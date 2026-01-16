Žarnų vežimėlis HT 4.500
Ypač mobilus laistymo žarnų vežimėlis su priedų dėtuve ir laikymo kabliu. Turi reguliuojamo aukščio rankeną stūmimui, kampinę jungtį, apsaugančią nuo žarnų susivijimo, sklandžiai veikiančią vyniojimo rankeną ir novatorišką sulankstymo funkciją kompaktiškam sandėliavimui. Pilnai sumontuotas.
Vežimėlis – imk ir vežkis! Naujas, pilnai paruoštas HT 4.500 vežimėlis su priedų laikymo skyriumi purkštuvams, purškimo pistoletams ir t.t., taip pat laikymo kabliu trumpai žarnai, yra pilnas idėjų. Nemalonus ilgos žarnos tempimas per sodą nebereikalingas, nes manevringas laistymo vežimėlis yra visada reikiamoje vietoje ir laiku. Ilga žarna, prijungta prie čiaupo, išvyniojama ant žemės paviršiaus ir ten lieka. Tokiu būdu lysvės, krūmai, baldai ir žarna lieka nesugadinti. Laistymas 3-5 m aplink žarnos vežimėlį patogiai atliekamas, naudojant trumpesnę žarną. HT 4.500 rinkinys yra lengvai sandėliuojamas ir dėka naujoviškos sulankstymo funkcijos reikalauja nedaug vietos. Savybės: reguliuojamo aukščio rankena, 2 x žarnų jungtys, tinkamos visoms dažniausiai naudojamoms žarnoms; Talpa: 50 m 1/2" žarna arba 35 m 5/8" žarna arba 23 m 3/4" žarna. Pilnai surinktas.
Savybės ir privalumai
2 x žarnos jungikliai.
Kampinė žarnos jungtis.
Paruošta naudojimui.
Priedų laikiklis lancetams ar purkštuvams.
Lengvai besisukanti rankena.
Dideli ratukai
Reguliuojamo aukščio rankena.
Dydis: 50 m 1/2" žarna, 35 m 5/8" žarna arba 23 m 3/4" žarna.
Žarnos suvyniojimo funkcija.
Neslystanti ir ergonomiška rankena.
Specifikacijos
Techniniai duomenys
|Spalva
|Juoda
|Svoris (kg)
|2,6
|Svoris (su pakuote) (kg)
|2,7
|Matmenys (I x P x A) (mm)
|440 x 485 x 857
Priedai
