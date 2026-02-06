Akumuliatorinis pūstuvas ir siurblys BLV 36-240 Battery (be akumuliatoriaus ir kroviklio)

Galingas pūstuvas BLV 36-240 Battery pučia, išsiurbia ir smulkina sodo atliekas bei šlapias žaliąsias atliekas iki 240 km/val. greičiu. Siurbimo ir pūtimo vamzdžius galima nuimti atskirai.

Drėgni lapai, žolė ir nugenėtų gyvatvorių liekanos prilimpa prie žemės kaip tapetai. Šlapias augalų liekanas sunku sušluoti, ypač iš kampų. Mūsų akumuliatorinis lapų pūstuvas BLV 36-240 Battery susitvarkys su šiomis liekanomis. Su didele galia ir 770 m³/h oro srauto greičiu, galingas pūstuvas pašalina net šlapias sodo atliekas. Reikalingą energiją galima laipsniškai reguliuoti pūtimo greičiu, tad galite pasirinkti maksimalų akumuliatoriaus veikimo laiką ar galią. Taip pat galima pasirinkti pūtimo arba siurbimo nustatymus, kuriuos taip pat galima naudoti kartu. Siurbiant, visos žalios atliekos yra susmulkinamos ir patenka į didelį maišą. Kad ilgesniais darbo periodais naudojant įrenginį nepavargtumėte, buvo atkreiptas dėmesys į patogumą, todėl ergonomiška rankena padeda optimaliai paskirstyti svorį, o nuimami ratukai leidžia įrenginį lengvai transportuoti. Lengvas ir efektyvus darbas. Akumuliatorius neįeina į komplektaciją.

Savybės ir privalumai
Siurbimo ir pūtimo antgaliai gali būti nuimami atskirai
Dėka atskirai nuimamų dalių, sumažėja svoris, todėl darbas nevargina.
Kintamo greičio reguliavimas
Galima nuolat reguliuoti greitį, priklausomai nuo užduoties.
Funkcijos nustatymo rankenėlė
Nuolatinis reguliavimas tarp siurbimo ir pūtimo, taip pat su kombinuotos funkcijos galimybe.
Dviguba rankena
  • Užtikrina idealų svorio paskirstymą ir lengvą valdymą.
Nuimami transportavimo ratukai
  • Darbas tampa paprastesnis ir efektyvesnis.
45 litrų talpos maišas
  • Garantuoja nepertraukiamą darbą ilgą laiką.
Metalinis smulkinimo ratas
  • Pagerina smulkinimo išeigą ir prailgina įrenignio tarnavimo laiką.
Bešepetėlinis variklis
  • Ilgesniam įrenginio darbo laikui ir didesniam tarnavimo laikui.
Nuimamas plokščiasis antgalis
  • Tikslus vietos valymas. Lapai gali būti supučiami į vieną krūvą.
Specifikacijos

Techniniai duomenys

Akumuliatorinis įrenginys
Akumuliatorių platforma 36 V akumuliatorių platforma
Pavara Bešepetėlinis variklis
Turbo Boost mygtukas ne
Greičio reguliavimas taip
Darbo triukšmo lygis (dB(A)) 104
Pūtimo režimo greitis (km/h) max. 240
Siurbimo režimo greitis (km/h) max. 130
šiukšlių maišo dydis (l) 45
Įtampa (V) 36
Galingumas pakrovus bateriją - Pūtimo režimas (m²) max. 1100 (5,0 Ah)
Galingumas pakrovus bateriją - Siurbimo režimas (l) max. 150 (5,0 Ah)
Veikimo laikas vienu akumuliatoriaus įkrovimu (min) max. 20 (5,0 Ah)
Spalva Juoda
Svoris (be priedų) (kg) 4,6
Svoris (su pakuote) (kg) 6,7
Matmenys (I x P x A) (mm) 1290 x 230 x 380

Komplektacija

  • Versija: Akumuliatorius ir kroviklis neįeina į komplektaciją
  • Nuimamas plokščiasis antgalis
  • Žolės surinkimo krepšys
  • Nuimami transportavimo ratukai
  • Peties juosta
Videos
Pritaikymo sritys
  • Lapų pašalinimas aplik namus
  • Žaliųjų atliekų pašalinimas po krūmų ar gyvatvorių dailinimo
  • Takeliai aplink namą
  • Teritorijos aplink namą ir sode
Priedai
BLV 36-240 Battery (be akumuliatoriaus ir kroviklio) atsarginės dalys

Suraskite „Kärcher“ valymo įrangos atsargines dalis paprastai ir patogiai - įveskite Jūsų Karcher įrenginio (produkto) kodą, spauskite „ieškoti atsarginių dalių“ ir jas pasirinkite pateiktoje schemoje.