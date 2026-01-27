Akumuliatorinė vejapjovė LMO 3-18
Lengva ir manevringa 18 V akumuliatorinė vejapjovė su galingu bešepetėliniu varikliu ir 34 cm pjovimo pločiu, tinkama iki 350 m² vejoms.
18 V akumuliatorinė vejapjovė yra lengva, manevringa ir turi galingą bešepetėlinį variklį. Iki 350 m² ploto veją nupjausite greitai ir kruopščiai. Darbinis plotis - 34 cm. Pjovimo aukštį galima lengvai reguliuoti pagal poreikį pasirenkant vieną iš penkių lygių - nuo 25 iki 65 mm. Dėl išmanios valdymo funkcijos iPower variklio apsukų greitis pjovimo metu automatiškai keičiasi ir prisitaiko prie žolės būklės. Pjaunant kraštus ar pakraščius, vejapjovės šukos ištiesina žolės stiebus, kad būtų lengviau juos sugriebti. 2-in-1 pjovimo sistema leidžia nupjautą žolę tolygiai paskleisti po veją kaip natūralią trąšą mulčiuojant arba surinkti į 35 litrų žolės surinkimo talpą, kad būtų galima pjauti ilgiau nedarant pertraukų. Naudojimo patogumui stūmimo rankenos aukštį galima reguliuoti. Sulankstomas rėmas užima mažiau vietos sandėliuojant. Integruotų transportavimo rankenų dėka, vejapjovę galima lengvai pernešti ar lipant laiptais. Vejapjovė suderinama su visais keičiamais akumuliatoriais iš 18 V Kärcher Battery Power akumuliatorių platformos.
Savybės ir privalumai
Galingas bešepetėlinis variklisDidelis našumas ir ilgesnis įrenginio tarnavimo laikas
iPowerPapildomas našumas ir optimizuotas akumuliatoriaus veikimo laikas. Dėl išmaniojo valdymo funkcijos, variklio apsukų greitis pjovimo metu automatiškai prisitaiko prie žolės būklės.
2-in-1 pjovimo sistemaPjaunama žolė efektyviai surenkama į žolės surinkimo talpą pjovimo metu. Mulčiavimo funkcija: naudojant mulčiavimo kaištį, nupjauta žolė paskleidžiama kaip natūrali trąša. Aštrūs, plieniniai ašmenys tolygiai pjauna veją, nepaliekant nelygių kraštų.
Efektyvus žolės surinkimo konteinerio užpildymas
- Dėl optimizuoto oro srauto žolės surinkimo konteineris prisipildo iki 95%. Todėl reikia mažiau pertraukų naudojimo metu.
Užpildymo lygio indikatorius
- Žolės surinkimo konteinerio sklendė užsidaro, kai jis visiškai prisipildo ir jį reikia ištuštinti.
Patogus pjovimo aukščio reguliavimas
- Vos vienu judesiu galima reguliuoti reikiamą pjovimo aukštį, pasirenkant vieną iš penkių lygių - nuo 25 iki 60 mm.
Pjauna iki pat pakraščių
- Specialūs šereliai automatiškai pagauna žolę, augančią pakraščiuose.
Vietą taupantis dizainas
- Tekstilinė surinkimo talpa gali būti sulankstoma ir taip neužims sandėliavimo vietos.
- Sulenkiama rankena leidžia įrenginį sandėliuoti taupant vietą.
Integruota sulankstoma rankena
- Integruota rankena patogiam transportavimui.
Ergonomiškas naudojimas
- Stūmimo rankena gali būi pritaikyta kiekvienam naudotojui – kad visada išlikti vertikalioje padėtyje.
- Saugus ir komfortiškas naudojimas dėl minkštos rankenos.
- Ant stūmimo rankenos esanti valdymo juosta palengvina vejapjovės valdymą.
Specifikacijos
Techniniai duomenys
|Akumuliatorinis įrenginys
|Akumuliatorių platforma
|18 V akumuliatorių platforma
|Pjovimo plotis (cm)
|34
|Pjovimo aukštis (mm)
|25 - 60
|Pjovimo aukščio reguliavimas
|5x
|Nupjautos žolės talpos dydis (l)
|35
|Pavara
|Bešepetėlinis variklis
|Apsukų greitis (rpm)
|3500
|Akumuliatoriaus tipas
|Li-Ion keičiamas akumuliatorius
|Įtampa (V)
|18
|Našumas vienam akumuliatoriaus įkrovimui* (m²)
|max. 175 (2,5 Ah) / max. 350 (5,0 Ah)
|Veikimo laikas vienu akumuliatoriaus įkrovimu (min)
|max. 14 (2,5 Ah) / max. 28 (5,0 Ah)
|Spalva
|Geltona
|Svoris (be priedų) (kg)
|12,5
|Matmenys (I x P x A) (mm)
|1186 x 355 x 1026
Komplektacija
- Versija: Akumuliatorius ir kroviklis neįeina į komplektaciją
- Mulčiavimo rinkinys
- Nupjautos žolės talpa
Įranga
- Ašmenys
- Stūmimo rankena, reguliuojamas aukštis
- Integruota sulankstoma rankena
- Užpildymo lygio indikatorius
Pritaikymo sritys
- Veja
Priedai
LMO 3-18 atsarginės dalys
