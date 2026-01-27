Žarnos laikiklis
Sutaupykite vietos su praktišku sieniniu žarnos laikikliu! Patogūs laikikliai skirti purkštukams ir purškimo galvutėms. Tinka daugeliui sodo žarnų.
Patogus, kompaktiškas ir diskretiško dizaino sieninis žarnos laikiklis leis taupyti vietą laikant sodo žarną ant sienos. Jame taip pat yra specialūs skyreliai purkštukams ir purškimo antgaliams. Po naudojimo galėsite lengvai pakabinti žarną ant laikiklio. Dėl kokybiškų medžiagų šis laikiklis yra ypač tvirtas, ilgaamžis ir atsparus UV spinduliams bei šalčiui. Kärcher šiam gaminiui suteikia 5 metų garantiją užpildžius registracijos formą.
Savybės ir privalumai
Praktiška ir vietą taupanti žarnos laikymo sistema.
- Visos dalys tvarkingai laikomos vienoje vietoje.
Purkštuko laikiklis
- Laistymo priedai visada po ranka.
Penkerių metų garantija užpildžius registracijos formą
- Ilgas tarnavimo laikas.
Atsparus UV spinduliams ir šalčiui
- Visada paruošta naudoti, nepriklausomai nuo metų laiko.
Specifikacijos
Techniniai duomenys
|Žarnos pajėgumas (m)
|35 (1/2") / 25 (5/8") / 20 (3/4")
|Varžtų atstumai montuojant ant sienos (mm)
|115
|Spalva
|Juoda
|Svoris (kg)
|0,5
|Svoris (su pakuote) (kg)
|0,5
|Matmenys (I x P x A) (mm)
|286 x 144 x 240
Įranga
- Purkštuko laikiklis
- Sieninis laikiklis su varžtais ir kaiščiais
Pritaikymo sritys
- Sodo laistymas
- Nedideliems ir vidutinio dydžio plotams
Priedai
Žarnos laikiklis atsarginės dalys
Suraskite „Kärcher“ valymo įrangos atsargines dalis paprastai ir patogiai - įveskite Jūsų Karcher įrenginio (produkto) kodą, spauskite „ieškoti atsarginių dalių“ ir jas pasirinkite pateiktoje schemoje.