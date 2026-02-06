Akumuliatorinė žoliapjovė LTR 3-18 Dual Battery Set
Universalus įrenginys – efektyviai pjauna aukštą žolę, nes turi galingą 36 V variklį ir įveikia net sudėtingas vietas. Pridedami 2x18 V akumuliatoriai ir akumuliatoriaus įkroviklis.
Efektyvumas, tikslumas ir patogumas – visa tai dera viename įrenginyje. Su LTR 3-18 akumuliatorine žoliapjove „Dual Battery Set“ sodo darbai taps tikru malonumu. Galingas 36 V variklis visą reikiamą energiją gauna iš dviejų 18 V ličio jonų akumuliatorių ir užtikrina įspūdingą našumą. Reguliuojama dviejų dalių rankena ir teleskopinė konstrukcija leidžia naudoti įrenginį vertikalioje padėtyje, taip suteikiant darbui daugiau patogumo ir tausojant nugarą. Nesvarbu, ar tai būtų dideli plotai, ar sunkiai pasiekiami vejos kraštai, su šia akumuliatorine žoliapjove viską įveiksite labai lengvai. Besisukantis pjovimo valas užtikrina tikslų vejos pjovimą, o atlenkiama apsauga užtikrina, kad augalai ir medžiai būtų apsaugoti naudojimo metu. Žoliapjovės galvutės kampą galima reguliuoti pagal poreikį, kad būtų galima pjauti po kliūtimis ar šlaituose. Komplektacijoje yra du įkraunami akumuliatoriai ir greitasis įkroviklis.
Savybės ir privalumai
36 V maitinimasGalingas 36 V variklis, maitinamas dviem 18 V ličio jonų akumuliatoriais.
Efektyvi pjovimo sistemaPalengvinapjovimo darbus kampuose ir siaurose sodo vietose. Suktas pjovimo valas užtikrina tikslų pjovimą ir tylų darbą.
Kraštų pjovimasBesisukanti galvutė švariems, tiksliai nupjautiems vejos kraštams palei terasas ir takus.
Reguliuojama galvutė
- Ergonomiškas pjovimo sprendimas net ir po žemais paviršiais, pavyzdžiui sodo suolais.
Atlenkiama augalų apsauga
- Apsaugo augalus ir medžius nuo pažeidimų.
Teleskopinė rankena
- Pritaikoma prie kiekvieno vartotojo ūgio. Vertikali darbinė padėtis apsaugo nugarą nuo sužeidimų.
Ergonomiškas rankenos dizainas
- Gumuota rankena užtikrina saugų sukibimą ir papildomą komfortą.
- Dviejų dalių rankenos kampas yra reguliuojamas, kad būtų galima laikytis ergonomiškos ir atsipalaidavusios laikysenos.
Automatinis valo reguliavimas
- Automatinis valo prisitaikymas garantuoja, kad jis nuolat bus reikiamo ilgio.
Optimalus ašmenų naudojimas
- Puikiai tinka daug jėgų reikalaujantiems pjovimo darbams.
Priklauso 18 V Kärcher Battery Power platformai.
- Realaus laiko technologija su LCD akumuliatoriaus ekranu: rodo likusį veikimo laiką, likusį įkrovimo laiką ir akumuliatoriaus talpą.
- Du keičiami akumuliatoriai gali būti naudojami su visais kitais 18 V Kärcher Battery Power platformos įrenginiais.
Specifikacijos
Techniniai duomenys
|Variklio įtampa (V)
|36
|Akumuliatorinis įrenginys
|Akumuliatorių platforma
|18 V akumuliatorių platforma
|Pjovimo skersmuo (cm)
|30
|Krūmapjovė
|Valo galvutė
|Sriegio pratęsimas
|automatinis
|Valo geometrija
|suktas
|Valo skersmuo (mm)
|2
|Greičio reguliavimas
|ne
|Apsukų greitis (rpm)
|8000
|Akumuliatoriaus tipas
|Li-Ion keičiamas akumuliatorius
|Įtampa (V)
|18
|Talpa (Ah)
|2
|Reikalingų akumuliatorių skaičius (Piece(s))
|2
|Našumas vienam akumuliatoriaus įkrovimui* (m)
|max. 480 (2,0 Ah)
|Veikimo laikas vienu akumuliatoriaus įkrovimu (min)
|max. 28 (2,0 Ah)
|Baterijos įkrovimo laikas su greitu įkrovikliu 80% / 100% (min)
|44 / 83
|Įkrovimo srovė (A)
|2,5
|Maitinimo šaltinis akumuliatoriaus įkrovikliui (V/Hz)
|100 - 240 / 50 - 60
|Spalva
|Geltona
|Svoris (be priedų) (kg)
|2,4
|Svoris (su pakuote) (kg)
|6
|Matmenys (I x P x A) (mm)
|345 x 350 x 1285
Komplektacija
- Versija: Komplekte yra akumuliatoriai ir įkroviklis
- Akumuliatorius: 18 V / 2,0 Ah akumuliatoriaus maitinimo akumuliatorius (2 vnt.)
- Akumuliatoriaus įkroviklis: 18 V Battery Power greitasis įkroviklis (2 vnt.)
- Peties juosta
Įranga
- Ritė
- Augalų apsauga
- Pakreipimo reguliavimas
- Papildoma rankena
- Pasukamas pjovimo mazgas
Videos
Pritaikymo sritys
- Veja
- Vejos pakraščiai, pavyzdžiui, palei gėlynus ar takus
Priedai
LTR 3-18 Dual Battery Set atsarginės dalys
Suraskite „Kärcher“ valymo įrangos atsargines dalis paprastai ir patogiai - įveskite Jūsų Karcher įrenginio (produkto) kodą, spauskite „ieškoti atsarginių dalių“ ir jas pasirinkite pateiktoje schemoje.