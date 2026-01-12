Siurblys BP 1 Barrel Set
BP 1 Barrel siurblio rinkinys - novatoriškas statinių/talpų siurblys su įjungimo/išjungimo jungikliu ant siurblio rankenos. Paruoštas naudojimui, dėl papildomo sodo žarnos komplekto, kuris skirtas laistymui lietaus vandeniu.
BP 1 Barrel siurblys puiki laistymo alternatyva laistytuvui. Tai daro laistymą dar paprastesniu, o nepatogų laistymą laistytuvu nustumia į praeitį. Siurbimo sistema ne tik neapkrauna nugaros, bet šis laistymo siurblys yra puikus sprendimas ir jūsų piniginei. Dėl lietaus vandens panaudojimo galimybės, nereikia naudoti brangaus geriamojo vandens. Komplektą sudaro 15 m 1/2 "PrimoFlex® žarna, purškimo pistoletas ir universalios žarnos jungtys (įskaitant vieną„ Aqua Stop "). Siurblys yra paruoštas darbui, todėl laistymą galima pradėti iškart. Naujoviška tvirtinimo sistema užtikrina stabilų ir nepriekaištingą, efektyvų sodo laistymą, kuris atsiperka. Ant statinės tvirtinimo spaustuko yra integruotas įjungimo/išjungimo jungiklis, kurį naudojant galima įjungti ir išjungti siurblį, taupant laiką ir energiją. Plūdinis jungiklis plūduriuoja vandenyje, ir reguliuoja siurblio veiklą pagal vandens lygį esantį talpoje ir apsaugo siurblį nuo darbo talpai ištuštėjus. Dėl tvirtinimo įtaiso lanksčios žarnos siurblį galima individualiai pritaikyti prie bet kokio talpos aukščio.
Savybės ir privalumai
Rinkinys paruoštas pajungimuiIdealus laistymo rinkinys pradedantiesiems dėl pridedamo sodo žarnų komplekto.
Įjungimo / išjungimo mygtukas integruotas ant plūdinio jungiklioPatogiam siurblio darbui tiesiai ant atramos.
Integruotas vandens filtrasApsaugo siurblį nuo užsiteršimo ir taip išlaiko ilgą tarnavimo laiką bei funkcinį patikimumą.
Paprasta ir patogu
- Puikus pakaitalas laistytuvui: naudoja lietaus vandenį, kad apsaugotų jūsų nugarą ir biudžetą.
Lankstus fiksavimo įtaisas
- Puikia pasikabina ant statinės, dėka aukštai įmontuoto laikiklio
Plūdinis jungiklis
- Siurblio darbo reguliavimas pagal vandens lygį bei apsauga nuo tuščios eigos
Reguliuojamas žarnos ilgis
- Puikiai prisitaiko prie skirtingų gylių.
Specifikacijos
Techniniai duomenys
|Vardinė imamoji galia (W)
|400
|Maks. vandens srautas (l/h)
|< 3800
|Kėlimo aukštis (m)
|11
|Vandens slėgis (bar)
|max. 1,1
|Panardinimo gylis (m)
|max. 7
|Tiekimo temperatūra (°C)
|max. 35
|Elektros laidas (m)
|10
|Įtampa (V)
|230
|Dažnis (Hz)
|50
|Spalva
|Geltona
|Svoris (be priedų) (kg)
|4,6
|Svoris (su pakuote) (kg)
|8,8
|Matmenys (I x P x A) (mm)
|135 x 170 x 520
Komplektacija
- Laistymo priedai
Įranga
- Patogi laikymo rankena
- Tvirtinimo galimybė
- Žarna, reguliuojamas ilgis
- Komplektuojamas su pirminiu filtru
- Integruotas įjungimo / išjungimo mygtukas
- Valdymo ir apsauginis vožtuvai
- Perjungiamo lygio aiškumas: taip
- Plūdinis jungiklis
Videos
Pritaikymo sritys
- Sodo laistymui iš lietaus vandens talpų
Priedai
BP 1 Barrel Set atsarginės dalys
