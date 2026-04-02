Akumuliatorinė vejapjovė LMO 36-40 Battery

Paprastesnis žolės pjovimas nei bet kada: akumuliatorinė vejapjovė LMO 36-40 Battery. Didelis žoliapjovės plotis ir surinkimo krepšys garantuoja dar greitesnį ir patogesnį darbą ilgais intervalais.

Akumuliatorinė vejapjovė LMO 36-40 Battery garantuoja tobulą žolės išvaizdą. 2-in-1 pjovimo sistemos dėka, nupjautą žolę galima surinkti į didelį žolės surinkimo krepšį su užpildymo lygio indikatoriumi, arba paskirstyti kaip natūralią trąšą mulčiavimo rinkinio pagalba. Didelis pjovimo plotis kartu su žolės surinkimo konteineriu užtikrina greitą ir sklandų darbą. Vejos šukos užtikrina, kad net pakraščiuose auganti žolė būtų tobulai nupjauta. Pjovimo aukštį galima pasirinkti iš penkių skirtingų lygių. Patogų darbą, be nugaros skausmo garantuoja reguliuojama rankena kurią nusistatysite pagal savo ūgį, o ant jos sumontuoti jungtukai, užtikrins lengvą valdymą, be pastangų. Dėl savo sulankstomo rėmo, vejapjovė yra kompatiška ir nereikalauja daug erdvės laikymui. Saugos raktas - apsauga nuo vaikų, saugo nuo netyčinio paleidimo. Gražiai ir saugiai aplinkai!

Savybės ir privalumai
Akumuliatorinė vejapjovė LMO 36-40 Battery: Pjauna iki pat pakraščių
Pjauna iki pat pakraščių
Specialūs šereliai automatiškai pagauna žolę, augančią pakraščiuose.
Akumuliatorinė vejapjovė LMO 36-40 Battery: Didelė nupjautos žolės surinkimo talpa
Didelė nupjautos žolės surinkimo talpa
Didelė talpa sumažina ištuštinimo dažnį, leidžia dirbti be trukdžių. Tekstilinė surinkimo talpa gali būti sulankstoma ir taip neužims sandėliavimo vietos.
Akumuliatorinė vejapjovė LMO 36-40 Battery: 2-in-1 pjovimo sistema
2-in-1 pjovimo sistema
Pjaunama žolė efektyviai surenkama į žolės surinkimo talpą pjovimo metu. Mulčiavimo funkcija: naudojant mulčiavimo kaištį nupjauta žolė yra paskleidžiama ant vejos kaip natūrali trąša. Aštrūs, plieniniai ašmenys tolygiai pjauna veją, nepaliekant nelygių kraštų.
Centrinis pjovimo aukščio nustatymas
  • Pjovimo aukštis gali būti pritaikomas iki penkių pozicijų.
Užpildymo lygio indikatorius
  • Pripildymo lygio indikatorius nurodo, kada reikia ištuštinti žolių surinkimo talpyklą.
Sulenkiama rankena
  • Praktiškas dizainas leidžia sandėliuoti taupant vietą.
Ergonomiškas naudojimas
  • Greitai atleidžiamas tvirtinimas patogiam fiksavimui. Reguliuojamas kampas užtikrina vertikalią darbinę padėtį.
  • Saugus ir komfortiškas naudojimas dėl minkštos rankenos.
  • Abiejose pusėse esantys mygtukai palengvina naudojimą.
Saugumo užraktas
  • Apsauga nuo vaikų: papildomos priemonės nuo netikėto įrenginio įsijungimo.
Integruota sulankstoma rankena
  • Integruota rankena patogiam transportavimui.
Priklauso 36 V Kärcher „Battery Power“ platformai
  • Realaus laiko technologija su LCD ekranu: nurodo likusį veikimo laiką, likusį įkrovimo laiką ir akumuliatoriaus talpą.
  • Ilgaamžis ir galingas dėka ličio jonų akumuliatoriaus.
  • Keičiamas akumuliatorius gali būti naudojamas su kitais 36 V Kärcher „Battery Power“ platformos įrenginiais.
Specifikacijos

Techniniai duomenys

Akumuliatorinis įrenginys
Akumuliatorių platforma 36 V akumuliatorių platforma
Pjovimo plotis (cm) 40
Pjovimo aukštis (mm) 20 - 70
Pjovimo aukščio reguliavimas 5x
Nupjautos žolės talpos dydis (l) 50
Apsukų greitis (rpm) 3550
Akumuliatoriaus tipas Li-Ion keičiamas akumuliatorius
Įtampa (V) 36
Našumas vienam akumuliatoriaus įkrovimui* (ft/m²) max. 275 (2,5 Ah) / max. 550 (5,0 Ah)
Veikimo laikas vienu akumuliatoriaus įkrovimu (h/min) max. 15 (2,5 Ah) / max. 30 (5,0 Ah)
Spalva Geltona
Svoris (be priedų) (kg) 18,6
Matmenys (I x P x A) (mm) 1284 x 459 x 1043

¹⁾ Pjovimo aukštis: 5 lygis

Komplektacija

  • Versija: Akumuliatorius ir kroviklis neįeina į komplektaciją
  • Mulčiavimo rinkinys
  • Nupjautos žolės talpa

Įranga

  • Ašmenys
  • Integruota sulankstoma rankena
  • Užpildymo lygio indikatorius
Akumuliatorinė vejapjovė LMO 36-40 Battery
  • Veja
