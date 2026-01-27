Sodo siurblys BP 4.500 Garden Set Plus
Paruoštas naudojimui komplektas pradedantiesiems: BP 4.500 Garden Set Plus su sodo siurbliu, siurbimo ir sodo žarna. Idealiai tinka sodo laistymui naudojant alternatyvius vandens šaltinius.
Šiame praktiškame pradedančiojo komplekte yra viskas, ko reikia sodo laistymui iš vandens talpų ar cisternų. Pagrindinis komplekto akcentas, žinoma, yra kompaktiškas ir ilgaamžis BP 4.500 Garden sodo siurblys, kuris pasižymi didele siurbimo galia ir optimaliu slėgiu. Ir kaip ir visi Kärcher sodo siurbliai, nereikalauja priežiūros, gali būti montuojamas be įrankių ir patogiai įjungiamas ir išjungimas kojiniu jungikliu, taip nevarginant nugaros. Be to, laistymo siurblį galima patobulinti naudojant automatinę paleidimo/sustabdymo funkciją (naudojant elektroninį slėgio jungiklį) – dar didesniam patogumui sode ar buitinio vandens tiekimui. Sodo siurblių komplekte taip pat yra 3,5 metro vakuumui atspari spiralinė žarna su filtru ir atbuliniu vožtuvu (G1 jungties sriegis, 3/4 colio skersmuo), 20 metrų Kärcher PrimoFlex® žarna (1/2 colio skersmens) ir antgalis, jungtis ir čiaupo adapteris. Dėl aukštos kokybės medžiagų šis komplektas tarnaus ypač ilgai. Be to, Kärcher siūlo papildomą garantijos pratęsimą iki 5 metų.
Savybės ir privalumai
Patvarus ir ilgaamžisKärcher suteikia prailgintą penkerių metų garantinį laikotarpį.
Patogus kojinis jungiklis.Lengva įjungti ir išjungti - apsaugo nugarą.
Paruoštas naudotiPilnas, paruoštas naudoti komplektas: spiralė ir sodo žarnų rinkinys.
Optimali siurbimo funkcija
- Aukštos kokybės siurblys našiai pumpuoja vandenį iš 8 metrų gylio, pavyzdžiui, iš talpos.
Atskira pripildymo ertmė
- Paprasta užpildyti prieš naudojimą
Vandens išleidimo anga
- Optimali apsauga nuo šalčio poveikio.
Optimaliai suprojektuoti adapteriai
- Optimali sandariklių sistema, užtikrinantį lengvą siurblio pajungimą be įrankių
Ergonomiška rankena.
- Lengva naudotis ir transportuoti
Specifikacijos
Techniniai duomenys
|Vardinė imamoji galia (W)
|550
|Maks. vandens srautas (l/h)
|< 4500
|Kėlimo aukštis (m)
|max. 36
|Vandens slėgis (bar)
|max. 3,6
|Siurbimo aukštis (m)
|8
|Tiekimo temperatūra (°C)
|max. 35
|Pajungimo sriegis
|G1
|Elektros laidas (m)
|1,5
|Įtampa (V)
|230 - 240
|Dažnis (Hz)
|50
|Spalva
|Geltona
|Svoris (be priedų) (kg)
|6,6
|Svoris (su pakuote) (kg)
|11,3
|Matmenys (I x P x A) (mm)
|372 x 186 x 231
Komplektacija
- Jungties perėjimas G1 siurbliams
- Įskaitant siurbimo žarnos komplektą
- Įskaitant sodo laistymo komplektą
Įranga
- Optimizuota įmova
- Patogus kojinis jungiklis.
- Atskira pripildymo ertmė
- Vandens išleidimo vožtuvas
- Ergonomiška rankena
Videos
Pritaikymo sritys
- Sodo laistymui iš lietaus vandens talpų, cisternų ar šulinių, pvz. naudojant laistymo purkštuvus
Priedai
