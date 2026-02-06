Akumuliatorinė žoliapjovė LTR 3-18 Dual Battery Set

Universalus įrenginys – efektyviai pjauna aukštą žolę, nes turi galingą 36 V variklį ir įveikia net sudėtingas vietas. Pridedami 2x18 V akumuliatoriai ir akumuliatoriaus įkroviklis.

Efektyvumas, tikslumas ir patogumas – visa tai dera viename įrenginyje. Su LTR 3-18 akumuliatorine žoliapjove „Dual Battery Set“ sodo darbai taps tikru malonumu. Galingas 36 V variklis visą reikiamą energiją gauna iš dviejų 18 V ličio jonų akumuliatorių ir užtikrina įspūdingą našumą. Reguliuojama dviejų dalių rankena ir teleskopinė konstrukcija leidžia naudoti įrenginį vertikalioje padėtyje, taip suteikiant darbui daugiau patogumo ir tausojant nugarą. Nesvarbu, ar tai būtų dideli plotai, ar sunkiai pasiekiami vejos kraštai, su šia akumuliatorine žoliapjove viską įveiksite labai lengvai. Besisukantis pjovimo valas užtikrina tikslų vejos pjovimą, o atlenkiama apsauga užtikrina, kad augalai ir medžiai būtų apsaugoti naudojimo metu. Žoliapjovės galvutės kampą galima reguliuoti pagal poreikį, kad būtų galima pjauti po kliūtimis ar šlaituose. Komplektacijoje yra du įkraunami akumuliatoriai ir greitasis įkroviklis.

Savybės ir privalumai
Akumuliatorinė žoliapjovė LTR 3-18 Dual Battery Set: 36 V maitinimas
36 V maitinimas
Galingas 36 V variklis, maitinamas dviem 18 V ličio jonų akumuliatoriais.
Akumuliatorinė žoliapjovė LTR 3-18 Dual Battery Set: Efektyvi pjovimo sistema
Efektyvi pjovimo sistema
Palengvinapjovimo darbus kampuose ir siaurose sodo vietose. Suktas pjovimo valas užtikrina tikslų pjovimą ir tylų darbą.
Akumuliatorinė žoliapjovė LTR 3-18 Dual Battery Set: Kraštų pjovimas
Kraštų pjovimas
Besisukanti galvutė švariems, tiksliai nupjautiems vejos kraštams palei terasas ir takus.
Reguliuojama galvutė
  • Ergonomiškas pjovimo sprendimas net ir po žemais paviršiais, pavyzdžiui sodo suolais.
Atlenkiama augalų apsauga
  • Apsaugo augalus ir medžius nuo pažeidimų.
Teleskopinė rankena
  • Pritaikoma prie kiekvieno vartotojo ūgio. Vertikali darbinė padėtis apsaugo nugarą nuo sužeidimų.
Ergonomiškas rankenos dizainas
  • Gumuota rankena užtikrina saugų sukibimą ir papildomą komfortą.
  • Dviejų dalių rankenos kampas yra reguliuojamas, kad būtų galima laikytis ergonomiškos ir atsipalaidavusios laikysenos.
Automatinis valo reguliavimas
  • Automatinis valo prisitaikymas garantuoja, kad jis nuolat bus reikiamo ilgio.
Optimalus ašmenų naudojimas
  • Puikiai tinka daug jėgų reikalaujantiems pjovimo darbams.
Priklauso 18 V Kärcher Battery Power platformai.
  • Realaus laiko technologija su LCD akumuliatoriaus ekranu: rodo likusį veikimo laiką, likusį įkrovimo laiką ir akumuliatoriaus talpą.
  • Du keičiami akumuliatoriai gali būti naudojami su visais kitais 18 V Kärcher Battery Power platformos įrenginiais.
Specifikacijos

Techniniai duomenys

Variklio įtampa (V) 36
Akumuliatorinis įrenginys
Akumuliatorių platforma 18 V akumuliatorių platforma
Pjovimo skersmuo (cm) 30
Krūmapjovė Valo galvutė
Sriegio pratęsimas automatinis
Valo geometrija suktas
Valo skersmuo (mm) 2
Greičio reguliavimas ne
Apsukų greitis (rpm) 8000
Akumuliatoriaus tipas Li-Ion keičiamas akumuliatorius
Įtampa (V) 18
Talpa (Ah) 2
Reikalingų akumuliatorių skaičius (Piece(s)) 2
Našumas vienam akumuliatoriaus įkrovimui* (m) max. 480 (2,0 Ah)
Veikimo laikas vienu akumuliatoriaus įkrovimu (min) max. 28 (2,0 Ah)
Baterijos įkrovimo laikas su greitu įkrovikliu 80% / 100% (min) 44 / 83
Įkrovimo srovė (A) 2,5
Maitinimo šaltinis akumuliatoriaus įkrovikliui (V/Hz) 100 - 240 / 50 - 60
Spalva Geltona
Svoris (be priedų) (kg) 2,4
Svoris (su pakuote) (kg) 6
Matmenys (I x P x A) (mm) 345 x 350 x 1285

Komplektacija

  • Versija: Komplekte yra akumuliatoriai ir įkroviklis
  • Akumuliatorius: 18 V / 2,0 Ah akumuliatoriaus maitinimo akumuliatorius (2 vnt.)
  • Akumuliatoriaus įkroviklis: 18 V Battery Power greitasis įkroviklis (2 vnt.)
  • Peties juosta

Įranga

  • Ritė
  • Augalų apsauga
  • Pakreipimo reguliavimas
  • Papildoma rankena
  • Pasukamas pjovimo mazgas
Pritaikymo sritys
  • Veja
  • Vejos pakraščiai, pavyzdžiui, palei gėlynus ar takus
Priedai
LTR 3-18 Dual Battery Set atsarginės dalys

Suraskite „Kärcher“ valymo įrangos atsargines dalis paprastai ir patogiai - įveskite Jūsų Karcher įrenginio (produkto) kodą, spauskite „ieškoti atsarginių dalių“ ir jas pasirinkite pateiktoje schemoje.