Paviršių valiklis PCL 6 terasų valymo įrenginys
Dėl besisukančių ritininių šepečių ir integruoto vandens paskirstymo terasų valymo įrenginys PCL 6 greitai, kruopščiai ir tolygiai pašalina nešvarumus.
Elektrinis terasų valymo įrenginys PLC 6 leidžia itin lengvai, kruopščiai ir tolygiai pašalinti įsisenėjusius nešvarumus nuo įvairių medinių paviršių. Tiesiog prijunkite įrenginį prie sodo žarnos ir pradėkite valyti. Keturių besisukančių ritininių šepečių bei galimybės reguliuoti vandens srautą dėka, purvas yra greitai ir efektyviai sudrėkinamas ir pašalinamas tuo pačiu metu. Terasą išvalysite itin greitai ir sunaudosite tik tiek vandens, kiek reikia valymo užduočiai. Ritininių šepečių plotis ir padėtis suprojektuoti taip, kad vienu metu būtų galima kruopščiai išvalyti dvi lentas ir tokiu būdu sutaupyti laiko. Dėka lengvai keičiamų šepečių, šis įrenginys gali būti naudojamas ne tik medžio bei WPC paviršiams, bet ir kruopščiam akmens paviršių valymui.
Savybės ir privalumai
Itin efektyvios pavaros koncepcijaEfektyvus, energiją taupantis variklis varantis keturis ritininius šepečius, kurie sukasi priešingomis kryptimis. Neįtikėtinai paprasta ir patogu naudoti greitam, kruopščiam ir tolygiam valymui.
Keturi aukštos kokybės besisukantys ritininiai šepečiai (esantys komplektacijoje, skirti mediniams paviršiams).Mediniams paviršiams skirti ritininiai šepečiai tinka medinėms terasų lentoms ir WPC grindų dangoms valyti. Ritininius šepečius akmens paviršiams galima įsigyti kaip priedus, skirtus lygių ir smulkių porų akmens masės plytelių ir plokščių valymui.
Greito prijungimo šepečio jungtis „Quick Connect“Greitas ir paprastas perjungimas tarp volelinių šepečių, skirtų mediniams paviršiams, ir skirtų akmens paviršiams (nėra įtraukta į tiekimo komplektą).
Water is distributed over the surface to be cleaned by two spray nozzles on the brush housing
- Vienu žingsniu sudrėkina, pašalina ir surenka nešvarumus. Pašalina įsisenėjusius nešvarumus.
Vandens srautas gali būti reguliuojamas rankenėle
- Taupus vandens naudojimas valant. Naudojamo vandens kiekis priklauso nuo valymo užduoties.
Apsauga nuo taškymosi
- Visur užtikrinama švara. Nešvarus vanduo surenkamas į šepečio korpusą.
- Šepečio korpusas beveik visiškai uždengia šepečius.
- Šepečio korpusas suprojektuotas taip, kad būtų galima išvalyti visus kraštus.
Rankenos kampo reguliavimas bet kokiu laipsniu
- Užtikrinama ergonomiška darbo padėtis, nes rankenos aukštį galima reguliuoti individualiai pagal ūgį.
Laikymo vieta
- Vietą taupanti sandėliavimo padėtis, skirta apsaugoti šepečius, kai įrenginys nenaudojamas.
Specifikacijos
Techniniai duomenys
|Maks. slėgis (bar)
|10
|Slėgio lygis
|Žemas slėgis
|Vandens suvartojimas prie 4 bar (l/h)
|max. 180
|Vardinė imamoji galia (kW)
|0,3
|Šepečio apsisukimų greitis (rpm)
|600 - 800
|Besisukančių šepečių darbinis plotis (mm)
|300
|Spalva
|Geltona
|Svoris (be priedų) (kg)
|4,5
|Svoris (su pakuote) (kg)
|6
|Matmenys (I x P x A) (mm)
|347 x 307 x 1314
Komplektacija
- Ritininiai velenėliai mediniams paviršiams: 4 Piece(s)
Įranga
- Du vandens purkštukai
- Rankenėlė vandens kiekio reguliavimui
- Sandėliavimo pozicija
- Ergonomiška rankena
Videos
Pritaikymo sritys
- Terasos
- Balkonas
- Mediniai paviršiai
- Kerpės
- Samanos
Priedai
PCL 6 terasų valymo įrenginys atsarginės dalys
Suraskite „Kärcher“ valymo įrangos atsargines dalis paprastai ir patogiai - įveskite Jūsų Karcher įrenginio (produkto) kodą, spauskite „ieškoti atsarginių dalių“ ir jas pasirinkite pateiktoje schemoje.