Sodo siurblys BP 4.500 Garden
Tvirtas ir ilgaamžis: sodo siurblys BP 4.500 yra idealus pradinio lygio sprendimas aplinkai nekenksmingam sodo laistymui iš alternatyvių vandens šaltinių, tokių kaip cisternos, rezervuarai ir kt.
Kompaktiškas, tvirtas ir ilgaamžis sodo siurblys BP 4.500 Garden yra puikus pradinio lygio modelis sodo laistymui naudojant vandenį iš alternatyvių šaltinių, pvz., rezervuarų ir vandens talpų. Siurblys stebina didele siurbimo galia ir optimaliu slėgio našumu. Dėl ergonomiškos rankenos ir mažo svorio BP 4.500 Garden gali būti patogiai transportuojamas. Sodo siurblys nereikalauja priežiūros ir gali būti prijungtas be jokių įrankių. Įrenginį patogu įjungti ir išjungti naudojant didelį kojinį jungiklį, taip nekeliant įtampos nugarai. Aukštos kokybės medžiagos užtikrina ilgą tarnavimo laiką. Kärcher taip pat siūlo pratęstą penkerių metų garantiją. Dar daugiau: naudojant elektroninį slėgio jungiklį, BP 4.500 Garden prie siurblio galima prijungti automatinę Start/Stop funkciją. Tai užtikrins dar didesnį sodo laistymo komfortą. Bet tai dar ne viskas: siurblys su šia funkcija puikiai tiks vandens tiekimui buityje.
Savybės ir privalumai
Patvarus ir ilgaamžisKärcher suteikia prailgintą penkerių metų garantinį laikotarpį.
Patogus kojinis jungiklis.Lengva įjungti ir išjungti - apsaugo nugarą.
Optimali siurbimo funkcijaKokybiškas siurblys lengvai pumpuoja vandenį iš 8 m gylio, pavyzdžiui, iš cisternos.
Atskira pripildymo ertmė
- Paprasta užpildyti prieš naudojimą
Vandens išleidimo anga
- Optimali apsauga nuo šalčio poveikio.
Optimaliai suprojektuoti adapteriai
- Optimali sandariklių sistema, užtikrinantį lengvą siurblio pajungimą be įrankių
Ergonomiška rankena.
- Lengva naudotis ir transportuoti
Specifikacijos
Techniniai duomenys
|Vardinė imamoji galia (W)
|550
|Maks. vandens srautas (l/h)
|< 4500
|Kėlimo aukštis (m)
|max. 36
|Vandens slėgis (bar)
|max. 3,6
|Siurbimo aukštis (m)
|8
|Tiekimo temperatūra (°C)
|max. 35
|Pajungimo sriegis
|G1
|Elektros laidas (m)
|1,5
|Įtampa (V)
|230 - 240
|Dažnis (Hz)
|50
|Spalva
|Geltona
|Svoris (be priedų) (kg)
|6,4
|Svoris (su pakuote) (kg)
|7,5
|Matmenys (I x P x A) (mm)
|372 x 186 x 231
Komplektacija
- Jungties perėjimas G1 siurbliams
Įranga
- Optimizuota įmova
- Patogus kojinis jungiklis.
- Atskira pripildymo ertmė
- Vandens išleidimo vožtuvas
- Ergonomiška rankena
Pritaikymo sritys
- Sodo laistymui iš lietaus vandens talpų, cisternų ar šulinių, pvz. naudojant laistymo purkštuvus
BP 4.500 Garden atsarginės dalys
Suraskite „Kärcher“ valymo įrangos atsargines dalis paprastai ir patogiai - įveskite Jūsų Karcher įrenginio (produkto) kodą, spauskite „ieškoti atsarginių dalių“ ir jas pasirinkite pateiktoje schemoje.