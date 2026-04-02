Akumuliatorinė vejapjovė LMO 36-40 Battery
Paprastesnis žolės pjovimas nei bet kada: akumuliatorinė vejapjovė LMO 36-40 Battery. Didelis žoliapjovės plotis ir surinkimo krepšys garantuoja dar greitesnį ir patogesnį darbą ilgais intervalais.
Akumuliatorinė vejapjovė LMO 36-40 Battery garantuoja tobulą žolės išvaizdą. 2-in-1 pjovimo sistemos dėka, nupjautą žolę galima surinkti į didelį žolės surinkimo krepšį su užpildymo lygio indikatoriumi, arba paskirstyti kaip natūralią trąšą mulčiavimo rinkinio pagalba. Didelis pjovimo plotis kartu su žolės surinkimo konteineriu užtikrina greitą ir sklandų darbą. Vejos šukos užtikrina, kad net pakraščiuose auganti žolė būtų tobulai nupjauta. Pjovimo aukštį galima pasirinkti iš penkių skirtingų lygių. Patogų darbą, be nugaros skausmo garantuoja reguliuojama rankena kurią nusistatysite pagal savo ūgį, o ant jos sumontuoti jungtukai, užtikrins lengvą valdymą, be pastangų. Dėl savo sulankstomo rėmo, vejapjovė yra kompatiška ir nereikalauja daug erdvės laikymui. Saugos raktas - apsauga nuo vaikų, saugo nuo netyčinio paleidimo. Gražiai ir saugiai aplinkai!
Savybės ir privalumai
Pjauna iki pat pakraščiųSpecialūs šereliai automatiškai pagauna žolę, augančią pakraščiuose.
Didelė nupjautos žolės surinkimo talpaDidelė talpa sumažina ištuštinimo dažnį, leidžia dirbti be trukdžių. Tekstilinė surinkimo talpa gali būti sulankstoma ir taip neužims sandėliavimo vietos.
2-in-1 pjovimo sistemaPjaunama žolė efektyviai surenkama į žolės surinkimo talpą pjovimo metu. Mulčiavimo funkcija: naudojant mulčiavimo kaištį nupjauta žolė yra paskleidžiama ant vejos kaip natūrali trąša. Aštrūs, plieniniai ašmenys tolygiai pjauna veją, nepaliekant nelygių kraštų.
Centrinis pjovimo aukščio nustatymas
- Pjovimo aukštis gali būti pritaikomas iki penkių pozicijų.
Užpildymo lygio indikatorius
- Pripildymo lygio indikatorius nurodo, kada reikia ištuštinti žolių surinkimo talpyklą.
Sulenkiama rankena
- Praktiškas dizainas leidžia sandėliuoti taupant vietą.
Ergonomiškas naudojimas
- Greitai atleidžiamas tvirtinimas patogiam fiksavimui. Reguliuojamas kampas užtikrina vertikalią darbinę padėtį.
- Saugus ir komfortiškas naudojimas dėl minkštos rankenos.
- Abiejose pusėse esantys mygtukai palengvina naudojimą.
Saugumo užraktas
- Apsauga nuo vaikų: papildomos priemonės nuo netikėto įrenginio įsijungimo.
Integruota sulankstoma rankena
- Integruota rankena patogiam transportavimui.
Priklauso 36 V Kärcher „Battery Power“ platformai
- Realaus laiko technologija su LCD ekranu: nurodo likusį veikimo laiką, likusį įkrovimo laiką ir akumuliatoriaus talpą.
- Ilgaamžis ir galingas dėka ličio jonų akumuliatoriaus.
- Keičiamas akumuliatorius gali būti naudojamas su kitais 36 V Kärcher „Battery Power“ platformos įrenginiais.
Specifikacijos
Techniniai duomenys
|Akumuliatorinis įrenginys
|Akumuliatorių platforma
|36 V akumuliatorių platforma
|Pjovimo plotis (cm)
|40
|Pjovimo aukštis (mm)
|20 - 70
|Pjovimo aukščio reguliavimas
|5x
|Nupjautos žolės talpos dydis (l)
|50
|Apsukų greitis (rpm)
|3550
|Akumuliatoriaus tipas
|Li-Ion keičiamas akumuliatorius
|Įtampa (V)
|36
|Našumas vienam akumuliatoriaus įkrovimui* (ft/m²)
|max. 275 (2,5 Ah) / max. 550 (5,0 Ah)
|Veikimo laikas vienu akumuliatoriaus įkrovimu (h/min)
|max. 15 (2,5 Ah) / max. 30 (5,0 Ah)
|Spalva
|Geltona
|Svoris (be priedų) (kg)
|18,6
|Matmenys (I x P x A) (mm)
|1284 x 459 x 1043
¹⁾ Pjovimo aukštis: 5 lygis
Komplektacija
- Versija: Akumuliatorius ir kroviklis neįeina į komplektaciją
- Mulčiavimo rinkinys
- Nupjautos žolės talpa
Įranga
- Ašmenys
- Integruota sulankstoma rankena
- Užpildymo lygio indikatorius
Videos
Pritaikymo sritys
- Veja
Priedai
LMO 36-40 Battery atsarginės dalys
Suraskite „Kärcher“ valymo įrangos atsargines dalis paprastai ir patogiai - įveskite Jūsų Karcher įrenginio (produkto) kodą, spauskite „ieškoti atsarginių dalių“ ir jas pasirinkite pateiktoje schemoje.