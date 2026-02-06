Akumuliatorinės gyvatvorių žirklės HGE 36-60 Battery
Turinčios 180° besisukančią rankeną, nuobirų šalinimo įtaisą ir dviejų lygių greičio kontrolę: galingos akumuliatorinės gyvatvorių žirklės HGE 36-60 Battery.
Neįtikėtina galia, tobulam pjovimui: 36 V Kärcher akumuliatorinės gyvatvorių žirklės HGE 36-60 Battery. Dviejų lygių greičio valdymo dėka, priklausomai nuo poreikio, galima pasirinkti tarp maksimalaus greičio ir maksimalios galios. Be to, dėl specialios pjovimo funkcijos, storesnių šakų pjovimas tapo lengvai įveikiama užduotimi. Papildomas privalumas - rankena, kuri gali pasisukti įvairiais lygiais iki 180° ir kurios dėka nenuvargs rankos ir pečiai. Kitos praktinės savybės: specialus priedas, kurio dėka nupjautos nuobiros nukrenta ant grindinio, o ne atgal į gyvatvorę. Lazeriu išpjauti ir deimantu išgaląsti gyvatvorių žirklių ašmenys kiekvieną kartą užtikrina tikslius pjovimo rezultatus. Papildoma ašmenų apsauga saugo pastatus, grindinį ir pačius ašmenis nuo sugadinimo. Integruota pakabinimo kilpa leidžia taupyti vietą, laikant įrenginį ant sienos. Gyvatvorių žirklės taip pat turi antiblokavimo sistemą, kuri užtikrina nepertraukiamą darbą.
Savybės ir privalumai
Dviejų žingsnių greičio valdymasPriklausomai nuo užduoties, galima pasirinkti tarp maksimalaus greičio ir maksimalios galios. 1 lygis: didelis greitis. Idealiai tinka tiksliam kontūravimui. 2 lygis: didelė galia. Puikiai tinka pjauti storesnes šakas ir tankias gyvatvores.
Besisukanti galinė rankenaRankena gali suktis 180° ir užtikrina patogią darbo poziciją.
Gyvatvorių šluotaNušluoja nuopjovas ant grindinio ir jos nesukrenta į gyvatvorę.
Pjovimo funkcija
- Itin praktiška gyvatvorėms su storesnėmis šakomis.
Deimantu galąsti ašmenys
- Ašmenys užtikrina tikslų pjovimo rezultatą.
Ergonomiškas rankenos dizainas
- Malonus ir saugus laikymas dirbant ilgais periodais.
Valdymo apsauga
- Apsaugo ašmenis ir užkreta kelią pažeisti pastatus ar grindis.
- Su integruota pakaba, leidžiančia įrenginį praktiškai laikyti ant sienos.
Dviejų rankų saugos grandinė
- Nuo netyčinio įrenginio įsijungimo.
Priklauso 36 V Kärcher „Battery Power“ platformai
- Realaus laiko technologija su LCD ekranu: nurodo likusį veikimo laiką, likusį įkrovimo laiką ir akumuliatoriaus talpą.
- Ilgaamžis ir galingas dėka ličio jonų akumuliatoriaus.
- Keičiamas akumuliatorius gali būti naudojamas su kitais 36 V Kärcher „Battery Power“ platformos įrenginiais.
Specifikacijos
Techniniai duomenys
|Akumuliatorinis įrenginys
|Akumuliatorių platforma
|36 V akumuliatorių platforma
|Pjovimo ilgis (cm)
|60
|Atstumas tarp pjovimo ašmenų (mm)
|26
|Greičio reguliavimas
|taip
|Greičio nustatymai
|2
|Ašmenų greitis (cuts/min)
|Level 1: 2700 / Level 2: 760
|Ašmenų tipas
|lazerinio pjovimo, deimantinio galandinimo
|Akumuliatoriaus tipas
|Li-Ion keičiamas akumuliatorius
|Įtampa (V)
|36
|Našumas vienam akumuliatoriaus įkrovimui* (m)
|max. 600 (2,5 Ah) / max. 1200 (5,0 Ah)
|Veikimo laikas vienu akumuliatoriaus įkrovimu (min)
|max. 85 (2,5 Ah) / max. 170 (5,0 Ah)
|Spalva
|Geltona
|Svoris (be priedų) (kg)
|3,3
|Svoris (su pakuote) (kg)
|5,1
|Matmenys (I x P x A) (mm)
|1077 x 213 x 183
*Gyvatvorės aukštis: 1 m, pjovimas iš vienos pusės
Komplektacija
- Versija: Akumuliatorius ir kroviklis neįeina į komplektaciją
- Ašmenų apsauga
- Gyvatvorių šluota
Įranga
- Rankena: pasukamas
- Pjovimo funkcija
- Valdymo apsauga
- Anga pakabinimo diržui
Suraskite „Kärcher“ valymo įrangos atsargines dalis paprastai ir patogiai - įveskite Jūsų Karcher įrenginio (produkto) kodą, spauskite „ieškoti atsarginių dalių“ ir jas pasirinkite pateiktoje schemoje.