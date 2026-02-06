Akumuliatorinis lapų pūstuvas LBL 4 Battery
Galingas ir mobilus: 36 V belaidis lapų pūstuvas su dviejų lygių valdymu, pasiekia iki 250 km/h oro greitį ir yra ergonomiškas.
36 V belaidis lapų pūstuvas su dviejų lygių galios valdymu. Lapų pūstuvas turi nuimamą plokščią antgalį su gramdymo briauna, kuri leidžia kontroliuoti lapų judėjimą, o drėgnus lapus pakelti. Prietaisas yra ergonomiškas ir puikiai subalansuotas laikyti jį rankoje.
Savybės ir privalumai
Pūtimo vamzdis
- Galingas lapų ir purvo pašalinimas aplink namus ar garažą.
Nuimamas plokščiasis antgalis
- Tikslus vietos valymas. Lapai gali būti supučiami į vieną krūvą.
Dviejų lygių galingumo kontrolė
- Maksimali galia arba maksimalus veikimo laikas: pritaikysite pagal poreikį.
Integruotas gramdiklis
- Šlapi lapai ir tankus purvas gali būti pašalinami su gramdikliu.
Ergonomiškas dizainas
- Puikiai subalansuotas lengvam valymui.
Antgalio tvirtinimas
- Pūtimo vamzdį galima lengvai nuimti, kad įrenginys užimtų mažiau vietos sandėliuojant.
Priklauso 36 V Kärcher „Battery Power“ platformai
- Realaus laiko technologija su LCD ekranu: nurodo likusį veikimo laiką, likusį įkrovimo laiką ir akumuliatoriaus talpą.
- Ilgaamžis ir galingas dėl Li-Ion akumuliatoriaus.
- Keičiamas akumuliatorius gali būti naudojamas su kitais 36 V Kärcher „Battery Power“ platformos įrenginiais.
Specifikacijos
Techniniai duomenys
|Akumuliatorinis įrenginys
|Akumuliatorių platforma
|36 V akumuliatorių platforma
|Oro greitis (km/h)
|max. 250
|Oro pralaidumas (m³/h)
|330
|Greičio reguliavimas
|taip
|Greičio nustatymai
|2
|Akumuliatoriaus tipas
|Li-Ion keičiamas akumuliatorius
|Įtampa (V)
|36
|Išvalomas plotas vienu akumuliatoriaus įkrovimu (m²)
|max. 550 (2,5 Ah) / max. 1100 (5,0 Ah)
|Veikimo laikas vienu akumuliatoriaus įkrovimu (min)
|max. 15 (2,5 Ah) / max. 30 (5,0 Ah)
|Spalva
|Geltona
|Svoris (be priedų) (kg)
|2,2
|Svoris (su pakuote) (kg)
|3,3
|Matmenys (I x P x A) (mm)
|975 x 170 x 305
Komplektacija
- Versija: Akumuliatorius ir kroviklis neįeina į komplektaciją
- Pūtimo vamzdis
- Platus antgalis su gramdikliu
Videos
Pritaikymo sritys
- Lapų pašalinimas aplik namus
- Žaliųjų atliekų pašalinimas po krūmų ar gyvatvorių dailinimo
- Takeliai aplink namą
- Teritorijos aplink namą ir sode
Priedai
LBL 4 Battery atsarginės dalys
Suraskite „Kärcher“ valymo įrangos atsargines dalis paprastai ir patogiai - įveskite Jūsų Karcher įrenginio (produkto) kodą, spauskite „ieškoti atsarginių dalių“ ir jas pasirinkite pateiktoje schemoje.