Home & Garden siurblys BP 4 Home & Garden
Ilgaamžis ir galingas namų ir sodo siurblys BP 4 Home & Garden yra idealus sprendimas sodo laistymui arba buitinio vandens tiekimui, pvz., naudojant lietaus vandenį.
Nesvarbu, ar tai būtų laistymas, ar vandens tiekimas skalbimo mašinai, ar tualetams – aukštos kokybės Kärcher siurblys BP 4 Home & Garden idealiai tinka alternatyvių vandens šaltinių (pvz., lietaus vandens iš rezervuarų) naudojimui. Dėl automatinės paleidimo/išjungimo funkcijos siurblys automatiškai įsijungia pagal poreikį – ir vėliau vėl išsijungia. Komplekte numatyta maksimali apsauga: Siurblys automatiškai išsijungia dėl apsaugos nuo veikimo sausuoju režimu ir užsidega klaidos indikacija. Galingas siurblys nereikalauja techninės priežiūros ir užtikrina pastovų slėgį optimaliam sodo laistymui. Integruotas kojinis jungiklis, 2 lizdai, kad vienu metu būtų galima naudoti du jungiamuosius prietaisus, taip pat garsą sugeriančios guminės kojelės – tai dar keli patogūs privalumai. Standartinis pirminio valymo filtras ir integruotas atbulinis vožtuvas užtikrina patikimą siurblio darbą. Aukštos kokybės medžiagos užtikrina ilgą tarnavimo laiką. Galima pratęsti garantiją iki penkerių metų.
Savybės ir privalumai
Patogu naudoti namuose ir sodePatikimas tiekimo įrenginys namams, kuris užtikrina pastovų reikiamą slėgį sodo laistymui.
Saugus ir patvarusĮ standartinę komplektaciją įeina pirminis filtras, atbulinis vožtuvas ir apsauga nuo tuščios eigos.
Automatinis įjungimas/išjungimasSiurbliai įsijungia ir išsijungia automatiškai pagal poreikį.
Optimali siurbimo funkcija
- Kokybiškas siurblys lengvai pumpuoja vandenį iš 8 m gylio, pavyzdžiui, iš cisternos.
Ekranas klaidų kontrolei.
- Nurodo sutrikimus dėl siurbimo ar slėgio
Dvi vandens išleidimo angos.
- Įvairus panaudojimas, pvz. purkštuvu laistyti veją ir tuo pat metu laistyti sodą su žarna
Lanksti T - formos jungtis
- Lankstus montavimas - optimalus prijungiamų žarnų suderinimas
Patogus kojinis jungiklis.
- Lengva įjungti ir išjungti - apsaugo nugarą.
Ergonomiška rankena.
- Lengva naudotis ir transportuoti
Specifikacijos
Techniniai duomenys
|Vardinė imamoji galia (W)
|950
|Maks. vandens srautas (l/h)
|< 3800
|Kėlimo aukštis (m)
|45
|Vandens slėgis (bar)
|max. 4,5
|Siurbimo aukštis (m)
|8
|Tiekimo temperatūra (°C)
|max. 38
|Pajungimo sriegis
|G1
|Elektros laidas (m)
|1,85
|Įtampa (V)
|230 - 240
|Dažnis (Hz)
|50
|Spalva
|Geltona
|Svoris (be priedų) (kg)
|10,7
|Svoris (su pakuote) (kg)
|12,5
|Matmenys (I x P x A) (mm)
|230 x 540 x 373
Komplektacija
- Jungties perėjimas G1 siurbliams
Įranga
- Optimizuota įmova
- Patogus kojinis jungiklis.
- Automatinė paleidimo/sustabdymo funkcija
- Komplekte pirminis filtras ir atbulinis vožtuvas
- Sausos eigos apsauga
- Didelė pripildymo anga
- Ergonomiška rankena
- Elektros laido saugojimas
- Ekranas klaidų kontrolei.
- Dvi vandens išleidimo angos.
- Pasukama triukšmą mažinanti guminė koja
Pritaikymo sritys
- Sodo laistymui iš lietaus vandens talpų, cisternų ar šulinių, pvz. naudojant laistymo purkštuvus
- Tinkamas vandens tiekimui į tualetus ir skalbimo mašinas.
Priedai
BP 4 Home & Garden atsarginės dalys
Suraskite „Kärcher“ valymo įrangos atsargines dalis paprastai ir patogiai - įveskite Jūsų Karcher įrenginio (produkto) kodą, spauskite „ieškoti atsarginių dalių“ ir jas pasirinkite pateiktoje schemoje.