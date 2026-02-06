Akumuliatorinė vejapjovė LMO 5-18 Dual
41 cm pjovimo plotis ir dvigubai didesnė galia - LMO 5-18 Dual Battery akumuliatorinės vejapjovės galingas 36 V variklis varomas dviem 18 V akumuliatoriais.
Su dviem 18 V akumuliatoriais ir galingu 36 V bešepetėliniu varikliu LMO 5-18 Dual Battery puikiai tinka ir didelėms, iki 550 m² vejoms. Lengva ir manevringa, akumuliatorinė vejapjovė gali be vargo judėti nelygiu paviršiumi ir apvažiuoti kliūtis. Darbinis plotis - 41 cm, o pjovimo aukštį galima reguliuoti vienu iš šešių lygių - nuo 25 iki 70 mm. Pjaunant išmanioji iPower valdymo sistema automatiškai pritaiko variklio apsukų greitį pagal žolės būklę. Vejos šukos ištiesina šalia kraštų ar pakraščių augančius žolės stiebus ir užtikrina, kad nė vienas iš jų neliktų nenupjautas pjovimo metu. Dėl sistemos 2-in-1 nupjauta žolė tolygiai paskleidžiama po veją kaip natūrali trąša mulčiavimo metu arba surenkama į didelę 45 l talpos žolės talpą – ilgesniam darbui be pertraukų. Teleskopinė stūmimo rankena užtikrina patogią ir ergonomišką darbo padėtį. Sulankstomas rėmas sandėliuojant užima labai mažai vietos. Didelė ir tvirta rankena skirta pernešti įrenginį ar lipant laiptais. LMO 5-18 Dual Battery suderinama su 18 V Kärcher Battery Power akumuliatorių platforma.
Savybės ir privalumai
18 V + 18 V = 36 V galiaGalingas 36 V variklis, varomas dviem 18 V Li-Ion akumuliatoriais.
Galingas bešepetėlinis variklisDidelis našumas ir ilgesnis įrenginio tarnavimo laikas
iPowerPapildomas našumas ir optimizuotas akumuliatoriaus veikimo laikas. Dėl išmaniojo valdymo funkcijos, variklio apsukų greitis pjovimo metu automatiškai prisitaiko prie žolės būklės.
2-in-1 pjovimo sistema
- Pjaunama žolė efektyviai surenkama į žolės surinkimo talpą pjovimo metu.
- Mulčiavimo funkcija: naudojant mulčiavimo kaištį, nupjauta žolė paskleidžiama kaip natūrali trąša.
- Aštrūs, plieniniai ašmenys tolygiai pjauna veją, nepaliekant nelygių kraštų.
Efektyvus žolės surinkimo konteinerio užpildymas
- Dėl optimizuoto oro srauto žolės surinkimo konteineris prisipildo iki 95%. Todėl reikia mažiau pertraukų naudojimo metu.
- Žolės surinkimo konteinerio sklendė užsidaro, kai jis visiškai prisipildo ir jį reikia ištuštinti.
Paprastas pjovimo aukščio nustatymas
- Vos vienu judesiu pjovimo aukštį galima lengvai nustatyti, pasirenkant vieną iš šešių lygių - nuo 25 iki 70 mm.
Pjauna iki pat pakraščių
- Specialūs šereliai automatiškai pagauna žolę, augančią pakraščiuose.
Vietą taupantis dizainas
- Tekstilinė surinkimo talpa gali būti sulankstoma ir taip neužims sandėliavimo vietos.
- Sulenkiama rankena leidžia įrenginį sandėliuoti taupant vietą.
Integruota sulankstoma rankena
- Integruota rankena patogiam transportavimui.
Ergonomiškas naudojimas
- Greitai atleidžiamas tvirtinimas patogiam fiksavimui. Reguliuojamas kampas užtikrina vertikalią darbinę padėtį.
- Saugus ir komfortiškas naudojimas dėl minkštos rankenos.
- Ant stūmimo rankenos esanti valdymo juosta palengvina vejapjovės valdymą.
Specifikacijos
Techniniai duomenys
|Variklio įtampa (V)
|36
|Akumuliatorinis įrenginys
|Akumuliatorių platforma
|18 V akumuliatorių platforma
|Pjovimo plotis (cm)
|41
|Pjovimo aukštis (cm)
|25 - 70
|Pjovimo aukščio reguliavimas
|6x
|Nupjautos žolės talpos dydis (l)
|45
|Pavara
|Bešepetėlinis variklis
|Apsukų greitis (rpm)
|3500
|Akumuliatoriaus tipas
|Li-Ion keičiamas akumuliatorius
|Įtampa (V)
|18
|Reikalingų akumuliatorių skaičius (Piece(s))
|2
|Našumas vienam akumuliatoriaus įkrovimui* (m²)
|max. 275 (2,5 Ah) / max. 550 (5,0 Ah)
|Veikimo laikas vienu akumuliatoriaus įkrovimu (min)
|max. 20 (2,5 Ah) / max. 40 (5,0 Ah)
|Spalva
|Geltona
|Svoris (be priedų) (kg)
|14
|Matmenys (I x P x A) (mm)
|1245 x 440 x 1031
Komplektacija
- Versija: Akumuliatoriai ir įkroviklis į komplektą neįeina
- Mulčiavimo rinkinys
- Nupjautos žolės talpa
Įranga
- Ašmenys
- Stūmimo rankena, reguliuojamas aukštis
- Integruota sulankstoma rankena
- Užpildymo lygio indikatorius
Videos
Pritaikymo sritys
- Veja
Priedai
LMO 5-18 Dual atsarginės dalys
Suraskite „Kärcher“ valymo įrangos atsargines dalis paprastai ir patogiai - įveskite Jūsų Karcher įrenginio (produkto) kodą, spauskite „ieškoti atsarginių dalių“ ir jas pasirinkite pateiktoje schemoje.