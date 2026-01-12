Home & Garden siurblys BP 7 Home & Garden
Tvirtas ir galingas vandens siurblys BP 7 Home & Garden su efektyviu 5 pakopų veikimo varikliu, sodų laistymui ir namų aprūpinimui vandeniu (pvz. Lietaus vandeniu). Lengvas, stiprus, saugus!
Nesvarbu ar tai būtų nuoseklus sodo laistymas ar vandens tiekimas skalbimo mašinai ar tualetui: ilgaamžis ir ypatingo aptarnavimo nereikalaujantis siurblys BP 7 Home & Garden idealiai tinka alternatyvių vandens šaltinių panaudojimui. BP 7 įsijungia ir išsijungia pats, dėka automatinės įjungimo / išjungimo funkcijos. Esant avarinei situacijai, apsauga nuo sausos eigos išjungia siurblį ir įsijungia klaidos pranešimas. 5 pakopų variklis stebina savo našumu ir tyliu veikimu. BP 7 Home & Garden reikalauja mažesnio variklio nei įprasti siurbliai, veikiantys tokiu pat galingumu - taigi sutaupoma apie 30% energijos. Šis įrenginys išsiskiria ne tik dėl tokių savybių kaip integtuotas kojinis jungiklis, garsą sugeriantis guminis dugnas, bet ir dėl saugumo - standartinis pirminis filtras ir integruotas atbulinis vožtuvas. Įrenginiui suteikiama 5 metų garantija.
Savybės ir privalumai
Patogu naudoti namuose ir sode
- Patikimas vandens siurblys namams, kuris užtikrina pastovų reikiamą slėgį sodo laistymui.
Saugus ir patvarus
- Į standartinę komplektaciją įeina pirminis filtras, atbulinis vožtuvas ir apsauga nuo tuščios eigos.
Daugiapakopis siurblys
- Tausojantis energiją ir ypač tylus
Automatinė įjungimo / išjungimo funkcija
- Siurbliai įsijungia ir išsijungia automatiškai pagal poreikį.
Optimali siurbimo funkcija
- Kokybiškas siurblys iš karto išsiurbia vandenį iš 8 m gylio, pvz. iš cisternos.
Ekranas klaidų kontrolei.
- Nurodo sutrikimus dėl siurbimo ar slėgio
Dvi vandens išleidimo angos.
- Keli pritaikymo būdai: pvz. vejos drėkinimas purkštukais ir kartu laistymas sodo purkštukais.
Lanksti T - formos jungtis
- Lankstus montavimas - optimalus prijungiamų žarnų suderinimas
Patogus kojinis jungiklis.
- Lengva įjungti ir išjungti - apsaugo nugarą.
Ergonomiška rankena.
- Lengva naudotis ir transportuoti
Specifikacijos
Techniniai duomenys
|Vardinė imamoji galia (W)
|1200
|Maks. vandens srautas (l/h)
|< 6000
|Kėlimo aukštis (m)
|60
|Vandens slėgis (bar)
|max. 6
|Siurbimo aukštis (m)
|8
|Tiekimo temperatūra (°C)
|max. 35
|Pajungimo sriegis
|G1
|Elektros laidas (m)
|1,85
|Įtampa (V)
|230 - 240
|Dažnis (Hz)
|50
|Spalva
|Geltona
|Svoris (be priedų) (kg)
|13,4
|Svoris (su pakuote) (kg)
|15,3
|Matmenys (I x P x A) (mm)
|230 x 540 x 373
Komplektacija
- Jungties perėjimas G1 siurbliams
Įranga
- Optimizuota įmova
- Patogus kojinis jungiklis.
- Automatinė paleidimo/sustabdymo funkcija
- Komplekte pirminis filtras ir atbulinis vožtuvas
- Sausos eigos apsauga
- Didelė pripildymo anga
- Ergonomiška rankena
- Elektros laido saugojimas
- Ekranas klaidų kontrolei.
- Dvi vandens išleidimo angos.
- Pasukama triukšmą mažinanti guminė koja
Pritaikymo sritys
- Sodo laistymui iš lietaus vandens talpų, cisternų ar šulinių, pvz. naudojant laistymo purkštuvus
- Tinkamas vandens tiekimui į tualetus ir skalbimo mašinas.
Priedai
BP 7 Home & Garden atsarginės dalys
Suraskite „Kärcher“ valymo įrangos atsargines dalis paprastai ir patogiai - įveskite Jūsų Karcher įrenginio (produkto) kodą, spauskite „ieškoti atsarginių dalių“ ir jas pasirinkite pateiktoje schemoje.