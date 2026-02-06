Akumuliatorinės gyvatvorių žirklės HGE 36-60 Battery Set

Atitinka bet kokius reikalavimus: galingos akumuliatorinės gyvatvorių žirklės HGE 36-60 Battery Set su besisukančia rankena ir dviejų lygių greičio valdymu. Komplektuojama kartu su akumuliatoriumi ir greito veikimo įkrovikliu.

36 V Kärcher akumuliatorinės gyvatvorių žirklės HGE 36-60 Battery Set pasižymi neįtikėtina galia. Dviejų lygių greičio valdymo dėka, priklausomai nuo poreikio, galima pasirinkti tarp maksimalaus greičio ir maksimalios galios. Įrenginio rankena gali pasisukti įvairiais lygiais iki 180°. Tai užtikrina patogią darbo padėtį bei nevargina rankų ir pečių, net ir atliekant vertikalius pjovimus. Nuobirų šalinimo įtaisas yra labai praktiškas priedas. Jo dėka, nupjautos nuobiros nenukrenta atgal į gyvatvorę, o gali būti lengvai surenkamos nuo grindinio. Lazeriu išpjauti ir deimantu išgaląsti gyvatvorių žirklių ašmenys užtikrina tikslius pjovimo rezultatus. Papildoma ašmenų apsauga padeda apsaugoti pastatus, grindinį ir pačius ašmenis nuo sugadinimo, o integruota pakabinimo kilpa leidžia taupyti vietą, laikant įrenginį ant sienos. Specialios pjovimo funkcijos dėka, storesnių šakų pjovimas tapo lengvai įveikiama užduotimi, o antiblokavimo sistema užtikrina nepertraukiamą darbą. Komplekte vienas akumuliatorius ir greito veikimo įkroviklis.

Savybės ir privalumai
Akumuliatorinės gyvatvorių žirklės HGE 36-60 Battery Set: Dviejų žingsnių greičio valdymas
Dviejų žingsnių greičio valdymas
Priklausomai nuo užduoties, galima pasirinkti tarp maksimalaus greičio ir maksimalios galios. 1 lygis: didelis greitis. Idealiai tinka tiksliam kontūravimui. 2 lygis: didelė galia. Puikiai tinka pjauti storesnes šakas ir tankias gyvatvores.
Akumuliatorinės gyvatvorių žirklės HGE 36-60 Battery Set: Besisukanti galinė rankena
Besisukanti galinė rankena
Rankena gali suktis 180° ir užtikrina patogią darbo poziciją.
Akumuliatorinės gyvatvorių žirklės HGE 36-60 Battery Set: Gyvatvorių šluota
Gyvatvorių šluota
Nušluoja nuopjovas ant grindinio ir jos nesukrenta į gyvatvorę.
Pjovimo funkcija
  • Itin praktiška gyvatvorėms su storesnėmis šakomis.
Deimantu galąsti ašmenys
  • Ašmenys užtikrina tikslų pjovimo rezultatą.
Ergonomiškas rankenos dizainas
  • Malonus ir saugus laikymas dirbant ilgais periodais.
Valdymo apsauga
  • Apsaugo ašmenis ir užkreta kelią pažeisti pastatus ar grindis.
  • Su integruota pakaba, leidžiančia įrenginį praktiškai laikyti ant sienos.
Dviejų rankų saugos grandinė
  • Nuo netyčinio įrenginio įsijungimo.
Priklauso 36 V Kärcher „Battery Power“ platformai
  • Realaus laiko technologija su LCD ekranu: nurodo likusį veikimo laiką, likusį įkrovimo laiką ir akumuliatoriaus talpą.
  • Ilgaamžis ir galingas dėka ličio jonų akumuliatoriaus.
  • Keičiamas akumuliatorius gali būti naudojamas su kitais 36 V Kärcher „Battery Power“ platformos įrenginiais.
Specifikacijos

Techniniai duomenys

Akumuliatorinis įrenginys
Akumuliatorių platforma 36 V akumuliatorių platforma
Pjovimo ilgis (cm) 60
Atstumas tarp pjovimo ašmenų (mm) 26
Greičio reguliavimas taip
Greičio nustatymai 2
Ašmenų greitis (cuts/min) Level 1: 2700 / Level 2: 760
Ašmenų tipas lazerinio pjovimo, deimantinio galandinimo
Akumuliatoriaus tipas Li-Ion keičiamas akumuliatorius
Įtampa (V) 36
Talpa (Ah) 2,5
Našumas vienam akumuliatoriaus įkrovimui* (m) max. 600 (2,5 Ah)
Veikimo laikas vienu akumuliatoriaus įkrovimu (min) max. 85 (2,5 Ah)
Baterijos įkrovimo laikas su greitu įkrovikliu 80% / 100% (min) 48 / 78
Įkrovimo srovė (A) 2,5
Maitinimo šaltinis akumuliatoriaus įkrovikliui (V/Hz) 100 - 240 / 50 - 60
Spalva Geltona
Svoris (be priedų) (kg) 3,3
Svoris (su pakuote) (kg) 6,5
Matmenys (I x P x A) (mm) 1077 x 213 x 183

*Gyvatvorės aukštis: 1 m, pjovimas iš vienos pusės

Komplektacija

  • Versija: Komplekte yra akumuliatorius ir įkroviklis
  • Akumuliatorius: 36 V / 2.5 Ah Battery Power akumuliatorius (1 vnt.)
  • Akumuliatoriaus įkroviklis: 36 V Battery Power greitasis kroviklis (1 vnt.)
  • Ašmenų apsauga
  • Gyvatvorių šluota

Įranga

  • Rankena: pasukamas
  • Pjovimo funkcija
  • Valdymo apsauga
  • Anga pakabinimo diržui
Akumuliatorinės gyvatvorių žirklės HGE 36-60 Battery Set
Akumuliatorinės gyvatvorių žirklės HGE 36-60 Battery Set
Videos
Pritaikymo sritys
  • Gyvatvorės, krūmai
  • Krūmai
Priedai
HGE 36-60 Battery Set atsarginės dalys

Suraskite „Kärcher“ valymo įrangos atsargines dalis paprastai ir patogiai - įveskite Jūsų Karcher įrenginio (produkto) kodą, spauskite „ieškoti atsarginių dalių“ ir jas pasirinkite pateiktoje schemoje.