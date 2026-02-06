Akumuliatorinis lapų pūstuvas LBL 4 Battery

Galingas ir mobilus: 36 V belaidis lapų pūstuvas su dviejų lygių valdymu, pasiekia iki 250 km/h oro greitį ir yra ergonomiškas.

36 V belaidis lapų pūstuvas su dviejų lygių galios valdymu. Lapų pūstuvas turi nuimamą plokščią antgalį su gramdymo briauna, kuri leidžia kontroliuoti lapų judėjimą, o drėgnus lapus pakelti. Prietaisas yra ergonomiškas ir puikiai subalansuotas laikyti jį rankoje.

Savybės ir privalumai
Pūtimo vamzdis
  • Galingas lapų ir purvo pašalinimas aplink namus ar garažą.
Nuimamas plokščiasis antgalis
  • Tikslus vietos valymas. Lapai gali būti supučiami į vieną krūvą.
Dviejų lygių galingumo kontrolė
  • Maksimali galia arba maksimalus veikimo laikas: pritaikysite pagal poreikį.
Integruotas gramdiklis
  • Šlapi lapai ir tankus purvas gali būti pašalinami su gramdikliu.
Ergonomiškas dizainas
  • Puikiai subalansuotas lengvam valymui.
Antgalio tvirtinimas
  • Pūtimo vamzdį galima lengvai nuimti, kad įrenginys užimtų mažiau vietos sandėliuojant.
Priklauso 36 V Kärcher „Battery Power“ platformai
  • Realaus laiko technologija su LCD ekranu: nurodo likusį veikimo laiką, likusį įkrovimo laiką ir akumuliatoriaus talpą.
  • Ilgaamžis ir galingas dėl Li-Ion akumuliatoriaus.
  • Keičiamas akumuliatorius gali būti naudojamas su kitais 36 V Kärcher „Battery Power“ platformos įrenginiais.
Specifikacijos

Techniniai duomenys

Akumuliatorinis įrenginys
Akumuliatorių platforma 36 V akumuliatorių platforma
Oro greitis (km/h) max. 250
Oro pralaidumas (m³/h) 330
Greičio reguliavimas taip
Greičio nustatymai 2
Akumuliatoriaus tipas Li-Ion keičiamas akumuliatorius
Įtampa (V) 36
Išvalomas plotas vienu akumuliatoriaus įkrovimu (m²) max. 550 (2,5 Ah) / max. 1100 (5,0 Ah)
Veikimo laikas vienu akumuliatoriaus įkrovimu (min) max. 15 (2,5 Ah) / max. 30 (5,0 Ah)
Spalva Geltona
Svoris (be priedų) (kg) 2,2
Svoris (su pakuote) (kg) 3,3
Matmenys (I x P x A) (mm) 975 x 170 x 305

Komplektacija

  • Versija: Akumuliatorius ir kroviklis neįeina į komplektaciją
  • Pūtimo vamzdis
  • Platus antgalis su gramdikliu
Pritaikymo sritys
  • Lapų pašalinimas aplik namus
  • Žaliųjų atliekų pašalinimas po krūmų ar gyvatvorių dailinimo
  • Takeliai aplink namą
  • Teritorijos aplink namą ir sode
Priedai
LBL 4 Battery atsarginės dalys

Suraskite „Kärcher“ valymo įrangos atsargines dalis paprastai ir patogiai - įveskite Jūsų Karcher įrenginio (produkto) kodą, spauskite „ieškoti atsarginių dalių“ ir jas pasirinkite pateiktoje schemoje.