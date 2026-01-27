Buitinis vandens tiekimas BP 3.200 Home
Galingas BP 3.200 Home Booster siurblys su integruota slėgio palaikymo talpa automatiškai pumpuoja tiekia vandenį visoje namų aplinkoje.
Vanduo skalbimo mašinoms ar tualetui nuleisti: įspūdingas BP3.200 Home Boost siurblys atitinka aukštus Kärcher kokybės standartus ir taps patikimu vandens tiekimo pagalbininku aprūpinant namus. Lengvas prijungimas ir naudojimas iš alternatyvių vandens šaltinių pvz. šulinių ar talpų – automatiškai, naudojant reikalingą slėgį ir talpą. BP 3.200 Home išsijungs automatiškai kai supumpuos reikalingą kiekį vandens. Siurblys turi daugybę funkcijų, tokių kaip atbulinis vožtuvas, integruotas slėgio indikatorius, slėgio palaikymo talpa (19 litrų) ir apsauga nuo perkaitimo. Ergonomiška nešiojimo rankena leidžia patogiai transportuoti. Siurblio pagrindą prie grindų galima pritvirtinti varžtais, užtikrinant stabilų siurblio stovėjimo. BP 3.200 Home lengva naudoti su įjungimo/išjungimo jungikliu tiesiai ant siurblio. Aukštos kokybės komponentai, tokie kaip nerūdijančio plieno flanšas ir variklio velenas, ne tik atrodo patraukliai, bet ir užtikrina itin ilgą tarnavimo laiką.
Savybės ir privalumai
Patvarus ir ilgaamžisKärcher suteikia prailgintą penkerių metų garantinį laikotarpį.
Integruota šilumos izoliacijaApsauga nuo siurblio perkaitimo
Nerūdijančio plieno flanšas ir velenasTvirtos medžiagos ilgam tarnavimo laikui.
Įmontuotas slėgio matuoklis
- Lengva kontrolė ir aptarnavimas
Optimaliai suprojektuoti adapteriai
- Optimali sandariklių sistema, užtikrinantį lengvą siurblio pajungimą be įrankių
Atskira pripildymo ertmė
- Paprasta užpildyti prieš naudojimą
Specifikacijos
Techniniai duomenys
|Vardinė imamoji galia (W)
|600
|Maks. vandens srautas (l/h)
|< 3200
|Kėlimo aukštis (m)
|max. 36
|Vandens slėgis (bar)
|max. 3,6
|Darbinis slėgis (bar)
|1,5 - 2,8
|Maks. siurbimo aukštis (m)
|8
|Tiekimo temperatūra (°C)
|max. 35
|Pajungimo sriegis
|G1
|Elektros laidas (m)
|1
|Įtampa (V)
|230
|Dažnis (Hz)
|50
|Spalva
|Juoda
|Svoris (be priedų) (kg)
|10,4
|Svoris (su pakuote) (kg)
|12,9
|Matmenys (I x P x A) (mm)
|439 x 269 x 517
Komplektacija
- Su dviem adapteriais G1 pumpoms
Įranga
- Integruotas bako kilnojimas: 19 l
- Įmontuotas slėgio matuoklis
- Su apasauga nuo purslų įjungimo/išjungimo jungiklis
- Termostatas.
- Nerūdijančio plieno flanšas ir velenas
- Su atbuliniu vožtuvu
- Atskira pripildymo ertmė
- Vandens išleidimo vožtuvas
Videos
Pritaikymo sritys
- Tinkamas vandens tiekimui į tualetus ir skalbimo mašinas.
Priedai
BP 3.200 Home atsarginės dalys
Suraskite „Kärcher“ valymo įrangos atsargines dalis paprastai ir patogiai - įveskite Jūsų Karcher įrenginio (produkto) kodą, spauskite „ieškoti atsarginių dalių“ ir jas pasirinkite pateiktoje schemoje.