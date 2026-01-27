Žarnos laikiklis Plus
Vietą taupantis ir tvirtas sieninis žarnos laikiklis su skyreliais purkštukams, purškimo antgaliams ir dėtuve sodo įrankiams ar laistymo priemonėms.
Paprastas ir kompaktiškas naudoti, o jo dizainas nepastebimas: su sieniniu žarnos laikikliu jūsų sodo žarna dabar gali būti laikoma ant sienos, taip sutaupant vietos. Laikiklis turi angas purkštukams ir purškimo antgaliams. Be to, papildomi laistymo reikmenys ar sodo pirštinės gali būti patogiai laikomi dėtuvėje, visada po ranka. Po naudojimo galite lengvai uždėti sodo žarną ant laikiklio. Dėl aukštos kokybės medžiagų sieninis žarnos laikiklis yra ypač patvarus ir ilgaamžis, taip pat atsparus UV spinduliams ir šalčiui. Kärcher taip pat suteikia gaminiui 5 metų garantiją.
Savybės ir privalumai
Praktiška ir vietą taupanti žarnos laikymo sistema.
- Visos dalys tvarkingai laikomos vienoje vietoje.
Purkštuko laikiklis
- Laistymo priedai visada po ranka.
Skyrius čiaupo adapteriams, jungtims ir sodo pirštinėms laikyti
- Laistymo priedai visada po ranka.
Penkerių metų garantija užpildžius registracijos formą
- Ilgas tarnavimo laikas.
Atsparus UV spinduliams ir šalčiui
- Visada paruošta naudoti, nepriklausomai nuo metų laiko.
Specifikacijos
Techniniai duomenys
|Žarnos pajėgumas (m)
|35 (1/2") / 25 (5/8") / 20 (3/4")
|Varžtų atstumai montuojant ant sienos (mm)
|115
|Spalva
|Juoda
|Svoris (kg)
|0,8
|Svoris (su pakuote) (kg)
|0,8
|Matmenys (I x P x A) (mm)
|286 x 144 x 326
Įranga
- Purkštuko laikiklis
- Sieninis laikiklis su varžtais ir kaiščiais
Pritaikymo sritys
- Sodo laistymas
- Nedideliems ir vidutinio dydžio plotams
Priedai
Žarnos laikiklis Plus atsarginės dalys
Suraskite „Kärcher“ valymo įrangos atsargines dalis paprastai ir patogiai - įveskite Jūsų Karcher įrenginio (produkto) kodą, spauskite „ieškoti atsarginių dalių“ ir jas pasirinkite pateiktoje schemoje.