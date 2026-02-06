Akumuliatorinis lapų pūstuvas LBL 4 Battery Set
36 V belaidis lapų pūstuvas LBL 4 Battery Set pasiekia maksimalų oro greitį iki 250 km/h. Komplektuojamas su baterija ir įkrovikliu.
Galingas 36 V belaidis lapų pūstuvas su dviejų lygių galios valdymu ir oro greičiu iki 250 km/h. Lapų pūstuvas turi nuimamą plokščią antgalį su integruotu gremžtuko kraštu. Lapų pūstuvas LBL 4 Battery Set yra ergonomiškas ir puikiai subalansuotas laikyti jį rankoje. Į komplektą įeina 36 V keičiama baterija ir įkroviklis.
Savybės ir privalumai
Pūtimo vamzdisGalingas lapų ir purvo pašalinimas aplink namus ar garažą.
Nuimamas plokščiasis antgalisTikslus vietos valymas. Lapai gali būti supučiami į vieną krūvą.
Dviejų lygių galingumo kontrolėMaksimali galia arba maksimalus veikimo laikas: pritaikysite pagal poreikį.
Integruotas gramdiklis
- Šlapi lapai ir tankus purvas gali būti pašalinami su gramdikliu.
Ergonomiškas dizainas
- Puikiai subalansuotas lengvam valymui.
Antgalio tvirtinimas
- Pūtimo vamzdį galima lengvai nuimti, kad įrenginys užimtų mažiau vietos sandėliuojant.
Priklauso 36 V Kärcher „Battery Power“ platformai
- Realaus laiko technologija su LCD ekranu: nurodo likusį veikimo laiką, likusį įkrovimo laiką ir akumuliatoriaus talpą.
- Ilgaamžis ir galingas dėl Li-Ion akumuliatoriaus.
- Keičiamas akumuliatorius gali būti naudojamas su kitais 36 V Kärcher „Battery Power“ platformos įrenginiais.
Specifikacijos
Techniniai duomenys
|Akumuliatorinis įrenginys
|Akumuliatorių platforma
|36 V akumuliatorių platforma
|Oro greitis (km/h)
|max. 250
|Oro pralaidumas (m³/h)
|330
|Greičio reguliavimas
|taip
|Greičio nustatymai
|2
|Akumuliatoriaus tipas
|Li-Ion keičiamas akumuliatorius
|Įtampa (V)
|36
|Talpa (Ah)
|2,5
|Išvalomas plotas vienu akumuliatoriaus įkrovimu (m²)
|max. 550 (2,5 Ah)
|Veikimo laikas vienu akumuliatoriaus įkrovimu (min)
|max. 15 (2,5 Ah)
|Baterijos įkrovimo laikas su greitu įkrovikliu 80% / 100% (min)
|48 / 78
|Įkrovimo srovė (A)
|2,5
|Maitinimo šaltinis akumuliatoriaus įkrovikliui (V/Hz)
|100 - 240 / 50 - 60
|Spalva
|Geltona
|Svoris (be priedų) (kg)
|2,2
|Svoris (su pakuote) (kg)
|4,9
|Matmenys (I x P x A) (mm)
|975 x 170 x 305
Komplektacija
- Versija: Komplekte yra akumuliatorius ir įkroviklis
- Akumuliatorius: 36 V / 2.5 Ah Battery Power akumuliatorius (1 vnt.)
- Akumuliatoriaus įkroviklis: 36 V Battery Power greitasis kroviklis (1 vnt.)
- Pūtimo vamzdis
- Platus antgalis su gramdikliu
Videos
Pritaikymo sritys
- Lapų pašalinimas aplik namus
- Žaliųjų atliekų pašalinimas po krūmų ar gyvatvorių dailinimo
- Takeliai aplink namą
- Teritorijos aplink namą ir sode
Priedai
LBL 4 Battery Set atsarginės dalys
Suraskite „Kärcher“ valymo įrangos atsargines dalis paprastai ir patogiai - įveskite Jūsų Karcher įrenginio (produkto) kodą, spauskite „ieškoti atsarginių dalių“ ir jas pasirinkite pateiktoje schemoje.