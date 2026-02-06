Akumuliatorinė žoliapjovė LTR 3-18 Dual
Galingas, efektyvus ir patogus – didelio našumo 36 V variklis, varomas dviem 18 V akumuliatoriais, pavers vejos pjovimą tikru malonumu. Taip pat labai veiksmingas pjaunant aukštą žolę.
Dviejų akumuliatorių žoliapjovė LTR 3-18 yra ypač galingas ir patogus sprendimas, leidžiantis kruopščiai nupjauti veją ir vejos pakraščius. Galingas 36 V variklis visą reikiamą energiją gauna iš dviejų 18 V ličio jonų akumuliatorių ir pasižymi įspūdingu našumu. Reguliuojama dviejų dalių rankena ir teleskopinė žoliapjovės rankenos funkcija suteikia ergonomiškumo. Besisukantis pjovimo valas užtikrina tikslų vejos pjovimą, o atlenkiama apsauga išlaiko saugų atstumą nuo augalų ir medžių. Nesvarbu, ar tai būtų siauri kampai, ar sudėtingos vietos sode, ši akumuliatorinė žoliapjovė susidoros su kiekvienu iššūkiu. Kadangi žoliapjovės galvutės kampas taip pat yra reguliuojamas, galima pasiekti puikių pjovimo rezultatų net po kliūtimis ar šlaituose. Automatinis žoliapjovės valo reguliavimas užtikrina tobulą valo ilgį ir kaskart kruopštų pjovimą.
Savybės ir privalumai
36 V maitinimasGalingas 36 V variklis, maitinamas dviem 18 V ličio jonų akumuliatoriais.
Efektyvi pjovimo sistemaPalengvinapjovimo darbus kampuose ir siaurose sodo vietose. Suktas pjovimo valas užtikrina tikslų pjovimą ir tylų darbą.
Kraštų pjovimasBesisukanti galvutė švariems, tiksliai nupjautiems vejos kraštams palei terasas ir takus.
Reguliuojama galvutė
- Ergonomiškas pjovimo sprendimas net ir po žemais paviršiais, pavyzdžiui sodo suolais.
Atlenkiama augalų apsauga
- Apsaugo augalus ir medžius nuo pažeidimų.
Teleskopinė rankena
- Pritaikoma prie kiekvieno vartotojo ūgio. Vertikali darbinė padėtis apsaugo nugarą nuo sužeidimų.
Ergonomiškas rankenos dizainas
- Gumuota rankena užtikrina saugų sukibimą ir papildomą komfortą.
- Dviejų dalių rankenos kampas yra reguliuojamas, kad būtų galima laikytis ergonomiškos ir atsipalaidavusios laikysenos.
Automatinis valo reguliavimas
- Automatinis valo prisitaikymas garantuoja, kad jis nuolat bus reikiamo ilgio.
Optimalus ašmenų naudojimas
- Puikiai tinka daug jėgų reikalaujantiems pjovimo darbams.
Priklauso 18 V Kärcher Battery Power platformai.
- Realaus laiko technologija su LCD akumuliatoriaus ekranu: rodo likusį veikimo laiką, likusį įkrovimo laiką ir akumuliatoriaus talpą.
- Du keičiami akumuliatoriai gali būti naudojami su visais kitais 18 V Kärcher Battery Power platformos įrenginiais.
Specifikacijos
Techniniai duomenys
|Variklio įtampa (V)
|36
|Akumuliatorinis įrenginys
|Akumuliatorių platforma
|18 V akumuliatorių platforma
|Pjovimo skersmuo (cm)
|30
|Krūmapjovė
|Valo galvutė
|Sriegio pratęsimas
|automatinis
|Valo geometrija
|suktas
|Valo skersmuo (mm)
|2
|Greičio reguliavimas
|ne
|Apsukų greitis (rpm)
|8000
|Akumuliatoriaus tipas
|Li-Ion keičiamas akumuliatorius
|Įtampa (V)
|18
|Reikalingų akumuliatorių skaičius (Piece(s))
|2
|Našumas vienam akumuliatoriaus įkrovimui* (m)
|max. 600 (2,5 Ah) / max. 1200 (5,0 Ah)
|Veikimo laikas vienu akumuliatoriaus įkrovimu (min)
|max. 35 (2,5 Ah) / max. 70 (5,0 Ah)
|Spalva
|Geltona
|Svoris (be priedų) (kg)
|2,4
|Svoris (su pakuote) (kg)
|3,6
|Matmenys (I x P x A) (mm)
|345 x 350 x 1285
Komplektacija
- Versija: Akumuliatorius ir kroviklis neįeina į komplektaciją
- Peties juosta
Įranga
- Ritė
- Augalų apsauga
- Pakreipimo reguliavimas
- Papildoma rankena
- Pasukamas pjovimo mazgas
Videos
Pritaikymo sritys
- Veja
- Vejos pakraščiai, pavyzdžiui, palei gėlynus ar takus
Priedai
LTR 3-18 Dual atsarginės dalys
Suraskite „Kärcher“ valymo įrangos atsargines dalis paprastai ir patogiai - įveskite Jūsų Karcher įrenginio (produkto) kodą, spauskite „ieškoti atsarginių dalių“ ir jas pasirinkite pateiktoje schemoje.