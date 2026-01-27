Sodo siurblys BP 5.000 Garden Set Plus
Dėl siurbimo ir sodo žarnos komplekto BP 5.000 Garden Set Plus galima iš karto naudoti. Patvarus ir galingas sodo siurblys idealiai tinka laistymui iš vandens talpų ar cisternų.
Paruoštas naudojimui: sodo siurblio komplektas BP 5.000 Garden Set Plus su 3,5 m vakuumui atsparia spiraline žarna, įskaitant filtrą ir atbulinį vožtuvą (G1 jungties sriegis, 3/4 colio skersmuo), ir sodo žarnos komplektas su 20 m Kärcher PrimoFlex žarna (1/2 colio skersmens) puikiai tinka sodo laistymui iš vandens talpų ar cisternų. Į sodo žarnos rinkinį taip pat įeina antgalis, jungtys ir čiaupo adapteris. Dėl ergonomiškos rankenos patvarų siurblį lengva transportuoti. Kärcher sodo siurbliai nereikalauja priežiūros, juos galima montuoti nenaudojant įrankių, o didelio kojinio jungiklio dėka juos galima patogiai įjungti ir išjungti tausojant nugarą. Aukštos kokybės medžiagos užtikrina ilgą tarnavimo laiką. Kärcher taip pat siūlo papildomą 5 metų garantiją. BP 5.000 Garden galima patobulinti naudojant automatinę paleidimo/sustabdymo funkciją (elektroninį slėgio jungiklį) – dar didesniam patogumui sode ar buitinio vandens tiekimui.
Savybės ir privalumai
Patvarus ir ilgaamžisKärcher suteikia prailgintą penkerių metų garantinį laikotarpį.
Patogus kojinis jungiklis.Lengva įjungti ir išjungti - apsaugo nugarą.
Paruoštas naudotiKomplekte yra paruoštas naudoti spiralinis ir sodo žarnų rinkinys.
Optimali siurbimo funkcija
- Kokybiškas siurblys lengvai pumpuoja vandenį iš 8 m gylio, pavyzdžiui, iš cisternos.
Atskira pripildymo ertmė
- Paprasta užpildyti prieš naudojimą
Vandens išleidimo anga
- Optimali apsauga nuo šalčio poveikio.
Optimaliai suprojektuoti adapteriai
- Optimali sandariklių sistema, užtikrinantį lengvą siurblio pajungimą be įrankių
Ergonomiška rankena.
- Lengva naudotis ir transportuoti
Specifikacijos
Techniniai duomenys
|Vardinė imamoji galia (W)
|650
|Maks. vandens srautas (l/h)
|< 5000
|Kėlimo aukštis (m)
|max. 40
|Vandens slėgis (bar)
|max. 4
|Siurbimo aukštis (m)
|8
|Tiekimo temperatūra (°C)
|max. 35
|Pajungimo sriegis
|G1
|Elektros laidas (m)
|1,5
|Įtampa (V)
|230 - 240
|Dažnis (Hz)
|50
|Spalva
|Geltona
|Svoris (be priedų) (kg)
|7
|Svoris (su pakuote) (kg)
|11,7
|Matmenys (I x P x A) (mm)
|372 x 186 x 231
Komplektacija
- Jungties perėjimas G1 siurbliams
- Dvipusio prijungimo adapteris G 1 siurbliams
- Įskaitant siurbimo žarnos komplektą
- Įskaitant sodo laistymo komplektą
Įranga
- Optimizuota įmova
- Patogus kojinis jungiklis.
- Atskira pripildymo ertmė
- Vandens išleidimo vožtuvas
- Ergonomiška rankena
Videos
Pritaikymo sritys
- Sodo laistymui iš lietaus vandens talpų, cisternų ar šulinių, pvz. naudojant laistymo purkštuvus
Priedai
BP 5.000 Garden Set Plus atsarginės dalys
Suraskite „Kärcher“ valymo įrangos atsargines dalis paprastai ir patogiai - įveskite Jūsų Karcher įrenginio (produkto) kodą, spauskite „ieškoti atsarginių dalių“ ir jas pasirinkite pateiktoje schemoje.