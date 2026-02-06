Akumuliatorinė vejapjovė LMO 5-18 Dual Battery Set
Dvigubai didesnė galia - patvari akumuliatorinė vejapjovė LMO 5-18 Dual Battery Set su 36 V varikliu ir dviem 18 V akumuliatoriais. Į komplektą įeina akumuliatoriai ir greitasis įkroviklis.
Su dviem 18 V akumuliatoriais ir galingu 36 V varikliu be šepetėlių LMO 5-18 Dual Battery Set puikiai tinka ir didelėms, iki 550 m² vejoms. Lengva ir manevringa, akumuliatorinė vejapjovė be vargo įveikia nelygų reljefą ir kliūtis. Darbinis plotis - 41 cm, o pjovimo aukštį galima reguliuoti pasirenkant vieną iš šešių lygių - nuo 25 iki 70 mm. Pjaunant išmanioji iPower valdymo sistema automatiškai pritaiko variklio apsukų greitį pagal žolės būklę. Vejos šukos ištiesina palei kraštus ar pakraščius augančius žolės stiebus ir užtikrina, kad nė viena iš jų neliktų nenupjautas pjovimo metu. Dėl pjovimo sistemos 2-in-1 nupjauta žolė tolygiai paskleidžiama po veją kaip natūrali trąša mulčiavimo metu arba surenkama į didelį 45 l talpos žolės surinkimo konteinerį – ilgesniam darbui be pertraukų. Teleskopinė stūmimo rankena užtikrina patogią ir ergonomišką darbo padėtį. Sulankstomas rėmas sandėliuojant užima labai mažai vietos. Didelė ir tvirta rankena skirta pernešti įrenginį ar lipant laiptais. Į komplektą įeina du 18 V akumuliatoriai ir greitasis įkroviklis.
Savybės ir privalumai
18 V + 18 V = 36 V galiaGalingas 36 V variklis, varomas dviem 18 V Li-Ion akumuliatoriais.
Galingas bešepetėlinis variklisDidelis našumas ir ilgesnis įrenginio tarnavimo laikas
iPowerPapildomas našumas ir optimizuotas akumuliatoriaus veikimo laikas. Dėl išmaniojo valdymo funkcijos, variklio apsukų greitis pjovimo metu automatiškai prisitaiko prie žolės būklės.
2-in-1 pjovimo sistema
- Pjaunama žolė efektyviai surenkama į žolės surinkimo talpą pjovimo metu.
- Mulčiavimo funkcija: naudojant mulčiavimo kaištį nupjauta žolė yra paskleidžiama ant vejos kaip natūrali trąša.
Efektyvus žolės surinkimo konteinerio užpildymas
- Dėl optimizuoto oro srauto žolės surinkimo konteineris prisipildo iki 95%. Todėl reikia mažiau pertraukų naudojimo metu.
- Žolės surinkimo konteinerio sklendė užsidaro, kai jis visiškai prisipildo ir jį reikia ištuštinti.
Paprastas pjovimo aukščio nustatymas
- Vos vienu judesiu pjovimo aukštį galima lengvai nustatyti, pasirenkant vieną iš šešių lygių - nuo 25 iki 70 mm.
Pjauna iki pat pakraščių
- Specialūs šereliai automatiškai pagauna žolę, augančią pakraščiuose.
Vietą taupantis dizainas
- Tekstilinė surinkimo talpa gali būti sulankstoma ir taip neužims sandėliavimo vietos.
- Sulenkiama rankena leidžia įrenginį sandėliuoti taupant vietą.
Integruota sulankstoma rankena
- Integruota rankena patogiam transportavimui.
Ergonomiškas naudojimas
- Greitai atleidžiamas tvirtinimas patogiam fiksavimui. Reguliuojamas kampas užtikrina vertikalią darbinę padėtį.
- Saugus ir komfortiškas naudojimas dėl minkštos rankenos.
- Ant stūmimo rankenos esanti valdymo juosta palengvina vejapjovės valdymą.
Specifikacijos
Techniniai duomenys
|Variklio įtampa (V)
|36
|Akumuliatorinis įrenginys
|Akumuliatorių platforma
|18 V akumuliatorių platforma
|Pjovimo plotis (cm)
|41
|Pjovimo aukštis (mm)
|25 - 70
|Pjovimo aukščio reguliavimas
|6x
|Nupjautos žolės talpos dydis (l)
|45
|Pavara
|Bešepetėlinis variklis
|Apsukų greitis (rpm)
|3500
|Akumuliatoriaus tipas
|Li-Ion keičiamas akumuliatorius
|Įtampa (V)
|18
|Talpa (Ah)
|5
|Reikalingų akumuliatorių skaičius (Piece(s))
|2
|Našumas vienam akumuliatoriaus įkrovimui* (m²)
|max. 550 (5,0 Ah)
|Veikimo laikas vienu akumuliatoriaus įkrovimu (min)
|max. 40 (5,0 Ah)
|Baterijos įkrovimo laikas su greitu įkrovikliu 80% / 100% (min)
|94 / 143
|Įkrovimo srovė (A)
|2,5
|Maitinimo šaltinis akumuliatoriaus įkrovikliui (V/Hz)
|100 - 240 / 50 - 60
|Spalva
|Geltona
|Svoris (be priedų) (kg)
|14
|Matmenys (I x P x A) (mm)
|1245 x 440 x 1031
Komplektacija
- Versija: Komplekte yra akumuliatoriai ir įkroviklis
- Akumuliatorius: 18 V / 5.0 Ah Battery Power akumuliatorius (2 vnt.)
- Akumuliatoriaus įkroviklis: 18 V Battery Power greitasis įkroviklis (2 vnt.)
- Mulčiavimo rinkinys
- Nupjautos žolės talpa
Įranga
- Ašmenys
- Stūmimo rankena, reguliuojamas aukštis
- Integruota sulankstoma rankena
- Užpildymo lygio indikatorius
Pritaikymo sritys
- Veja
