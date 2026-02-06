Akumuliatorinė vejapjovė LMO 5-18 Dual

41 cm pjovimo plotis ir dvigubai didesnė galia - LMO 5-18 Dual Battery akumuliatorinės vejapjovės galingas 36 V variklis varomas dviem 18 V akumuliatoriais.

Su dviem 18 V akumuliatoriais ir galingu 36 V bešepetėliniu varikliu LMO 5-18 Dual Battery puikiai tinka ir didelėms, iki 550 m² vejoms. Lengva ir manevringa, akumuliatorinė vejapjovė gali be vargo judėti nelygiu paviršiumi ir apvažiuoti kliūtis. Darbinis plotis - 41 cm, o pjovimo aukštį galima reguliuoti vienu iš šešių lygių - nuo 25 iki 70 mm. Pjaunant išmanioji iPower valdymo sistema automatiškai pritaiko variklio apsukų greitį pagal žolės būklę. Vejos šukos ištiesina šalia kraštų ar pakraščių augančius žolės stiebus ir užtikrina, kad nė vienas iš jų neliktų nenupjautas pjovimo metu. Dėl sistemos 2-in-1 nupjauta žolė tolygiai paskleidžiama po veją kaip natūrali trąša mulčiavimo metu arba surenkama į didelę 45 l talpos žolės talpą – ilgesniam darbui be pertraukų. Teleskopinė stūmimo rankena užtikrina patogią ir ergonomišką darbo padėtį. Sulankstomas rėmas sandėliuojant užima labai mažai vietos. Didelė ir tvirta rankena skirta pernešti įrenginį ar lipant laiptais. LMO 5-18 Dual Battery suderinama su 18 V Kärcher Battery Power akumuliatorių platforma.

Savybės ir privalumai
Akumuliatorinė vejapjovė LMO 5-18 Dual: 18 V + 18 V = 36 V galia
18 V + 18 V = 36 V galia
Galingas 36 V variklis, varomas dviem 18 V Li-Ion akumuliatoriais.
Akumuliatorinė vejapjovė LMO 5-18 Dual: Galingas bešepetėlinis variklis
Galingas bešepetėlinis variklis
Didelis našumas ir ilgesnis įrenginio tarnavimo laikas
Akumuliatorinė vejapjovė LMO 5-18 Dual: iPower
iPower
Papildomas našumas ir optimizuotas akumuliatoriaus veikimo laikas. Dėl išmaniojo valdymo funkcijos, variklio apsukų greitis pjovimo metu automatiškai prisitaiko prie žolės būklės.
2-in-1 pjovimo sistema
  • Pjaunama žolė efektyviai surenkama į žolės surinkimo talpą pjovimo metu.
  • Mulčiavimo funkcija: naudojant mulčiavimo kaištį, nupjauta žolė paskleidžiama kaip natūrali trąša.
  • Aštrūs, plieniniai ašmenys tolygiai pjauna veją, nepaliekant nelygių kraštų.
Efektyvus žolės surinkimo konteinerio užpildymas
  • Dėl optimizuoto oro srauto žolės surinkimo konteineris prisipildo iki 95%. Todėl reikia mažiau pertraukų naudojimo metu.
  • Žolės surinkimo konteinerio sklendė užsidaro, kai jis visiškai prisipildo ir jį reikia ištuštinti.
Paprastas pjovimo aukščio nustatymas
  • Vos vienu judesiu pjovimo aukštį galima lengvai nustatyti, pasirenkant vieną iš šešių lygių - nuo 25 iki 70 mm.
Pjauna iki pat pakraščių
  • Specialūs šereliai automatiškai pagauna žolę, augančią pakraščiuose.
Vietą taupantis dizainas
  • Tekstilinė surinkimo talpa gali būti sulankstoma ir taip neužims sandėliavimo vietos.
  • Sulenkiama rankena leidžia įrenginį sandėliuoti taupant vietą.
Integruota sulankstoma rankena
  • Integruota rankena patogiam transportavimui.
Ergonomiškas naudojimas
  • Greitai atleidžiamas tvirtinimas patogiam fiksavimui. Reguliuojamas kampas užtikrina vertikalią darbinę padėtį.
  • Saugus ir komfortiškas naudojimas dėl minkštos rankenos.
  • Ant stūmimo rankenos esanti valdymo juosta palengvina vejapjovės valdymą.
Specifikacijos

Techniniai duomenys

Variklio įtampa (V) 36
Akumuliatorinis įrenginys
Akumuliatorių platforma 18 V akumuliatorių platforma
Pjovimo plotis (cm) 41
Pjovimo aukštis (cm) 25 - 70
Pjovimo aukščio reguliavimas 6x
Nupjautos žolės talpos dydis (l) 45
Pavara Bešepetėlinis variklis
Apsukų greitis (rpm) 3500
Akumuliatoriaus tipas Li-Ion keičiamas akumuliatorius
Įtampa (V) 18
Reikalingų akumuliatorių skaičius (Piece(s)) 2
Našumas vienam akumuliatoriaus įkrovimui* (m²) max. 275 (2,5 Ah) / max. 550 (5,0 Ah)
Veikimo laikas vienu akumuliatoriaus įkrovimu (min) max. 20 (2,5 Ah) / max. 40 (5,0 Ah)
Spalva Geltona
Svoris (be priedų) (kg) 14
Matmenys (I x P x A) (mm) 1245 x 440 x 1031

Komplektacija

  • Versija: Akumuliatoriai ir įkroviklis į komplektą neįeina
  • Mulčiavimo rinkinys
  • Nupjautos žolės talpa

Įranga

  • Ašmenys
  • Stūmimo rankena, reguliuojamas aukštis
  • Integruota sulankstoma rankena
  • Užpildymo lygio indikatorius
Akumuliatorinė vejapjovė LMO 5-18 Dual
Akumuliatorinė vejapjovė LMO 5-18 Dual
Videos
Pritaikymo sritys
  • Veja
Priedai
LMO 5-18 Dual atsarginės dalys

Suraskite „Kärcher“ valymo įrangos atsargines dalis paprastai ir patogiai - įveskite Jūsų Karcher įrenginio (produkto) kodą, spauskite „ieškoti atsarginių dalių“ ir jas pasirinkite pateiktoje schemoje.