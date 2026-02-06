Akumuliatorinės gyvatvorių žirklės HGE 36-60 Battery Set
Atitinka bet kokius reikalavimus: galingos akumuliatorinės gyvatvorių žirklės HGE 36-60 Battery Set su besisukančia rankena ir dviejų lygių greičio valdymu. Komplektuojama kartu su akumuliatoriumi ir greito veikimo įkrovikliu.
36 V Kärcher akumuliatorinės gyvatvorių žirklės HGE 36-60 Battery Set pasižymi neįtikėtina galia. Dviejų lygių greičio valdymo dėka, priklausomai nuo poreikio, galima pasirinkti tarp maksimalaus greičio ir maksimalios galios. Įrenginio rankena gali pasisukti įvairiais lygiais iki 180°. Tai užtikrina patogią darbo padėtį bei nevargina rankų ir pečių, net ir atliekant vertikalius pjovimus. Nuobirų šalinimo įtaisas yra labai praktiškas priedas. Jo dėka, nupjautos nuobiros nenukrenta atgal į gyvatvorę, o gali būti lengvai surenkamos nuo grindinio. Lazeriu išpjauti ir deimantu išgaląsti gyvatvorių žirklių ašmenys užtikrina tikslius pjovimo rezultatus. Papildoma ašmenų apsauga padeda apsaugoti pastatus, grindinį ir pačius ašmenis nuo sugadinimo, o integruota pakabinimo kilpa leidžia taupyti vietą, laikant įrenginį ant sienos. Specialios pjovimo funkcijos dėka, storesnių šakų pjovimas tapo lengvai įveikiama užduotimi, o antiblokavimo sistema užtikrina nepertraukiamą darbą. Komplekte vienas akumuliatorius ir greito veikimo įkroviklis.
Savybės ir privalumai
Dviejų žingsnių greičio valdymasPriklausomai nuo užduoties, galima pasirinkti tarp maksimalaus greičio ir maksimalios galios. 1 lygis: didelis greitis. Idealiai tinka tiksliam kontūravimui. 2 lygis: didelė galia. Puikiai tinka pjauti storesnes šakas ir tankias gyvatvores.
Besisukanti galinė rankenaRankena gali suktis 180° ir užtikrina patogią darbo poziciją.
Gyvatvorių šluotaNušluoja nuopjovas ant grindinio ir jos nesukrenta į gyvatvorę.
Pjovimo funkcija
- Itin praktiška gyvatvorėms su storesnėmis šakomis.
Deimantu galąsti ašmenys
- Ašmenys užtikrina tikslų pjovimo rezultatą.
Ergonomiškas rankenos dizainas
- Malonus ir saugus laikymas dirbant ilgais periodais.
Valdymo apsauga
- Apsaugo ašmenis ir užkreta kelią pažeisti pastatus ar grindis.
- Su integruota pakaba, leidžiančia įrenginį praktiškai laikyti ant sienos.
Dviejų rankų saugos grandinė
- Nuo netyčinio įrenginio įsijungimo.
Priklauso 36 V Kärcher „Battery Power“ platformai
- Realaus laiko technologija su LCD ekranu: nurodo likusį veikimo laiką, likusį įkrovimo laiką ir akumuliatoriaus talpą.
- Ilgaamžis ir galingas dėka ličio jonų akumuliatoriaus.
- Keičiamas akumuliatorius gali būti naudojamas su kitais 36 V Kärcher „Battery Power“ platformos įrenginiais.
Specifikacijos
Techniniai duomenys
|Akumuliatorinis įrenginys
|Akumuliatorių platforma
|36 V akumuliatorių platforma
|Pjovimo ilgis (cm)
|60
|Atstumas tarp pjovimo ašmenų (mm)
|26
|Greičio reguliavimas
|taip
|Greičio nustatymai
|2
|Ašmenų greitis (cuts/min)
|Level 1: 2700 / Level 2: 760
|Ašmenų tipas
|lazerinio pjovimo, deimantinio galandinimo
|Akumuliatoriaus tipas
|Li-Ion keičiamas akumuliatorius
|Įtampa (V)
|36
|Talpa (Ah)
|2,5
|Našumas vienam akumuliatoriaus įkrovimui* (m)
|max. 600 (2,5 Ah)
|Veikimo laikas vienu akumuliatoriaus įkrovimu (min)
|max. 85 (2,5 Ah)
|Baterijos įkrovimo laikas su greitu įkrovikliu 80% / 100% (min)
|48 / 78
|Įkrovimo srovė (A)
|2,5
|Maitinimo šaltinis akumuliatoriaus įkrovikliui (V/Hz)
|100 - 240 / 50 - 60
|Spalva
|Geltona
|Svoris (be priedų) (kg)
|3,3
|Svoris (su pakuote) (kg)
|6,5
|Matmenys (I x P x A) (mm)
|1077 x 213 x 183
*Gyvatvorės aukštis: 1 m, pjovimas iš vienos pusės
Komplektacija
- Versija: Komplekte yra akumuliatorius ir įkroviklis
- Akumuliatorius: 36 V / 2.5 Ah Battery Power akumuliatorius (1 vnt.)
- Akumuliatoriaus įkroviklis: 36 V Battery Power greitasis kroviklis (1 vnt.)
- Ašmenų apsauga
- Gyvatvorių šluota
Įranga
- Rankena: pasukamas
- Pjovimo funkcija
- Valdymo apsauga
- Anga pakabinimo diržui
Pritaikymo sritys
- Gyvatvorės, krūmai
- Krūmai
