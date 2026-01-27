Buitinis vandens tiekimas BP 4.900 Home
Galingas buitinis siurblys BP 4900 Home su integruota slėgio palaikymo talpa automatiškai tiekia regeneracinį vandenį namams iš alternatyvių šaltinių.
Buitinis siurblys BP 4900 Home leidžia patikimai ir visiškai automatizuotai tiekti vandenį buitinėms reikmėms. Jis užtikrina slėgį visur, kur jums reikia, pavyzdžiui, skalbimo mašinoje ar vonios kambaryje. Galingas BP 4900 Home atitinka aukštus Kärcher kokybės standartus ir užtikrina vandens tiekimą iš alternatyvių šaltinių, pavyzdžiui, šulinių ar rezervuarų. Ypač praktiškas: buitiniai siurbliai įsijungia ir išsijungia automatiškai pagal poreikį. Siurblys turi daugybę funkcijų, tokių kaip atbulinis vožtuvas, integruotas slėgio indikatorius, 24 litrų slėgio palaikymo talpa ir apsauga nuo perkaitimo. Integruota apsauga nuo perkaitimo užtikrina papildomą saugumą avarinėse situacijose: siurblys automatiškai išsijungia, jei jame nebėra vandens. Be to, siurblys yra labai patvarus, nes, jo dalys pagamintos iš nerūdijančiojo plieno. O dėl atraminių kojelių, kurias prie žemės galima pritvirtinti varžtais, jis visada išlieka stabilioje padėtyje.
Savybės ir privalumai
Patvarus ir ilgaamžisKärcher suteikia prailgintą penkerių metų garantinį laikotarpį.
Integruota šilumos izoliacijaApsauga nuo siurblio perkaitimo
Nerūdijančio plieno flanšas ir velenasTvirtos medžiagos ilgam tarnavimo laikui.
Įmontuotas slėgio matuoklis
- Lengva kontrolė ir aptarnavimas
Optimaliai suprojektuoti adapteriai
- Optimali sandariklių sistema, užtikrinantį lengvą siurblio pajungimą be įrankių
Prisukama atraminė koja
- Puikiai tinka nuolatiniam montavimui
Atskira pripildymo ertmė
- Paprasta užpildyti prieš naudojimą
Specifikacijos
Techniniai duomenys
|Vardinė imamoji galia (W)
|1150
|Maks. vandens srautas (l/h)
|< 4900
|Kėlimo aukštis (m)
|max. 50
|Vandens slėgis (bar)
|max. 5
|Darbinis slėgis (bar)
|1,5 - 3,5
|Maks. siurbimo aukštis (m)
|8
|Tiekimo temperatūra (°C)
|max. 35
|Pajungimo sriegis
|G1
|Elektros laidas (m)
|1
|Įtampa (V)
|230
|Dažnis (Hz)
|50
|Spalva
|Juoda
|Svoris (be priedų) (kg)
|13,9
|Svoris (su pakuote) (kg)
|18
|Matmenys (I x P x A) (mm)
|506 x 269 x 540
Komplektacija
- Su dviem adapteriais G1 pumpoms
Įranga
- Integruotas bako kilnojimas: 24 l
- Įmontuotas slėgio matuoklis
- Su apasauga nuo purslų įjungimo/išjungimo jungiklis
- Termostatas.
- Nerūdijančio plieno flanšas ir velenas
- Su atbuliniu vožtuvu
- Atskira pripildymo ertmė
- Vandens išleidimo vožtuvas
Pritaikymo sritys
- Tinkamas vandens tiekimui į tualetus ir skalbimo mašinas.
Priedai
BP 4.900 Home atsarginės dalys
Suraskite „Kärcher“ valymo įrangos atsargines dalis paprastai ir patogiai - įveskite Jūsų Karcher įrenginio (produkto) kodą, spauskite „ieškoti atsarginių dalių“ ir jas pasirinkite pateiktoje schemoje.