal poreikius
Papildymo galimybės
- Efektyviam valdymui galima derinti su Kärcher Rain System® komponentais, taip pat su eco! Ogic SensoTimer
Gali būti individualiai priderinta
- Ypač lankstus paklojimas
Lanksti žarna ir lankas su integruotu smaigeliu
- Montavimas be įrankių
Specifikacijos
Techniniai duomenys
|Spalva
|Juoda
|Svoris (kg)
|1,7
|Svoris (su pakuote) (kg)
|2
|Matmenys (I x P x A) (mm)
|270 x 270 x 95
Komplektacija
- T-formos jungtis laistymo indams: 10 Piece(s)
- Žarnų stabdikliai, maži: 3 Piece(s)
- Žarnų stabdikliai, dideli: 1 Piece(s)
- Pipetė laistymo vazonams: 15 Piece(s)
- Jungties žiedas: 10 Piece(s)
- Fiksatoriai laistymo indams: 15 Piece(s)
Įranga
- Vandens kiekis gali būti reguliuojamas
- Montavimas be įrankių
Pritaikymo sritys
- Vazoninių augalų laistymui
- Augalų laistymas
Priedai
KRS pot watering set atsarginės dalys
Suraskite „Kärcher“ valymo įrangos atsargines dalis paprastai ir patogiai - įveskite Jūsų Karcher įrenginio (produkto) kodą, spauskite „ieškoti atsarginių dalių“ ir jas pasirinkite pateiktoje schemoje.