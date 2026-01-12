Home & Garden siurblys BP 7 Home & Garden

Tvirtas ir galingas vandens siurblys BP 7 Home & Garden su efektyviu 5 pakopų veikimo varikliu, sodų laistymui ir namų aprūpinimui vandeniu (pvz. Lietaus vandeniu). Lengvas, stiprus, saugus!

Nesvarbu ar tai būtų nuoseklus sodo laistymas ar vandens tiekimas skalbimo mašinai ar tualetui: ilgaamžis ir ypatingo aptarnavimo nereikalaujantis siurblys BP 7 Home & Garden idealiai tinka alternatyvių vandens šaltinių panaudojimui. BP 7 įsijungia ir išsijungia pats, dėka automatinės įjungimo / išjungimo funkcijos. Esant avarinei situacijai, apsauga nuo sausos eigos išjungia siurblį ir įsijungia klaidos pranešimas. 5 pakopų variklis stebina savo našumu ir tyliu veikimu. BP 7 Home & Garden reikalauja mažesnio variklio nei įprasti siurbliai, veikiantys tokiu pat galingumu - taigi sutaupoma apie 30% energijos. Šis įrenginys išsiskiria ne tik dėl tokių savybių kaip integtuotas kojinis jungiklis, garsą sugeriantis guminis dugnas, bet ir dėl saugumo - standartinis pirminis filtras ir integruotas atbulinis vožtuvas. Įrenginiui suteikiama 5 metų garantija.

Savybės ir privalumai
Patogu naudoti namuose ir sode
  • Patikimas vandens siurblys namams, kuris užtikrina pastovų reikiamą slėgį sodo laistymui.
Saugus ir patvarus
  • Į standartinę komplektaciją įeina pirminis filtras, atbulinis vožtuvas ir apsauga nuo tuščios eigos.
Daugiapakopis siurblys
  • Tausojantis energiją ir ypač tylus
Automatinė įjungimo / išjungimo funkcija
  • Siurbliai įsijungia ir išsijungia automatiškai pagal poreikį.
Optimali siurbimo funkcija
  • Kokybiškas siurblys iš karto išsiurbia vandenį iš 8 m gylio, pvz. iš cisternos.
Ekranas klaidų kontrolei.
  • Nurodo sutrikimus dėl siurbimo ar slėgio
Dvi vandens išleidimo angos.
  • Keli pritaikymo būdai: pvz. vejos drėkinimas purkštukais ir kartu laistymas sodo purkštukais.
Lanksti T - formos jungtis
  • Lankstus montavimas - optimalus prijungiamų žarnų suderinimas
Patogus kojinis jungiklis.
  • Lengva įjungti ir išjungti - apsaugo nugarą.
Ergonomiška rankena.
  • Lengva naudotis ir transportuoti
Specifikacijos

Techniniai duomenys

Vardinė imamoji galia (W) 1200
Maks. vandens srautas (l/h) < 6000
Kėlimo aukštis (m) 60
Vandens slėgis (bar) max. 6
Siurbimo aukštis (m) 8
Tiekimo temperatūra (°C) max. 35
Pajungimo sriegis G1
Elektros laidas (m) 1,85
Įtampa (V) 230 - 240
Dažnis (Hz) 50
Spalva Geltona
Svoris (be priedų) (kg) 13,4
Svoris (su pakuote) (kg) 15,3
Matmenys (I x P x A) (mm) 230 x 540 x 373

Komplektacija

  • Jungties perėjimas G1 siurbliams

Įranga

  • Optimizuota įmova
  • Patogus kojinis jungiklis.
  • Automatinė paleidimo/sustabdymo funkcija
  • Komplekte pirminis filtras ir atbulinis vožtuvas
  • Sausos eigos apsauga
  • Didelė pripildymo anga
  • Ergonomiška rankena
  • Elektros laido saugojimas
  • Ekranas klaidų kontrolei.
  • Dvi vandens išleidimo angos.
  • Pasukama triukšmą mažinanti guminė koja
Pritaikymo sritys
  • Sodo laistymui iš lietaus vandens talpų, cisternų ar šulinių, pvz. naudojant laistymo purkštuvus
  • Tinkamas vandens tiekimui į tualetus ir skalbimo mašinas.
Priedai
BP 7 Home & Garden atsarginės dalys

